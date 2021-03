Sutter vastasi ensi kertaa puolitoista vuotta sitten esitettyihin kiusaamisväitteisiin.

Calgary Flamesin uudeksi päävalmentajaksi torstaina nimitetty Darry Sutter on kiistänyt entisen pelaajan Daniel Carcillon esittämät vakavat kiusaamiväitteet.

Carcillon mukaan Sutter potkaisi yhtä pelaajaa ja kiusasi henkisesti toista pelaajaa, joka oli toipumassa aivotärähdyksestä Sutterin valmentaessa Los Angeles Kingsiä kaudella 2013–2014.

Vuonna 2019 esitettyjä väitteitä ei koskaan vahvistettu, eikä Sutter ole niitä kommentoinut ennen kuin hänet esiteltiin Flamesin valmentajana perjantain tiedotustilaisuudessa.

Sutterilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, pitävätkö väitteet paikkansa.

”Ei. Uskon, että rehellisyys ja totuus voittaa aina. Sen enempää en sano”, Sutter sanoi.

Carcillo kertoi ESPN-televisiokanavalle perjantaina, että Flamesin päävalmentajahaku kertoo jääkiekon rakenteellisesta ongelmasta.

Marraskuussa 2019 Calgaryn silloinen päävalmentaja Bill Peters irtisanoutui, kun hänen väitettiin solvanneen rasistisesti pelaajaa.

”Jääkiekko on itsensä pahin vihollinen”, Carcillo sanoi.

”Voin sanoa edelleen näin. Sutterin palkkaaminen osoittaa sen. Sutterin perhettä kohtaan, ei vain Darrylia, on esitetty lukuisia syytöksiä siitä, miten he kohtelevat ihmisiä ja kiusaamisesta, jota on tapahtunut joukkueissa, joiden johdossa he ovat olleet. En sanonut mitään uutta.”

Carcillo pelasi 26 ottelussa Kingsin kaudella 2013–2014, kun Sutter oli päävalmentaja.

Marraskuussa 2019 Carcillo kertoi Sutterin potkaiseen vaihtopenkillä istunutta pelaajaa alaselkään ja kiusanneen puolustaja Matt Greeneä, jolla oli aivotärähdys.

Carcillon mukaan Sutter oli kirosanojen ryydittämänä kysynyt, mitä Greene oikein teki joukkueessa.

”Hän sanoi, ettei haluaisi Greenen negatiivista energiaa joukkueeseen. Hän käski Greeneä lähtemään”, Carcillo kertoi Global Newsille vuonna 2019.

Sutterilta, 62, kysyttiin perjantaina, onko hän muuttunut.

”Minulla on lapsia, jotka ovat samanikäisiä kuin suurin osa pelaajista. Minä kunnioitan sitä, mitä pelaajat kokevat elämässään myös kaukalon ulkopuolella. Minulla on aina ollut hyvä käsitys siitä, mitä pelaajien elämässä tapahtuu. Olen tyytyväinen, miten olen pystynyt auttamaan nuoria pelaajia vaikeuksissaan.”

Sutter korvasi Flamesin päävalmentajana Geoff Wardin, joka sai torstaina potkut. Sutter on seuran GM:n Brad Trelivingin viides päävalmentajanimitys seitsemän vuoden aikana.

”Joukkueessa on viisi kuusi pelaajaa, jotka ovat aloittaneet NHL-uransa täällä ja ovat pelanneet kaikkien noiden valmentajien alaisuudessa. Heidän on tärkeätä tietää, että olen heidän tukenaan ja teen niin kuin heille on parasta.”

Lähde: Reuters.