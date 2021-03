Klæbo sanoi olevansa hyvin pettynyt siihen, kuinka kansainvälinen hiihtoliitto FIS käsitteli tapauksen ja siihen, mikä oli lopullinen päätös.

Norjan hiihtomahdin kirkkaimpiin tähtiin kuuluva Johannes Høsflot Klæbo hylättiin Oberstdorfin MM-hiihtojen päätösmatkan 50 kilometrin kilpailun loppusuoran tapahtumien takia, ja kuninkuusmatkan maailmanmestaruus lipesi näin maalilinjan ensimmäisenä ylittäneen Klæbon hallusta.

Klæbo tilitti tuntojaan Instagram-tilillään dramaattisen kisapäivän iltana.

”Tämä tuntuu urani vaikeimmalta päivältä. Tunsin itseni vahvaksi tänään, ja kisa oli hyvin kontrollissa. Voitte katsoa itse, mitä tapahtui ja olla tuomarina”, Klæbo kirjoitti.

”Ollakseni rehellinen, minun on sanottava, että tässä on ollut paljon turhautumista ja suuttumusta kisan jälkeen. Olen odottanut tätä niin pitkään, ja tämä oli kauden päätavoitteeni. Varon sanomasta, mitä mielessäni liikkuu, mutta joka tapauksessa olen hyvin pettynyt siihen, kuinka kansainvälinen hiihtoliitto FIS käsitteli tämän tapauksen ja siihen, mikä oli lopullinen päätös. Nyt kaikki tuntuu synkältä”, mutta tulen takaisin. Tarvitsen vain vähän aikaa.

Klæbon isä Håkon Klæbo totesi uutistoimisto NTB:lle, että poika ”on voittaja”.

”Puhuin Johanneksen kanssa, ja hän on hyvin pettynyt FIS:n päätökseen. Hänestä tuntuu, että FIS tuomitsi hänet täysin. Ymmärrän nuo tunteet, hän ei ansainnut tätä”, isä-Klæbo sanoi.

”Minä sekä [Johanneksen] isoisä Kåre tiedämme, kuinka paljon töitä tämän viisikymppisen eteen on tehty. Tämän piti olla Johanneksen suuri kilpailu. Ja sitä se olikin. Hän on voittaja”, mutta FIS halusi toisin. Tämä on surullista.