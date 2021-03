Suomessa tehdään vuosittain noin 4 000 antidopinganalyysiä.

Maailman antidopingtoimisto WADA on akkreditoinut THL:n dopingtestauslaboratorion.­

Suomi saa kahden vuoden tauon jälkeen oman dopingtestilaboratorion.

Maailman antidopingtoimisto Wada on vahvistanut, että THL:ssä toimiva Helsingin dopingtestauslaboratorio on akkreditoitu eli todettu päteväksi dopingtestaukseen. Laboratorio voi välittömästi aloittaa antidopinganalyysit.

Antidopinganalyysejä tehdään Suomessa vuosittain noin 4 000.

”Suomessa on pitkä perinne dopinganalytiikasta. Sitä on tehty jo 1980-luvulta asti, joten on hienoa, että asiantuntijuus tällä alalla säilyy Suomessa”, laboratoriopäällikkö Tina Suominen THL:stä kertoo Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

Aiemmin antidopinganalyysejä tehtiin Suomessa Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:ssä, joka tunnetaan nykyään nimellä Synlab Suomi.

Suomen urheilun eettinen keskus Suek lopetti yhteistyön laboratorion kanssa vuoden 2018 lopulla sen jälkeen, kun yhtiö nosti merkittävästi dopinganalyysien hintoja. Tämän jälkeen Suomessa otetut dopingnäytteet on analysoitu Tukholmassa Karoliinisen yliopistosairaalan dopingtestauslaboratoriossa.

Dopingtestauslaboratorio siirtyi THL:ään vuoden 2020 alussa. Siirron ajaksi dopinganalytiikkatoiminta laitettiin tauolle.

”Laboratorion siirto sujui erittäin hyvin. Sekä huippulaboratorion siirtäminen toiseen organisaatioon että akkreditoinnin takaisin voimaan saaminen oli pandemia-aikana hyvin työläs prosessi”, Suominen toteaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa antidopingtoiminnan edistämisestä ja tukemisesta Suomessa sekä hallitustenvälisestä antidopingyhteistyöstä kansainvälisten dopingin vastaisten yleissopimusten mukaisesti.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon mukaan Wadan päätös on erittäin tervetullut.

”Pidän dopinglaboratoriotoiminnan säilyttämistä Suomessa liikuntapoliittisesti merkittävänä. Laboratoriotoiminta täydentää Suomen vahvaa antidopingosaamista ja on merkittävä päätös myös Suomessa järjestettävän kansainvälisen kilpailutoiminnan kannalta”, ministeri Saarikko toteaa tiedotteessa.

Eri puolilla maailmaa on nyt 30 Wadan akkreditoimaa dopingtestilaboratoriota. Helsinkiä lähimmät ovat Tukholmassa, Oslossa ja Kölnissä.