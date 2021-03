”Teemu on tulikuuma” – päävalmentaja ylistää taas kahdesti osunutta ”fantastista” Teemu Pukkia

Pukki teki kaksi maalia lauantain 3–0-voitossa Lutonista ja nosti kauden maalimääränsä jo 20:een.

Teemu Pukki on ollut viime otteluissa huippuiskussa. Kuva Millwall-ottelusta 10. tammikuuta.­

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Teemu Pukki on ollut loistavassa vireessä viimeisen kuukauden aikana, ja maaliverkot saivat kyytiä myös lauantaina.

Pukki laukoi kaksi maalia, kun Mestaruussarjaa johtava Norwich otti 3–0-kotivoiton Lutonista.

Pukki viimeisteli joukkueensa kaksi ensimmäistä osumaa. Hän on tehnyt edellisissä seitsemässä ottelussa peräti yhdeksän maalia, ja koko kauden saldo on jo 20 osumaa. Hän on maalipörssissä toisena Brentfordin Ivan Toneyn (25) jälkeen.

Norwichin päävalmentaja Daniel Farke ylisti tuttua ratkaisijaa ottelun jälkeen.

”Teemu on tulikuumassa vireessä. Ensimmäinen kosketus (ensimmäisessä maalissa) oli maailmanluokkaa, samoin viimeistely. Myös toinen maali oli hieno, ja hänellä oli muutama muukin paikka”, Farke kommentoi Norwichin verkkosivuilla.

”Hän on aina paikalla tärkeimmillä hetkillä, kun häntä tarvitaan. Hän teki ensimmäisen maalin ja varsin tärkeän toisenkin. Hän oli taas kerran fantastinen.”

Norwich johtaa Mestaruussarjaa kymmenen pisteen erolla Watfordiin. Sarjan kaksi parasta nousee ensi kaudeksi Valioliigaan. Kolmantena oleva Swansea on 11 pisteen päässä, mutta on pelannut kaksi ottelua vähemmän kuin kärkikaksikko.