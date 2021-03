Glen Kamara on nyt Skotlannin liigan mestari – Glasgow Rangers voitti mestaruuden ensi kertaa kymmeneen vuoteen

Glasgow Rangersin ensimmäinen mestaruus sitten vuoden 2011 varmistui Celticin maalittomalla ottelulla.

Suomen A-maajoukkueen keskikenttäpelaaja Glen Kamara, 25, on voittanut Skotlannin mestaruuden Glasgow Rangersin kanssa. Se on samalla Kamaran uran ensimmäinen mestaruus. Kamara on pelannut tällä kaudella 27 liigaottelussa ja tehnyt yhden maalin.

Rangersin ensimmäinen Skotlannin mestaruus kymmeneen vuoteen varmistui sunnuntaina sej jälkeen, kun Celticin maaliton tasapeli jätti Celticin 20 pisteen päähän paikallisvastustaja Rangersista. Kautta on jäljellä vielä kuusi ottelua.

Steven Gerrardin valmentama Rangers on rynnistänyt tappioitta ylivoimaiseen mestaruuteen, joka päättää Celticin pitkän valtakauden. Celtic voitti ennätykselliset yhdeksän perättäistä Skotlannin liigan mestaruutta.

Celticin yhdeksän perättäisen mestaruuden sarjan aikana Rangers oli neljä kautta poissa pääsarjasta sen jälkeen, kun seura pudotettiin talousvaikeuksien takia neljännelle sarjatasolle vuonna 2012.

”Seura on käynyt helvetissä ja palannut takaisin kymmenen viime vuoden aikana”, Gerrard sanoi lauantaina sen jälkeen, kun Rangers voitti maalein 3–0 St Mirrenin.

”Olen ollut mukana vain kolmen vuoden aikana, mutta voin hyvin ymmärtää, millaisia tunteita seurassa ja sen kannattajakunnassa on koettu.”

Entinen Englannin maajoukkueen ja Liverpoolin kapteeni ei koskaan voittanut liigamestaruutta maineikkaalla 17 vuoden mittaisella urallaan Anfieldilla.

Gerrard on kääntänyt Rangersin kurssin kotimaassa ja Euroopassa sen jälkeen, kun hän aloitti uransa ensimmäisessä päävalmentajatehtävässä vuonna 2018.

Tuore Skotlannin mestari on päässyt kahtena perättäisenä vuonna Eurooppa-liigassa neljännesvälieriin. Torstaina se kohtaa Slavia Prahan.

Rangersilta jäi nyt väliin mahdollisuus varmistaa mestaruus Celticin stadionilla seuraavassa liigaottelussa. Sunnuntaina Celticin tilapäinen päävalmentaja John Kennedy valmensi joukkuetta toisessa ottelussa sen jälkeen, kun Neil Lennon irtisanoutui päävalmentajan tehtävästä.