Miesten 50 kilometriä päättää Oberstdorfin MM-hiihdot.

Suomella on hiihdon MM-kisoista Oberstdorfista saldona kaksi hopeaa ja yksi pronssi, mutta kulta puuttuu. Katseet kääntyvät Iivo Niskaseen, kun miesten 50 kilometriä (p) päättää MM-hiihdot. HS seuraa ello 14 alkavaa kilpailua hetki hetkeltä tässä jutussa.

Niskasen päävastustaja on Venäjän tähtihiihtäjä Aleksandr Bolšunov. Kovaa vauhdinpitoa voi odottaa myös Norjan Hans Christer Holundilta, jolle perinteinen on tosin hieman heikompi hiihtotapa. Holund on 50 kilometrin puolustava mestari, mutta kaksi vuotta sitten hiihdettiin vapaalla.

Suomen muut hiihtäjät kisojen päätösmatkalla ovat Perttu Hyvärinen, Lauri Lepistö ja Juho Mikkonen.