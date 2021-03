Suomalaiset yleisurheilijat voittivat sisäratojen EM-kisoista kolme mitalia. Oli oikeastaan pieni ihme, että hallikausi sujui suomalaisilta näin hyvin, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Pusa.

Tulihan se sieltä. Pitkään odotettu menestys yleisurheilun arvokisoissa.

Kolme mitalia ja neljä pistesijaa Euroopan hallimestaruuskisoista Puolassa ovat parasta, mihin suomalaiset yleisurheilijat ovat tällä vuosituhannella yltäneet.

Edellinen 2000-luvun menestysennätys hallikisoista oli vuodelta 2000 Gentissä, jossa Timo Aaltonen nousi kuulan voittajaksi, kun ukrainalainen työntäjä kärähti dopingista.

Lisäksi Gentissä tuli neljä pistesijaa: Oskari Frösen oli kuudes korkeudessa, Wilson Kirwa neljäs 800:lla metrillä, Tepa Reinikainen kuudes kuulassa ja Tiia Hautala neljäs viisiottelussa.

Puolassa kolmen mitalistin – Lotta Kemppinen, Ella Junnila ja Kristian Pulli – ohella pistesijoilla olivat Nooralotta Neziri, neljäs 60:n metrin aidoissa, Kristiina Mäkelä (6.) ja Senni Salminen (7.) kolmiloikassa ja Wilma Murto (6.) seiväshypyssä. Salmisesta on kasvanut hyvä lisä lajiin.

Neziri jäi vain sekunnin sadasosan pronssista. Elmo Lakka putosi tuhannesosien vertailussa ajallaan 7,70 sekuntia finaalista 60 metrin aidoissa.

Sara Kuivisto juoksi helmikuussa Suomen ennätykset 600:lla, 800:lla ja 1 500 metrillä. EM-halleissa hän ylsi välieriin 800:lla metrillä.

Urho Kujanpää taivutti seipäässä Suomen kaikkien aikojen kolmanneksi parhaan tuloksen hallituloksen 566 senttiä, muttei yltänyt Puolassa loppukilpailuun, jossa Ruotsin Armand ”Mondo” Duplantis ylitti jälleen kuusi metriä (605).

Oli oikeastaan pieni ihme, että hallikausi sujui niin hyvin. Vaikeasta koronatilanteesta huolimatta liikuntahallit olivat auki kärkiurheilijoille.

Toisessa tilanteessa harjoitukset olisi pitänyt siirtää ulkotiloihin, jos urheilija ei olisi halunnut lähteä ulkomaille.

Hyvä hallikausi ei takaa, että tulostaso pysyisi yhtä hyvänä tai paranisi kesällä ulkoradoilla. Menestys vaatii ehjää harjoituskautta.

Edellisvuosilta on näyttöä päinvastaisesta kehityksestä: hyvää talvea on seurannut huono ja loukkaantumisten sävyttämä kesä. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että tänä vuonna kävisi niin.

Monet suomalaiset, kuten tuoreet hallimitalistit ja pisteurheilijat, ovat lähdössä huhtikuussa harjoitusleirille ulkomaille. Sieltä pitää tulla takaisin terveenä tai muuten kesän päätähtäin, kesäolympialaiset Tokiossa ovat vaarassa.

Tokio ja Teneriffan-matka voivat muutenkin olla vaarassa, jos koronapandemia ja sen asettamat rajoitukset eivät hellitä.

Puolan hallimitalisteista Pulli harjoitteli talvisydämen Etelä-Afrikassa. Huhut leiriltä kertoivat, että jämsäläinen on 830–850 sentin hyppykunnossa. Pikkulinnut eivät olleet täysin väärässä. Siitä kertoo pronssihyppy 824.

Vuoden 2019 MM-kisoissa pituusmitalille vaadittiin 834. Se on Pullille täysin realistinen tulos.

Ella Junnilan SE-hyppy 196 senttiä olisi riittänyt 2019 MM-kisoissa kuudenteen sijaan. Naisten korkeushyppy on hyvin eurooppalaispainotteinen laji, joten Junnila osoitti EM-halleissa kuuluvansa kärkihyppääjiin maailmassa.

Junnilan iso kysymysmerkki on terveys. Hänellä oli hallikaudella selkävaivoja, joista hän ei tehnyt numeroa. Viime kausi meni käytännössä piloilla jalkaongelmia takia.

Lotta Kemppisen kesän vauhdista on vaikea sanoa mitään. On eri asia juosta 60 metriä hallissa kuin sata metriä ulkona. ”Matkat ovat niin erilaiset”, Kemppinen on sanonut itsekin.

Naisten sata metriä on myös erittäin kilpailtu matka. Helinä Marjamaan Suomen ennätysajalla 11,13 sekuntia olisi sijoituttu seitsemänneksi 2019 MM-radalla. Kemppinen juoksi viime kesänä satasella ennätyksensä 11,45.

Kesän odotuksia lisäävät aitajuoksija Annimari Korte, estejuoksija Topi Raitanen ja edelleen myös keihäänheittäjät Antti Ruuskanen ja Oliver Helander. Nelikko on rikkonut olympiarajat.

Keihäänheitossa kiinnostava lisä on Toni Kuusela. Hän tavoittelee Tokion olympiarajaa 85 metriä lähiaikoina Etelä-Afrikassa Potchefstroomissa, jossa hän heitti viime viikolla 82 metriä ja 63 senttiä.