Vendee Globe-purjehduskisaan osallistunut Ari Huusela valloitti ”Merten Everestin” 116 päivässä. Huusela on neljäs suomalainen, joka on purjehtinut yksin maapallon ympäri. ”Unelmien täyttymys ja upea tunne”, Huusela kommentoi ylitettyään maalilinjan perjantaiaamuna Ranskan Les Sables-d’Olonnessa.

Nyt se on vihdoin ohi – Ari Huuselan lähes 117 päivää kestänyt yksinpurjehdus maapallon ympäri.

Huusela saapui ”Merten Everestiksi” kutsutun kisan maalin Biskajanlahden satamakaupunkiin Les Sables-d’Olonneen perjantaina aamupäivällä.

Huuselan kokonaisaika oli 116 vuorokautta, 18 tuntia, 15 minuuttia ja 46 sekuntia. Maalissa matkamittariin oli kertynyt 29 000 merimailia, noin 53 700 kilometriä.

Tapaaminen merellä maalilinjan jälkeen oli tunteikas, kun Huuselan pieni kuuden hengen tukiryhmä ja aviovaimo Niina Riihelä saivat nousta veneeseen. Huusela itse liikuttui kyyneliin.

”Unelmien täyttymys ja upea tunne. Tunteet ovat pinnassa. Tippa on ollut silmässä koko yön. Kaiken raatamisen ja epävarmuuden jälkeen on koskettavaa olla maalissa”, Huusela sanoi HS:lle mereltä.

Huusela sai käteensä tuoreen kokojyväsämpylän, jossa oli mozzarellajuusto ja tuoretta tomaattia.

”Maistuu taivaalliselta.”

Maalissa ollaan!­

Huusela eli 117 päivää pussiruualla, johon hän lisäsi vettä. Tuoreet hedelmät loppuivat – jouluna jäljellä oli yksi folioon kääritty omena. Suklaata ja pähkinöitä oli riittämiin. Juomavettä hän teki merivedestä ja peseytyi harvakseltaan sadevedellä.

Nukkuminen oli suurelta osin torkkumista lyhyissä pätkissä. Pisimmillään hän oli ilman kunnon lepoa lähes 30 tuntia.

”Nokosilla sain kerättyä kuuden tunnin yöunia.”

Maalissa Huuselaa odotti palkintolava ja sen jälkeen kansainvälinen lehdistötilaisuus.

”Viimeiset kaksi päivää olivat taivaallista purjehtimista. Purjehtijat puhuvat samppanjapurjehduksesta. Kuuluu vain sihinää, kun vene kulkee ja kuohu jää jälkeen. Reissusta jäi hyvät muistot, vaikka matkalla oli vaikeita hetkiä.”

Huusela on neljäs suomalainen, joka on purjehtinut yksin maapallon ympäri. Aiemmin vastaavan tekivät Harry Harkimo ja Pentti Salmi vuosina 1986–1987 ja Tapio Lehtinen 2018–2019.

Huusela ja Lehtinen tekivät matkan pysähtymättä, kun Harkimo ja Salmi kiersivät yksin eteläkautta maapallon ympäri neljässä etapissa purjehditussa BOC Challenge -kisassa.

Lehtinen osallistui 50 vuotta vanhoilla säännöillä käytyyn Golden Globe -retrokisaan. Hänen matkansa kesti 322 päivää.

Huusela osallistui yhdeksännen kerran järjestettyyn Vendée Globeen ensimmäisenä pohjoismaalaisena.

Ari Huusela kuvasi itsensä Stark-veneensä ohjaamossa.­

”Tämä kruunasi kaikki purjehduskisani 25 vuoden aikana. Missään kisassa minulla ei ollut tulostavoitetta. Halusin aina päästä vain maaliin”, sanoi Huusela, joka on kisannut yksinpurjehduksen keskeiset päätapahtumat: kaksi kertaa Mini-Transat, kaksi kertaa Route de Rhum ja kerran Transat Jacques Vabre.

Kisoissa oli mukana samoja kilpakumppaneita kuin päättyneessä Vendée Globessa.

Siviilissä Huusela toimii Finnarin liikennelentäjänä. Hänen kannaltaan oli onni onnettomuudessa, että suuri osa koneista pysyi koronapandemian takia maissa.

”Siinä mielessä oli hyvä aika lähteä purjehtimaan”, Huusela sanoi.

Hän ehti jo saada kesken purjehduksen kutsun uudestaan lentokoulutukseen huhtikuussa, mutta sitä on nyt siirretty.

”Tilanne on kuulemma koronan takia niin huono, ettei päästä vielä lentämään. Se ei välttämättä haittaa, että ehtii palautua. Toisaalta on hyvä, että pääsee takaisin arkielämään”, 58-vuotias Huusela mietti.

Päivän lounaspaketti.­

Suomeen palattuaan hän aikoo mennä Lappiin hiihtämään.

Huuselan neljän vuoden projektin budjetti oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Siihen sisältyy noin puoli miljoonaa euroa maksanut Imoca 60 -luokan vene. Numero 60 tarkoittaa veneen jalkamittaa – 60 jalkaa on noin 18 metriä.

Päättyneen kisan jälkeen Huuselan tavoitteena on myydä vene, joka jää ainakin alkukesään asti Ranskaan.

”On vielä auki, koska haen veneen takaisin Suomeen. Minun on pakko myydä vene ja maksaa lainat pois. Se on ollut raskas lasti, joka on painanut niskassa.”

Ensimmäiset ostajakandidaatit saapuvat veneelle jo maanantaina.

Ari Huuselan veneen nopeus nousi Nemon pisteen kohdilla Tyynellä valtamerellä parhaimmillaan 26 solmuun, 48 kilometriin tunnissa.­

Ari Huusela teki pienen lumiukon veneensä kannelle lähestyessään Kap Hornia.­

Seuraavan vuonna 2024 alkavan Vendée Globe -kisan järjestelyt ovat jo alkamassa. Huuselan mukaan veneillä on nyt hyvin kysyntää ja sponsorit ovat innostuneita.

”Kisan suosio on noussut räjähdysmäisesti. Jos haluaa olla lähtölinjalla, pitää hankkia vene viimeistään nyt. Itse en ole enää lähdössä. Pitää keksiä muita virikkeitä.”

Ennen lähtöään Huusela pohti, onko hänellä varaa ottaa noin 70000 euron vakuutus, jossa oli 175000 euron omavastuu.

Oli iso riski lähteä matkaan ilman vakuutusta, mutta jälkeenpäin ajateltuna siitä tuli iso säästö. Tosin olisi voinut käydä myös toisin päin.

”Kun vakuutusta ei ollut, en halunnut ottaa yhtään turhaa riskiä. Minun oli tärkeää tuoda vene ehjänä maaliin.”

Ari Huusela lähetti jouluterveiset Intian valtamereltä.­

Kisan voittanut ranskalainen Yannick Bestaven kiersi maapallon Jules Vernen kirjan mukaan 80 päivässä. Ensimmäisenä maaliin tuli kuitenkin toinen ranskalainen Charlie Dalin, mutta Bestaven sai kymmenen tunnin ja 15 minuutin aikahyvityksen.

Bestaven oli mukana pelastamassa Kevin Escoffieria, joka haaksirikkoutui joulukuun alussa. Näin kisassa oli tavallaan kaksi voittajaa.

Alkujaan laskettiin, että kärkiveneet kiertävät maapallon ennätysajassa alle 74 päivässä. Niin ei sitten käynytkään.

”Vaikka veneiden vauhti paranee kuin formuloissa, olot olivat sen verran oikukkaat, että voittaja viipyi merellä lähes viikon kauemmin kuin viimeksi”, Huusela sanoi.

Hienoimmat hetkensä Huusela koki, kun hän ohitti kolme niemimaata Hyväntoivonniemen, Cape Leeuwinin ja Kap Hornin.

Etelä-Afrikan eteläkärjen Hyväntoivonniemen hän ohitti 12. joulukuuta ja näki samalla matkan ensimmäisen albatrossin.

Helmikuun alkupuolella Ari Huusela ajoi parran purjehtiessaan Brasilian edustalla.­

Australian länsikärjen Cape Leeuwinin hän ohitti vuodenvaihteessa ja Kap Hornin 25. tammikuuta aamuyöstä Suomen aikaa. Kap Hornin ohittaminen oli samalla eräänlainen äärikokemus.

”Se oli shokkihoitoa ja pelottavaa, mutta kruunasi koko ympyrän. Se oli suurin ja hienoin elämys ja kokemus kisassa.”

Uhkaavimman hetkensä Huusela koki jo purjehduksen alussa, kun hän joutui kovaan matalapaineeseen ja vene kaatui aamulla kyljelleen. Huusela teki kuperkeikan ja putosi veneen laidalta toiselle, muttei loukannut itseään.

Tammikuun lopulla Huusela purjehti liian etelään, lähelle kisajärjestäjien asettamaa jäävuorirajaa. Huusela joutui tekemään vaativan myötätuulikäännöksen, jiipin.

”Se oli purjehdusurani kauhistuttavin jiippi. Tuuli puhalsi 45 solmun puuskissa massiivisessa aallokossa. Keli oli todella kova.”

Loppumatkasta matkaa hidasti veneen juuttuminen pläkään. Huusela eteni Atlantilla kuin täi tervassa.

”Atlantti oli suorastaan painajaismainen ja poikkeuksellisen ikävä. Se yllätti. Muut kipparit olivat samaa mieltä. Mutta olen onnellinen. Lajin huippu on saavutettu.”

”Elämäni auringonlasku”, Ari Huusela kertoi loppiaisillan näkymästään Uuden-Seelannin alapuolella.­