Manchester Cityn maalivahti Ederson tunnetaan erityisesti pitkistä ja tarkoista syötöistään.

Ilmiömäisiä reaktiotorjunnat ja akrobaattiset venytykset pallon tielle ovat jalkapallomaalivahtien koostevideoiden perusmateriaalia. Ederson Moraesin kohdalla yhtälöön on pakko kuitenkin lisätä yksi osa-alue, syötöt.

Valioliigan ylivoimaisen kärkijoukkueen Manchester Cityn brasilialainen ykkösmaalivahti on luotettava torjuja, mutta monista virkaveljistään hän eroaa erityisesti jalalla pelaamisessa.

Osaselitys maalivahdille poikkeuksellisiin taitoihin löytyy lapsuudesta.

Ederson Santana de Moraes syntyi São Paulon suurkaupunkialueeseen kuuluvassa Osascossa 17. elokuuta vuonna 1993.

Kuten lukemattomien muidenkin brasilialaislasten, myös Edersonin, 27, unelma oli tulla ammattilaisjalkapalloilijaksi.

Hän pelasi aluksi laitapuolustajana paikallisessa joukkueessa, mutta pyysi siirtoa, kun huomasi, ettei nopeus riittänyt hyökkääjiä vastaan.

”Se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Uskon, että puolustajana pelaaminen on vaikuttanut jalalla pelaamiseeni. Lisäksi pelasin futsalia, joten laukominen ja taidot ovat peräisin sieltä”, Ederson kertoi The Telegraphin haastattelussa vuonna 2017.

Ederson siirtyi São Paulon riveihin vuonna 2008, ja vuotta myöhemmin oli vuorossa muutto lähes 8 000 kilometrin päähän Portugalin pääkaupunkiin Lissaboniin.

Juniorivuosien jälkeen Benfica lähetti maalivahdin ilmaisella siirrolla GD Ribeirãoon, josta matka jatkui samaa kyytiä Rio Aveen kausiksi 2012–15. Tämän jälkeen Benfica tajusi virheensä ja osti Edersonin takaisin 500 000 eurolla.

Kahden kauden aikana Ederson nousi Benfican ykkösvahdiksi ja oli voittamassa kahta peräkkäistä mestaruutta.

Mukaan tarttui pokaalien lisäksi lempinimi ”härkä”.

”Se tuli varmasti pelityylistäni. En pelkää panna päätäni samaan paikkaan, johon hyökkääjä on panemassa jalkansa.”

Suuremmat kentät odottivat kuitenkin vielä, ja seuraavaksi rämäpäisen ja taitavan maalivahdin otteita pääsivät ihastelemaan englantilaiset jalkapallofanit.

Peloton pelityyli on tuonut Edersonille lempinimen ”härkä”. 27. helmikuuta hän otti yhteen West Hamin Pablo Fornaisin kanssa Valioliigan ottelussa.­

Manchester City oli uuden päävalmentajansa Pep Guardiolan johdolla sijoittunut kolmanneksi Valioliigassa kaudella 2016–17, ja Guardiola löysi palapeliinsä kaipaamansa nurkkapalan Benficasta.

Ederson siirtyi Manchesteriin peräti 40 miljoonalla eurolla, mutta Guardiola tiesi, mitä teki.

City voitti kaudella 2017–18 Valioliigan mestaruuden ennätysmäisellä 19 pisteen erolla ja kokosi ensimmäisenä joukkueensa sata pistettä yhdellä kaudella.

Ederson näytti osaamistaan, ja luonteesta saatiin esimerkki ottelussa Liverpoolia vastaan. Sadio Manen jalka osui suoraan Edersonin päähän aiheuttaen seitsemän tikkiä vaatineen haavan.

Maalivahti olisi halunnut jatkaa pelaamista, muuta pääsi tolppien väliin vasta seuraavaan otteluun suojakypärä päässä.

”Se osuma ei vaikuttanut itseluottamukseeni mitenkään, jatkoin pelaamista kuten aiemminkin.”

Liverpoolin Sadio Manen jalka aiheutti seitsemän tikkiä vaatineet haavat Edersonin kasvoihin 9. syyskuuta 2017.­

Guardiolan pelityyli vaatii paljon myös maalivahdilta, koska espanjalaisluotsin joukkueet avaavat peliä äärimmäisen suunnitellusti. Syöttöjen on oltava tarkoituksenmukaisia ja tarkkoja pituudesta riippumatta.

”Harjoittelin todella paljon lyhyiden syöttöjen lisäksi keskipitkiä ja pitkiä syöttöjä. Kehityin ja opin jotain uutta joka päivä.”

Pahoja virheitäkin on sattunut, ja kun niiden tekijänä on maalivahti, on seuraus yleensä nähty tulostaululla. Vastuussa piilee kuitenkin Edersonin mielestä pelipaikan suurin viehätys.

”Maalivahti voi tehdä viisi loistavaa torjuntaa, mutta ottelun jälkeen muistetaan se yksi ainoa virhe.”

”Maalivahdin pitää olla keskittynyt, rohkea ja nopea päätöksenteossaan koko 90 minuutin ajan.”

Edersonin poikkeuksellisesta potkusta nähtiin hyvä esimerkki vuoden 2018 keväällä. Ederson nimittäin teki uuden maailmanennätyksen käsistä annetussa potkussa. Pallo lensi peräti 75,35 metrin päähän.

Cityn kotikenttä on 105 metriä pitkä, eli jos maalivahti olisi lähettänyt pallon matkaan oman rangaistusalueen rajalta, olisi se pudonnut pari metriä vastustajan rangaistusalueen sisäpuolelle.

Millintarkkojen syöttöjen lisäksi Ederson on herättänyt huomiota tatuoinneillaan, jotka koristavat miehen vartaloa.

Hartaaksi kristityksi tunnustautuvalla miehellä on muun muassa osa psalmista 91 tatuoituna jalkaansa portugaliksi. Lisäksi iholta löytyvät useiden perheenjäsenten nimet.

Ensimmäisen tatuointinsa hän otti jo 15-vuotiaana.

”Sanoin tatuoijalle, että olen tarpeeksi vanha. Tatuoinnin jälkeen kerroin olevani 15-vuotias, ja hän halusi tappaa minut”, Ederson kertoi leveä hymy huulillaan Expressin haastattelussa vuonna 2020.

Yhteensä tatuointeja oli viime vuoden helmikuussa miehen omien laskujen mukaan 33 tai 34. Yksi silmiinpistävimmistä on kaulaan piirretty hymynaama.

”Se tarkoittaa iloa ja onnellisuutta, koska olen iloinen ihminen”, Ederson kertoi The Telegraphille.

Ederson esitteli koko selkänsä peittäviä tatuointeja muun muassa mestaruusjuhlissa vuoden 2019 keväällä.

Kausi 2018–19 toi triplan, kun liigamestaruuden lisäksi City juhli cupin ja liigacupin voittoa.

Viime kausi oli Liverpoolin juhlaa, ja muun muassa Teemu Pukki ohitti Edersonin Norwichin 3–2-voitossa edelliskauden mestareista.

Tällä kaudella Ederson on pitänyt maalinsa puhtaana peräti 15 kertaa 26 ottelussa, ja kohta hänellä on lisää syytä hymyyn. City johtaa Valioliigaa peräti 14 pisteen turvin ennen paikallisvastustaja Unitedia, ja mestaruus on taas käden ulottuvilla.

