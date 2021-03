Nikita Mazepin sanoo ymmärtävänsä ettei naisia pidä kähmiä formulakujettajana tai muutenkaan.

Tulevalla kaudella Haas-tallissa debytoiva F1-kuljettaja Nikita Mazepin synnytti joulukuussa kohun, julkaisemalla Instagramissa videon, jolla hän kouri autossa istuvan naisen rintoja.

Video poistettiin, mutta sitä ehdittiin jakaa sosiaalisessa mediassa laajalti ja kuljettajavalintaa on somessa boikotoitu #SayNoToMazepin -hashtagilla.

Uuden auton lanseeraustilaisuudessa torstaina 22-vuotias kuljettaja sai vastaillakin enemmän omaa käytöstään, kuin autoa koskeviin kysymyksiin.

Mazepin kertoi tehneensä ison virheen.

"En ole onnellinen, että se tapahtui. En ole ylpeä siitä. En käyttäytynyt niin kuin minun on tarkoitus käyttäytyä Formula 1 -kuljettajana, ja olen ottanut siitä vastuun”, Mazepin kommentoi Guardianin artikkelissa.

Jo aiemmin Mazepin oli julkaissut vastaavanlaisen anteeksipyynnön sosiaalisessa mediassa. Tuolloin häntä muistutettiin, että käytös ei ole huonoa ainoastaan formulakuljettajana, vaan yleisestikin ihmisenä.

Mazepin vakuutteli ymmärtäneensä asian ja kertoi oppineensa ettei naisia kohdella niin.

”Meidän tulee ihmisinä osoittaa tiettyä käyttäytymistä toisiamme kohtaan, elääksemme rauhallisessa, humanitaarisessa maailmassa. Olen varma, että olen tästä eteenpäin yksi niistä ihmisistä."

Mazepinin isä, Dmitry Mazepin, on venäläinen miljardööri. Hän on venäläisen lannoiteyritys Uralkalin osaomistaja. Urakal on Haasin ensisijainen sponsori.

Uusi Haas-auto, VF-21, on väritetty Venäjän kansallisväreillä, vaikka Mazepin ei voikaan Venäjän dopingpannan vuoksi kilpailla Venäjän lipun alla.