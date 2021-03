”Kun kansainvälisissä kisoissa yltää finaaliin ja jopa mitaleille, se on aina kova juttu”, Arto Bryggare sanoo.

”Koen, että sunnuntai oli käänteentekevä päivä. Toivon, että aukeaisi jotain suurempaa, ja nuoret uskoisivat enemmän itseensä”, sanoo aitajuoksulegenda Arto Bryggare.

Bryggare puhuu yleisurheilun EM-hallikisojen kahden mitalin päivästä. Lotta Kemppinen, 22, juoksi historiallisesti sileällä 60 metrillä EM-hopealle ja Ella Junnilan Suomen ennätys 196 toi hänelle pronssimitalin korkeushypystä.

Mitalit nostivat Suomen saldon kolmeen mitaliin, kun Kristian Pulli otti pituuspronssia jo perjantaina. Pulli venytti lukemiin 824, joka jää kolme senttiä hänen ulkoratojen Suomen ennätyksestään ja on hyppääjän paras noteeraus sisällä.

”Onhan Kemppisen hopea tietysti suomalaisessa pikajuoksuhistoriassa iso merkkipaalu. Vaikka venäläiset eivät halleissa olleet mukana ja Dafne Schippers oli pois, eurooppalainen kärki oli aika hyvin paikalla”, Bryggare sanoo.

”Ottaen huomioon Lotan kokemuksen ja iän, niin kyllä tietysti kun vähän tunnen häntä, tulee suuri onnen tunne.”

Lotta Kemppinen ja historiallinen hopeamitali.­

Sekä Junnilan että Pullin osalta hän nostaa esiin sen, että urheilijat pystyivät urheilemaan ennätystasolla kauden kovimmassa paikassa.

”Tähän samaan saumaan sattui moukarinheiton valtava tulos ulkona pakkasessa. Se toi valtavaa uskoa siihen lajiin myös naisten puolella”, Bryggare muistuttaa Silja Kososen 72,44 kantaneesta heitosta Kaustisen talvikisoissa.

Bryggarella itsellään on EM-halleista kaksi kultaa, kaksi hopeaa ja yksi pronssi. Ulkoradoilta hän saavutti olympiahopean ja MM-pronssin sekä EM-kisoista yhden hopean ja kaksi pronssia.

Bryggare saavutti mitalinsa 1970- ja 80-luvuilla. Nyt tulleet mitalit katkaisivat pitkän kuivan kauden. Ennen Kemppistä, Junnilaa ja Pullia edellisen mitalin oli ottanut Timo Aaltonen kuulantyönnössä vuonna 2000.

”Tietenkin on aina muistettava, että kesäolympialaiset on monessa lajissa eri tarina. Joka tapauksessa, kun kansainvälisissä kisoissa yltää finaaliin ja jopa mitaleille, se on aina kova juttu. Yleisurheilussa maita on aina minimissään 40–50.”

Torunissa osallistuvia maita oli Euroopan yleisurheiluliiton verkkosivujen mukaan 47.

Arto Bryggaren mielestä Lotta Kemppisen mitali on merkkipaalu pikajuoksuhistoriassa.­

Lotta Kemppisen ja valmentaja Mervi Brandenburgin yhteistyö on alkanut Kemppisen ollessa 11-vuotias. Junnilaa on valmentanut Jouko Kilpi vuodesta 2017 ja Pullin valmennuksesta on vastannut hänen isänsä Seppo Pulli.

Vaikka mitalit tällä kertaa osuivat pitkien valmennussuhteiden urheilijoille, ei siitä Bryggaren mielestä voi vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, mikä on urheilijalle parasta.

”Mervin vahvuus on se, että hän on aika avoin sille tiedolle, mikä ympäristössä liikkuu. Suomalaisissa valmentajissa on myös ajattelua, että tiedetään itse riittävästi eikä olla hirveän valmiita vaikutteille. Monella valmentajalla on pelko, että urheilija lähtee kävelemään ja urheiljan pitääkin lähteä, jos valmentajan homma ei toimi”, Bryggare sanoo.

”Urheilijalla pitää olla kriittinen suhde valmentajaan. On selvä, että jos kaikki toimii, on turha lähteä liikaa muuttamaan.”

Lotta Kemppisen sadan metrin ennätys ulkoradoilta on viime kesänä juostu 11,45. Matkaa Helinä Marjamaan Suomen ennätykseen 11,13 on vielä reilut kolme sekunnin kymmenystä.

Kemppinen juoksi EM-finaalissa ajan 7,22. Hän teki kauden aikana myös uuden halli-SE:n 7,16.

Bryggare muistuttaa, että viimeisten 40 metrin jaksaminen ratkaisee paljon ajassa.

”60 metrin kohdalla alkaa satasella karsinta. Mutta on hyvä, jos siinä vaiheessa on kärjessä tai tuntumassa”, Bryggare sanoo.

Viimeisten kymmenien metrien vuoksi Kemppisen halliajoista ei voi liiaksi päätellä sadan metrin aikoja.

”Se on urheilijakohtainen kysymys. Jos alkaa lähennellä ulkona Suomen ennätystä, niin silloin tilanne on loistava jo. Suomen ennätys on erittäin kova, jos hän siihen lähelle pääsee, hän on Euroopan kärjessä tai tuntumassa.”