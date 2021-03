Venäjällä Aleksandr Bolšunov on sankari, vaikka ottikin ”röyhkeän suomalaisen roolin” – Norjalaisten mielestä teko oli tahallinen ja venäläinen ”pelottava”

MM-hiihdon 50 kilometrin erikoinen loppuratkaisu kuumentaa tunteita Venäjällä ja Norjassa.

Norjassa ja Venäjällä kiehuu Oberstdorfin MM-hiihtojen kaoottisen päätösmatkan jäljiltä. Sunnuntaina nähty erikoinen loppuratkaisu johti lopulta siihen ettei kukaan finaalikolmikossa paljoa tuuletellut.

Miesten 50 kilometrin kilpailun ykkösenä maaliin tuli Norjan Johannes Høsflot Klæbo ennen maanmiestään Emil Iverseniä.

Ennen sitä Klæbo ja Venäjän Aleksandr Bolšunov ottivat kontaktia loppusuoralla, ja Bolšunovin sauva katkesi. Sen jälkeen Bolšunovilla ei ollut enää mitään mahdollisuuksia menestyä kirissä ja myös Iversen ohitti hänet.

Keskellä olevan Aleksandr Bolšunovin sauva katkeaa, kun Norjan Johannes Hoesflot Klaebo ja Emil Iversen tulevat loppusuoralla ohi.­

Tuomarineuvosto ryhtyi heti tutkimaan asiaa ja tuli siihen päätökseen, että Klæbon suoritus hylättiin, syynä estäminen.

Norja teki vastaprotestin, mutta se ei auttanut. Näin Iversen julistettiin maailmanmestariksi, ja Bolšunov sai hopeaa. Kolmanneksi nousi Norjan Simen Hegstad Krüger.

Bolšunov nousi Klæbon hylkäyksen jälkeen hopealle, mutta se ei hiihtäjän mieltä lämmittänyt, koska sauvan katkeaminen riisti häneltä mahdollisuuden kiriä kultaan.

Pettynyt Bolšunov itki maalissa eikä ripustanut hopeamitalia kaulaansa palkintojenjaossa.

Loppusuora on ollut venäläiselle tällä kaudella kohtalokas. Tammikuussa Bolšunov päätyi samanlaiseen tilanteeseen, mutta eri rooliin, miesten viestissä Joni Mäkeä vastaan käydyn kaksintaistelun aikana.

Mäki hiihti sopivasti hieman reunaan ja venäläisen eteen, kun tämä oli tulossa takaa ohi. Tästä Bolšunov hermostui ja huitoi Mäkeä sauvalla ja lopulta ajoi suomalaisen kumoon maalialueella.

Mäen toiminnassa ei nähty virhettä, mutta Bolšunov sai käytöksestään rangaistuksen kansainväliseltä hiihtoliitolta (FIS).

Eilisessä kisassa Bolšunov valitsi ensimmäisenä reunimmaisen radan, jolloin takaa tullut Klæbo pyrki hangen kautta eteen kohtalokkain seurauksin.

Pettynyt Aleksandr Bolšunov heti kilpailun jälkeen.­

Kultaa voittanut Iversen oli Dagbladetin haastattelussa sitä mieltä, että Bolšunovin pettynyt käytös olisi turhaa. Iversenin mukaan kyseessä oli varsin tavallinen kilpailutilanne. Hän jopa uskoo, että Bolšunov otti kontaktia tahallaan.

”Luulen niin. Se ei yllätä minua. Hän on pelottava ladulla, olen sanonut niin jo aiemmin ja pysyn kannassani.”

Iversenistä oli myös erikoista se, että Bolšunov itse toimi tavalla, josta hermostui Mäelle aiemmin Lahdessa.

Myös venäläisen Sport Express -lehden kolumnisti Oleg Shamonaev kirjoittaa Bolšunovin ottaneen kisassa ”röyhkeän suomalaisen” roolin, mutta olleen silti epäonnekas. Tällä Shamonaev viittaa Lahden tapahtumiin.

Norjan päävalmentaja Eirik Myhr Nossum oli pahoillaan Klæbon puolesta. Hän on silti sitä mieltä, että tapahtunut johtui Bolšunovin väärästä latuvalinnasta.

Asiaa on puitu myös ruotsalaismediassa. SVT:n asiantuntija Mathias Fredriksson mukaan kyseessä on kilpailutapahtuma, jossa ei pitäisi rangaista ketään. Myös hän viittaa Lahden tapahtumiin.

”Tällaisia tilanteita on ollut pitkin talvea ilman, että niistä on rangaistu. Asian muuttaminen nyt on aika mutkikasta.”

Hiihtokisan erikoinen päätös on saanut spekulaatiot kuumiksi siitä, kuka on ”oikea” voittaja.

Venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan presidentti Vladimir Putin lähetti kilpailun jälkeen Bolšunoville onnitteluviestin, jossa hän totesi Bolšunovin olevan kilpailun oikea sankari.

Asiasta tiedotti Putinin lehdistösihteeri Dmitry Peskov.

Aikoinaan Lahden MM-kisojen viestisprintissä hopeaa saavuttanut venäläishiihtäjä Natalya Matvejeva puolestaan ehdotti norjalaislehti Dagbladetille sopuratkaisua eli kahden kultamitalin jakamista.

”Yksi Emil Iversenille ja toinen Bolšunoville”, Matvejeva kommentoi.