Suomella oli kahden mitalin päivä yleisurheilun halli-EM-kisoissa Puolassa.

Alppihiihto

Saalbach, Itävalta:

Miesten maailmancupin supersuurpujottelu: 1) Marco Odermatt Sveitsi 1.23,59, 2) Matthieu Bailet Ranska jäljessä 0,62 sekuntia, 3) Vincent Kriechmayr Itävalta –0,81, 4) Raphael Haaser Itävalta –0,83, 5) Justin Murisier Sveitsi –0,98, 6) Beat Feuz Sveitsi –1,17. Kilpailussa ei ollut mukana suomalaisia.

Maailmancupin kärki: 1) Alexis Pinturault Ranska 1050 pistettä, 2) Odermatt 969, 3) Marco Schwartz Itävalta 718, ...141) Samu Torsti Suomi 7.

Supersuurpujottelucupin kärki: 1) Kriechmayr 401, 2) Odermatt 318, 3) Matthias Mayer Itävalta 276.

Seuraavat kilpailut: 13.–14.3. suurpujottelu ja pujottelu (Kranjska Gora, Slovenia).

Jasna, Slovakia:

Naisten maailmancupin suurpujottelu: 1) Petra Vlhova Slovakia 2.16,66 (1.08,51+1.08,15), 2) Alice Robinson Uusi-Seelanti jäljessä 0,16 sekuntia (1.09,33+1.07,49), 3) Mikaela Shiffrin USA –0,37 (1.08,35+1.08,68), 4) Marta Bassino Italia –0,96 (1.09,19+1.08,43), 5) Ramona Siebenhofer Itävalta –1,34 (1.10,03+1.07,97), 6) Federica Brignone Italia –1,43 (1.09,26+1.08,83). ...Suomen Riikka Honkanen keskeytti avauskierroksella.

Maailmancupin kärki: 1) Lara Gut-Behrami Sveitsi 1256 pistettä, 2) Vlhova 1220, 3) Michelle Gisin Sveitsi 969, ...117) Rosa Pohjolainen Suomi 4.

Suurpujottelucupin kärki: 1) Bassino 510, 2) Tessa Worley Ranska 362, 3) Gisin 344.

Seuraavat kilpailut: 12.–13.3. pujottelu (Åre, Ruotsi).

Ampumahiihto

Nove Mesto, Tshekki: Maailmancup, takaa-ajokisat:

Naiset, 10 km: 1) Tiril Eckhoff Norja 27.28,0 (0+0+1+2), 2) Denise Herrmann Saksa jäljessä 24,0 sekuntia (1+0+0+0), 3) Marte Olsbu Röiseland Norja –29,9 (0+1+1+1), 4) Linn Persson Ruotsi –30,9 (0+0+1+0), 5) Franziska Preuss Saksa –35,8 (0+0+1+1), 6) Julia Zhima Ukraina –39,8 (1+0+1+0). 7) Hanna Sola Valko-Venäjä –1.05,8, 8) Anais Bescond Ranska –1.21,7, 9) Paulina Fialkova Slovakia –1.26,9, 10) Anais Chevalier-Bouchet Ranska –1.30,8,

... 37) Mari Eder Suomi –2.58,4 (1+0+3+1),... 46) Suvi Minkkinen Suomi –3.53,9 (0+0+1+2).

Maailmancupin kokonaiskilpailu 21/26 kisan jälkeen: 1) Eckhoff 923 pistettä, 2) Röiseland 843, 3) Hanna Öberg Ruotsi 798, 4) Franziska Preuss Saksa 712, 5) Dorothea Wierer Italia 686, 6) Lisa Theresa Hauser Itävalta 682,

... 47) Eder 103,... 77) Minkkinen 16.

Takaa-ajocup ((6/8): 1) Eckhoff 324, Röiseland 284, 3) H. Öberg 235,

... 38) Eder 41,... 56) Minkkinen 16.

Miehet, 12,5 km: 1) Tarjei Bö Norja 28.17,3 (1+0+0+0), 2) Johannes Thingnes Bö Norja –8,2 (2+0+0+0), 3) Simon Desthieux Ranska –11,5 (0+2+0+0), 4) Jakov Fak Slovenia –12,8 (0+0+0+0), 5) Sturla Holm Lägreid Norja –13,4 (1+1+0+0), 6) Quentin Fillon Maillet Ranska –13,5 (1+0+1+0). 7) Emilien Jacquelin Ranska –14,8, 8) Benedikt Doll Ranska –15,5, 9) Dmitro Pidrutshnyi Ukraina –29,5, 10) Arnd Peiffer Saksa –37,2,

... 33) Tero Seppälä Suomi –2.12,3 (0+1+1+1),... 59) Tuomas Harjula Suomi (5+2+1).

Harjula hiihdettiin kiinni kierroksella.

Maailmancupin kokonaiskilpailu 21/26 kisan jälkeen: 1) J. T. Bö 955, 2) Lägreid 922, 3) T. Bö 763, 4) Fillon Maillet 752, 5) Johannes Dale Norja 749, 6) Sebastian Samuelsson Ruotsi 700,

... 37) Seppälä 145,... 60) Harjula 41, 61) Olli Hiidensalo Suomi 38.

Takaa-ajocup: 1) Lägreid 279, 2) J. T. Bö 275, 3) Jacquelin 266,

... 37) Seppälä 36,... 56) Harjula 14,... 68) Hiidensalo 3.

Seuraavat kilpailut: 11.3–12.3. sprintit, miehet 10 km, naiset 7,5 km.

Hiihto

Oberstdorf, Saksa: MM-kilpailut, 12. päivä:

Miehet, 50 km yhteislähtö (p): 1) Emil Iversen Norja 2.10.52,9, 2) Aleksandr Bolshunov Venäjän hiihtoliitto jäljessä 0,7 sekuntia, 3) Simen Hegstad Krüger Norja –8,2, 4) Hans Christer Holund Norja –8,6, 5) Jens Burman Ruotsi –25,6, 6) Iivo Niskanen Suomi –31,4, 7) Andrew Musgrave Britannia –43,5, 8) Pål Golberg Norja –58,7, 9) Dario Cologna Sveitsi –59,1, 10) Scott Patterson USA –1.24,7,

...32) Perttu Hyvärinen Suomi –6.31,1, ...36) Lauri Lepistö Suomi –7.59,4, ...43) Juho Mikkonen –10.32,9.

Norjan Johannes Hösflot Kläbo saapui maaliin ensimmäisenä, mutta hänet hylättiin loppusuoran tapahtumien takia. Kisat ovat päättyneet.

Mora, Ruotsi: Ski Classics -sarjan 5/9 kilpailu, Vasaloppet, 90 km Sälen–Mora:

Miehet: 1) Tord Asle Gjerdalen Norja 3.28.18, 2) Anton Karlsson Ruotsi jäljessä 36 sekuntia, 3) Ermil Vokujev Venäjä –1.01, 4) Emil Persson Ruotsi –1.36, 5) Ari Luusua Suomi –1.39, 6) Johan Hoel Norja –1.39, ...24) Niko Koskela Suomi –4.24.

Naiset: 1) Lina Korsgren Ruotsi 3.52.08, 2) Marit Björgen Norja –42, 3) Ida Dahl Ruotsi –4.59, 4) Thea Krokan Murud Norja –5.16, 5) Katerina Smutna Tshekki –6.16, 6) Emilie Fleten Norja –6.20.

Seuraava kilpailu: 20.3. Vålådalsrennet, Ruotsi.

Jalkapallo

Englannin Valioliiga lauantaina: Burnley–Arsenal 1–1, Sheffield U–Southampton 0–2, Aston Villa–Wolverhampton 0–0, Brighton–Leicester 1–2.

Sunnuntaina: West Bromwich–Newcastle 0–0, Liverpool–Fulham 0–1, Manchester C–Manchester U 0–2, Tottenham–Crystal P myöh.

Espanjan liiga lauantaina: Valladolid–Getafe 2–1, Elche–Sevilla 2–1, Cadiz–Eibar 1–0, Osasuna–Barcelona 0–2. Sunnuntaina: Huesca–Celta Vigo 3–4, Atletico Madrid–Real Madrid 1–1, Real Sociedad–Levante, Athletic Bilbao–Granada myöh.

Italian Serie A lauantaina: Spezia–Benevento 1–1 (Perparim Hetemaj B 90 min), Udinese–Sassuolo 2–0, Juventus–Lazio 3–1. Sunnuntaina: AS Roma–Genoa 1–0, Crotone–Torino 4–2, Fiorentina–Parma 3–3, Verona–AC Milan 0–2, Sampdoria–Cagliari 2–2, Napoli–Bologna myöh.

Saksan Bundesliiga sunnuntaina: Köln–Werder Bremen 1–1, Arminia Bielefeld–Union Berlin 0–0 (Joel Poh­janpalo UB vaihtoon 62. minuutilla).

Skotlannin Valioliiga sunnuntaina: Dundee U–Celtic 0–0.

Sarjakärki: 1) Rangers 88 pistettä (32 ottelua), 2) Celtic 68 (32), 3) Hibernian 52 (31), 4) Aberdeen 49 (32), 5) Livingston 40 (31), 6) St. Mirren 39 (32).

Rangersin mestaruus varmistui.

Jääkiekko

NHL: New Jersey–NY Rangers 3–6 (2–3, 0–1, 1–2), NY Islanders–Buffalo 5–2 (0–1, 4–0, 1–1), Pittsburgh–Philadelphia 4–3 (2–1, 1–2, 1–0), Nashville–Florida 2–6 (1–1, 0–3, 1–2), N: Eeli Tolvanen 1+0, Pekka Rinne 26/32 torjuntaa, F: Aleksander Barkov 0+1. Vancouver–Toronto 4–2 (1–1, 0–1, 3–0), Arizona–Minnesota 5–2 (0–2, 2–0, 3–0), Montreal–Winnipeg 7–1 (1–0, 4–0, 2–1), M: Joel Armia 1+0, Jesperi Kotkaniemi 0+1. Colorado–Anaheim ja. 4–5 (0–1, 2–1, 2–2, 0–1), C: Mikko Rantanen 2+0. Dallas–Columbus 5–0 (2–0, 1–0, 2–0), D: Roope Hintz 1+1, Miro Heiskanen 1+0, Joel Kiviranta 0+1, C: Joonas Korpisalo 18/22 torjuntaa (vaihtoon ajassa 49.17), Veini Vehviläinen 3/4 torjuntaa (pelasi 10.40 minuuttia). Los Angeles–St. Louis ja. 4–3 (1–3, 2–0, 0–0, 1–0), Edmonton–Calgary 3–2 (0–1, 1–0, 2–1), E: Jesse Puljujärvi 1+0. San Jose–Las Vegas 0–4 (0–1, 0–2, 0–1).

KHL, 1. pudotuspelikierroksen 3/7 otteluja, liigalohkojen puolivälierät (4 voitolla jatkoon):

Itälohko: Traktor–Salavat 0–4 (0–1, 0–2, 0–1), SJU: Juha Metsola 19/19 torjuntaa, Markus Granlund 1+0, Teemu Hartikainen 0+1. Ufa johtaa voitoin 2–1. Torpedo–Ak Bars 0–4 (0–1, 0–2, 0–1), AKB: Harri Pesonen 1+0. Ak Bars johtaa voitoin 3–0.

Länsilohko: Spartak–TsSKA Moskova 0–3 (0–1, 0–0, 0–2). TsSKA johtaa voitoin 3–0. Jokerit–Lokomotiv vl. 2–3 (0–2, 1–0, 1–0, 0–1), J: Anders Lindbäck 42/45, Samu Lepistö 1+0, Nicklas Jensen 1+0, Jesse Joensuu 0+1, Jordan Schroeder 0+1, Brian O'Neill 0+1, Iiro Pakarinen 0+1, LJ: Teemu Pulkkinen 2+0 (vm. 76.32).

Ottelu pelattiin Jaroslavlissa. Lokomotiv johtaa voitoin 3–0.

Naisten liiga, karsintasarja: Lukko–JYP vl. 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0).

Jääpallo

Lappeenranta:

Naisten SM-sarjan mitaliottelut:

Loppuottelu: Wiipurin Sudet–Helsingin Botnia 6–1 (3–1).

Mestaruus on Wiipurin Susille kahdeksas peräkkäinen.

Pronssiottelu: Mikkelin Kampparit oli Veitsiluodon Vastus 9–1 (3–1).

Käsipallo

Naisten SM-sarja:

KyIF–HIFK 18–29 (8–18)

Seuraavat ottelut: 9.3. KyIF–Atlas, 13.3. SIF–KyIF, Dicken–HIFK, Atlas–GrIFK.

Lentopallo

Naisten Mestaruusliiga, puolivälierien 1/3 ottelut (2 voitolla välieriin):

LP Kangasala–JymyVolley 3–0 (25–9, 25–14, 25–11). LP Kangasala johtaa voitoin 1–0.

OrPo–Kuusamo 2–3 (21–25, 25–18, 22–25, 25–13, 11–15). Kuusamo johtaa voitoin 1–0.

LiigaPloki–Hämeenlinna 2–3 (15–25, 25–17, 25–21, 14–25, 9–15). Hämeenlinna johtaa voitoin 1–0.

Seuraavat ottelut: 9.3. LP Viesti–LP-Vampula, 11.3. Kuusamo–OrPo, JymyVolley–LP Kangasala, LP-Vampula–LP Viesti, Hämeenlinna–Liigaploki.

Pöytätennis

Doha, Qatar: Kv. turnaus:

Miesten kaksinpeli, 1. kierrosta: Noshad Alamiyan Iran–Benedek Olah Suomi 3–0 (11–6, 11–9, 11–5).

Olah pelaa Dohassa 14. maaliskuuta alkavassa olympiakarsintaturnauksessa, jossa on jaossa neljä paikkaa Tokioon. Lisäksi olympiapaikan voi saavuttaa huhtikuun lopussa Euroopan maanosakarsinnassa Portugalissa (4 paikkaa) ja Kansainvälisen pöytätennisliiton ITTF:n rankingin kautta (1–13 paikkaa).

Salibandy

Miesten F-liiga:

Puolivälierien 2. ottelut (4 voitolla jatkoon):

LASB–Classic 7–3 (3–0, 0–2, 4–1)

Voitot 1–1.

SPV–TPS 4–8 (1–5, 0–1, 3–2)

Voitot 1–1.

Happee–Nokian KrP 2–5 (1–0, 0–3, 1–2)

Voitot 1–1.

Seuraavat ottelut: 8.3. Oilers–Indians (voitot 2–0), 9.3. Classic–LASB, Nokian KrP–Happee, TPS–SPV.

Naisten F-liigan sijoitussarja A: SB-Pro–SSRA 7–4 (1–2, 4–2, 2–0).

Sarjan loppupisteet: 1) SB-Pro 46, 2) SSRA 46, 3) PSS 44.

Naisten F-liigan pudotuspelikarsintaa:

SaiPa–EräViikingit vl. 3–4 (0–0, 2–1, 1–2, 0–0, 0–1).

EräViikingit selvisi pudotuspeleihin voitoin 3–2.

Naisten liigan pudotuspelijoukkueet: SSRA, PSS, SB-Pro, FBC Loisto, Classic, Koovee, TPS ja EräViikingit.

Yleisurheilu

Torun, Puola:

EM-hallikilpailut, päätöspäivän suomalaislajeja:

Naiset:

60 m, alkuerät: 1) Carolle Zahi Ranska 7,22, 2) Lotta Kemppinen Suomi 7,25 (3. alkuerän 1.), 3) Jennifer Montag Saksa 7,25, ...35) Anniina Kortetmaa Suomi 7,48 (1. alkuerän 8:s). Kemppinen välieriin, Kortetmaa karsiutui.

60 m, välierät: 1) Ajla Del Ponte Sveitsi 7,19, 2) Zahi 7,21, 3) Kemppinen 7,24 (3. välierän 1.). Kemppinen finaaliin.

60 m aidat, välierät: 1) Nadine Visser Hollanti 7,86, 2) Pia Krzyszowska Puola 7,88, 3) Cynthia Sember Britannia 7,89, 4) Nooralotta Neziri Suomi 7,97 (1. välierän 1.). Neziri finaaliin.

Miehet:

60 m aidat, välierät: 1) Wilhem Belocian Ranska 7,49, 2) Andy Pozzi Britannia 7,53, 3) Damian Czykier Puola 7,59, ...9) Elmo Lakka Suomi 7,71 (3. välierän 4:s). Lakka karsiutui.

Loppukilpailut:

Naiset:

60 m: 1) Ajla Del Ponte Sveitsi 7,03, 2) Lotta Kemppinen Suomi 7,22, 3) Jamile Samuel Hollanti 7,22, 4) Orlann Ombissa-Dzangue Ranska 7,23, 5) Maja Mihalinec Zidar Slovenia 7,26, 6) Carolle Zahi Ranska 7,26, 7) Jennifer Montag Saksa 7,29, 8) Claudia Payton Ruotsi 7,32.

60 m aidat: 1) Nadine Visser Hollanti 7,77, 2) Cynthia Sember Britannia 7,89, 3) Tiffany Porter Britannia 7,92, 4) Nooralotta Neziri Suomi 7,93, 5) Pia Skrzyzowska 7,95, 6) Luminosa Bogliolo Italia 7,99, 7) Zoe Sedney Hollanti 8,00, 8) Luca Kozak Hollanti 8,01.

3-loikka: 1) Patrícia Mamona Portugali 14,53, 2) Ana Peleteiro Espanja 14,52, 3) Neele Eckhardt Saksa 14,52, 4) Vjaleta Skvartsova Valko-Venäjä 14,35, 5)

Paraskevi Papahristou Kreikka 14,31, 6) Kristiina Mäkelä Suomi 14,23, 7) Senni Salminen Suomi 14,14, 8) Neja Filipic Slovenia 14,02.

Korkeus: 1) Jaroslova Mahutsikh Ukraina 20, 2) Irina Heratshenko Ukraina 198, 3) Ella Junnila Suomi 196 (SE), 4) Julia Levtshenko Ukraina 194, 5) Daniela Stanciu Romania 192, 6) Alessia Trost Italia 192, 7) Marija Vukovic Montenergro 192, 8) Emily Borthwick Britannia 185.

Rahapelejä

Keno 9/21

Myöhäisarvonta (6.3.): 2, 5, 12, 14, 17, 20, 30, 32, 34, 37, 38, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69. Kunkkunumero: 62.

Päiväarvonta (7.3.): 4, 6, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 46, 60, 63, 64. Kunkkunumero: 46.

Ilta-arvonta (7.3.): 5, 7, 11, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 29, 37, 42, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 67. Kunkkunumero: 7

Lauantai-Jokeri 9/21

(6. 3.): 0 9 4 3 1 4 0.

Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.

Lotto 9/21

(6. 3.): 2, 3, 6, 21, 24, 25, 37. Lisänumero: 15. Plusnumero (viisinkertaistaa voiton): 7.

Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 205 713,76 e, 6 oikein 2 653,68 e, 5 oikein 47,32 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Sunnuntai 07.03. Laivakangas

Toto 5

Tornio (7.3.):

1. lähtö: 4 Estelle Tröjborg, poissa: 10

2. lähtö: 1 Credit Line, poissa: 2

3. lähtö: 4 Lord of Tooma, poissa: 2, 10

4. lähtö: 1 Top Of The World, poissa: 8, 12

5. lähtö: 6 Armani Press, poissa: 3, 11.

Voitonjako:

5 oikein voitto-osuus 13378,55 e.

Tv-urheilua

Yle TV2

10.55 Lumilautailun ja freestylen MM: kumpareet. 18.00 Futsalin EM-karsinta: Suomi–Montenegro.

Yle Areena

10.55 Lumilautailun ja freestylen MM: Kumpareet.

C More Max

21.50 Jalkapallon Ranskan cup: Nice–Monaco.

C More Sport 1

10.00, 17.00 WTA Tennis, DubaiDuty Free Tennis Championships.22.10 Portugalin liiga: Belenenses–Benfica.

C More Sport 2

21.55 La Liga: Real Betis–Alavés.

Eurosport 1

15.18 Pyöräily: MaailmankiertuePariisi–Nizza-ajo.

Ruutu

18.00 Ravit: TotoTV.

VeikkausTV

00.00 LCS, Spring: Dignitas–Evil Geniuses. 01.00 LCS, Spring: TSM–Cloud9. 02.00 LCS, Spring: Liquid–CLG. 03.00 LCS, Spring: FlyQuest–Immortals. 13.00 KHL: Barys–Magnitogorsk. 13.00 ESL Pro League: Complexity–FunPlus PHX. 13.20 Ravit: Färjestad, Ruotsi. 13.30 KHL: Avtomobilist–Avangard Omsk. 16.00 KHL: Severstal–Dinamo Mo, Dinamo Mn–SKA Pietari. 16.30 ESL Pro League: Heroic–Renegades. 18.07 Ravit: Kaustinen, Suomi. 19.20 Ravit: Halmstad, Ruotsi. 19.30 Ravit: Leangen, Norja. 20.00 Serie B: ChievoVerona–Vicenza. 20.00 ESL Pro League: BIG–OG. 20.30 ESL Championnat National: DBL PONEY–mYinsanity. 21.00 ESL UK Premiership, Spring: Zarans Jeans–Aura. 22.00 ESL Championnat National: The Dice–Wonderkids, Endpoint–Rize Gaming UK. 22.00 LaLiga: Betis–Alaves. 22.15 Portugalin liiga: Belenenses–Benfica. 22.30 ESL Deutsche Meisterschaft: UnicornsOfLove–Rhein-Neckar. 23.15 ESL Deutsche Meisterschaft: Rhein-Neckar–UnicornsOfLove. 23.30 ESL Championnat National: Exalty–ubiteam.

Viaplay

00.05 NHL: Boston–New Jersey, Carolina–Florida. 02.05 NHL:Philadelphia–Washington, Pittsburg–NY Rangers. 03.05 NHL:Dallas–Nashville. 19.00 Tanskan Superliiga: AAB–Sønderjyske. 19.50 Valioliiga: Chelsea–Everton 21.25 2. bundesliiga: HSV–Holstein Kiel. 21.55 Valioliiga: West Ham–Leeds. 22.10 FA Women's Super League: Bristol City–Reading. 03.05 NHL: Minnesota–Vegas. 04.05 NHL: San Jose–St. Louis, Edmonton–Ottawa, Colorado–Arizona.

V Sport Urheilu

04.05 NHL: Colorado Avalanche–Arizona Coyotes.

V Sport 1

04.05 NHL: Colorado Avalanche–Arizona Coyotes.

V Sport Jääkiekko

03.05 NHL: Minnesota Wild–Vegas Golden Knights.

V Sport Hockey

03.05 NHL: Minnesota Wild–Vegas Golden Knights, 05.35 San Jose Sharks–St. Louis Blues.

V Sport Jalkapallo

19.50 Valioliiga: Chelsea–Everton, 21.55 West Ham–Leeds.

V Sport Premium

19.55 Valioliiga: Chelsea-Everton.21.55 Valioliiga: West Ham-Leeds.