Fulhamin Mario Lemina ryöväsi pallon Mohamed Salahilta ja teki voittomaalin.

Englannin Valioliigan hallitsevan mestarin Liverpool FC:n ahdinko syvenee. Sunnuntaina Liverpool hävisi jo kuudennen perättäisen kotiottelunsa. Sunnuntain tappio tuli maalein 0–1 putoamisuhassa olevaa Fulhamia vastaan.

Ottelun ainoa maali tuli hieman taukoa 45. minuutilla. Fulham sai hyökkäyspän vapaapotkun, jonka seurauksena pallo päätyi rangaistusalueen rajalle Liverpoolin tähtipelaajalle Mohamed Salahille.

Salah ei pystynyt suojaamaan palloa vaan Fulhamin keskikenttäpelaaja Mario Lemina riisti pallon Salahilta ja pamautti pallon matalalla laukauksella maaliin. Se oli Gabonin maajoukkuepelaajan ensimmäinen maali tällä kaudella.

Liverpoolin edellinen kotivoitto tuli 16. joulukuuta. Jürgen Kloppin valmentama Liverpool on nyt neljä pistettä perässä neljäntenä olevaa Chelseaa, joka voi venyttää etumatkansa seitsemään pisteeseen, jos lontoolaiset voittavat maanantaina Evertonin. Liverpoolin pitäisi sijoittua neljän parhaan joukkoon saadakseen paikan ensi kauden Mestarien liigassa.

Liverpoolilla on toki toinenkin reitti Mestarien liigaan eli Mestarien liigan voittaminen tällä kaudella. Sitä on kuitenkin vaikea uskoa joukkueesta, joka on syöksykurssissa tällä haavaa.

Tällä hetkellä Liverpool on vain kalpea varjo siitä joukkueesta, joka rynnisti viime kaudella seurahistorian ensimmäiseen liigamestaruuteen 30 vuoden tauon jälkeen.

Kloppilla oli selvästi mielessään keskiviikon Mestarien liigan neljännesvälieräottelu, jossa Liverpool puolustaa 2–0-johtoa RB Leipzigia vastaan ensimmäisen osaottelun jälkeen. Klopp valitsi keskuspuolustajiksi Nat Phillipsin ja Rhys Williamsin. Se oli 19:s erilainen topparipari tällä kaudella, mikä kertoo paljon Liverpoolin loukkaantumisongelmista. Kokematon topparipari oli paineessa alusta alkaen.

Myös hyökkäykseen Klopp oli tehnyt muutoksia, sillä pelinkuntoon palannut Diogo Jota ja Xherdan Shaqiri aloittivat Salahin rinnalla Sadio Manen ja loukkaantuneen Roberto Firminon pelipaikoilla.

Puolustus horjui, mutta ratkaisevat virheet tulivat lopulta tähtikaartin pelaajille Andy Robertsonille ja Mohamed Salahille. Fulhamin vapaapotkun jälkeen Andy Robertson sai purettua pallon vain rangaistusalueen rajalle, ja Salah sysättiin helposti sivuun. Lemina viimeisteli ensimmäisen sarjamaalinsa pariin vuoteen laukomalla pallon tarkasti Alisson Beckerin maaliin.

Salahin puolittainen yritys suojata palloa oli tuskin se, mitä Klopp halusi nähdä egyptiläistähdeltä sen jälkeen, kun hänet oli otettu vaihtoon Chelsea-ottelussa torstaina. Vaihtopenkiltä kentälle tullut Mane oli lähellä puskea pallon maaliin, ja Shaqiri oli niin ikään lähellä osua omalla yrityksellään. Mutta kunnon takaa-ajoa Liverpool ei saanut käyntiin.