Koronapandemian seurauksena tennisturnausten palkintorahat ovat supistuneet kymmenillä prosenteilla, ja vain Grand Slam -turnauksilla varaa maksaa entisenlaisia rahapalkintoja.

Tenniksen maailmanlistan viitonen Elina Svitolina sanoo, että naisten tenniksen WTA-kiertueen pienentyneet palkintorahat ovat vaikuttaneet hänen motivaatioonsa osallistua tiettyihin turnauksiin. Svitolinan mukaan pelaajien pitää muokata odotuksiaan.

Dubain mestaruusturnauksen ykkössijoitettu Svitolina on ykköstähtiä turnauksessa, joka järjestetään koronarajoitusten takia suljettujen ovien takana.

Kaksinpelin voittajan palkintoraha on pudonnut 68 prosenttia edellisvuodesta. Viime vuonna turnauksen voittaja sai 585 000 euroa, ja tänä vuonna voittajan palkinto on pudonnut 186 000 euroon. Dubain palkintopotti on kaikkiaan 1,5 miljoonaa euroa tänä vuonna, kun viime vuonna sama potti oli 2,35 miljoonaa euroa.

Petra Kvitova sai lauantaina 58 000 euroa Dohan turnauksen voitosta, mikä on 57 prosenttia vähemmän kuin turnauksen voittajan palkinto kaksi vuotta sitten.

Saman trendin odotetaan jatkuvan tulevina kuukausina. Vain Grand Slam -turnaukset pystyvät palkitsemaan pelaajia samanlaisilla suurilla palkintorahoilla kuin ennenkin.

”Minun on pitänyt tehdä muutoksia taustaryhmässäni ja päivittäisessä elämässäni”, Svitolina kertoi medialle Dubaissa.

”Pitää olla vähän fiksumpi. Mielestäni kaikkien on tärkeätä sopeuttaa toimintaansa, koska palkintorahat ovat selvästi muuttuneet.”

Svitolinan mukaan toisille pelaajille sopeutuminen on helpompaa.

”Minulle se oli ehkä vähän vaikeata, koska totuimme niin hyvää vuosina, jolloin palkintorahat olivat todella suuria.”

26-vuotias Svitolina on voittanut 15 WTA-turnausta ja kerännyt yli 17 miljoonaa euroa palkintorahoina urallaan.

”Se vaikuttaa vääjäämättömästi, kun tietää, että on vähemmän motivaatiota osallistua tiettyihin turnauksiin pienempien palkintorahojen takia. Pienemmät turnaukset rasittavat, joten niitä ehkä jättää väliin ennen suurempia turnauksia.”

”Mielestäni se vaikuttaa motivaatioon. Toivottavasti voimme pikku hiljaa palata samanlaiseen tilanteeseen kuin ennen.”

Valkovenäläinen kolmanneksi sijoitettu Aryna Sabalenka sanoi, että hän ei huomaa turnauksissa eroa, mutta ”pankkitili tuntee eron”.

22-vuotias Abu Dhabin turnauksen voittaja kaipaa ihmisten välistä kontaktia esimerkiksi median kanssa.

”Näkisin teidät mieluummin läheltä. Haluaisin, että voisimme palata normaaliin elämään”, Sabalenka sanoi toimittajille etätiedotustilaisuudessa.

”Tällaiset Zoom-tiedotustilaisuudet menettelevät, mutta henkisesti olisi helpompaa nähdä ihmisiä silmästä silmään.”

Dubain turnaus käynnistyi sunnuntaina, ja loppuottelu pelataan lauantaina 13. maaliskuuta.

Lähde: AFP