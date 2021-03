Oberstdorfin MM-kisojen miesten 50 kilometrin hiihto jää historiaan varsin sekavana tapauksena, jossa voittajaa pohditaan edelleen ihan virallisestikin.

Ykkösenä maaliin tuli Norjan Johannes Høsflot Klæbo ennen toista norjalaista Emil Iverseniä. Venäjän Aleksandr Bolšunov ylitti maaliviivan kolmantena katkenneen sauvansa kanssa.

Sauva katkesi tilanteessa, jossa Klæbo ohitti venäläisen maalisuoralla. Tuomarineuvosto päätti hylätä Klæbon suorituksen. Syynä oli Bolšunovin estäminen.

Kärkisijat menivät siis uusiksi: Iversen julistettiin maailmanmestariksi, Bolšunov sai hopeaa, ja kolmanneksi nousi Norjan Simen Hegstad Krüger.

Aleksandr Bolšunov osoitti palkintojenjaossa mieltään eikä halunnut panna mitalia kaulaansa.­

Mitalit jaettiin jo, mutta muutokset sijoituksiin ovat yhä mahdollisia. Kaoottinen loppukiri on nyt kansainvälisen hiihtoliiton Fisin valituskomission tarkasteltavana.

Valituskomissiossa tapausta tutkii kolme sellaista sääntövaliokunnan jäsentä, joilla ei ole kytköksiä osallisiin maihin. Fisin sääntökomiteaan kuuluvan Juha Kolun mukaan on teoreettinen mahdollisuus, että sijoitukset menevät vielä uusiksi.

”On tapauksia, joissa valituskomissio on päätynyt eri ratkaisuun kuin tuomarineuvosto.”

Komission pitää tehdä päätös 72 tunnin kuluessa siitä, kun valitus on jätetty. Ratkaisua voidaan siis odottaa pian.

Kolu itse on tarkastellut tapausta tv-ruudulta.

”Bolšunov ja Klæbo olivat molemmat maalisuoralla. Sääntöjen mukaan se, joka ensimmäisenä saapuu maalialueelle, saa valita kaistan ja muut tyytyvät siihen, mitä jää. On myös mahdollista hiihtää ladun ulkopuolella.”

Bolšunov oli selvästi edellä ja sai siis valita ladun maalialueelle tultaessa. Ohittaminen maalialueella on sallittua, mutta se pitää tehdä niin, ettei häiritse ohitettavaa.

”Klæbon olisi pitänyt ohittaa Bolšunov ilman kontaktia. Siihen tuomarineuvoston päätös perustuu.”

Johannes Høsflot Klæbo tuli hankea pitkin ohi, ja Aleksandr Bolšunovin sauva katkesi.­

Norjalaiset vilahtivat ohi, eikä sauvansa katkonut Aleksandr Bolšunov voinut mitään.­

Tapaus ei Kolun mukaan kuitenkaan ole ihan mustavalkoinen.

”Kun katsoo videokuvaa suoraan edestä, Bolšunov ei mene suoraan ladulle vaan vähän koukkaa Klæbon edelle, menee osittain jopa latu-urien ulkopuolelle. ”

Koukkaaminen on Kolun mukaan todennäköisesti myötävaikuttanut kolariin, vaikka hän ei sitä tahallisena pidäkään. Hän kuitenkin muistuttaa, että arviointi pelkän tv-kuvan perusteella on hankalaa. Tuomarineuvostolla on voinut olla käytössään vielä ylhäältä päin otettua kuvaa.

”En mielelläni ota tähän selkeää kantaa, mutta ei se ihan niin ole, että Klæbo teki väärin ja Bolšunov ei mitään.”

Hieman samantyyppinen tilanne nähtiin Lahdessa Salpausselän maailmancupissa tammikuussa, kun Suomen Joni Mäki hiihti viestissä Bolšunovin edellä maalisuoralla.

”On siinä vähän yhtymäkohtia, vaikka hiihtotapa on erilainen. Lahdessa hiihdettiin vapaata ja päähuomio tapahtuneessa kiinnittyi Bolšunovin voimankäyttöön.”

Venäjän Aleksandr Bolšunov menetti hermonsa ja hakkasi Joni Mäkeä sauvalla ennen maaliintuloa Salpausselän miesten viestikilpailussa Lahdessa 24. tammikuuta.­

Mäki oli tuolloin edellä eli sai valita hiihtolinjansa. Vapaassa tyylissä kilpailijan paikka ei ole yhtä selkeä kuin perinteisessä hiihtotyylissä, jossa on ladut, joihin pyritään.

”Mäki toimi ihan oikein ja hiihti vapaalla tyylillä niin kuin laitimmaisena yleensä hiihdetään.”

Maalialueen kolaroinnit ovat Kolun mukaan lisääntyneet yhteislähtöjen myötä. Kilpailu loppusuoralla on aggressiivista taistelua kilpakumppaneita vastaan.

Ratojen rakentamisella ja sääntöuudistuksilla on pyritty eroon törmäyksistä.

”Monesti ennen maalisuoraa on kaarre. Sen jälkeen kun valitaan latuja, on iso riski törmäykseen. Mitä pidempi loppusuora, sitä epätodennäköisempää kilpailijoiden törmäily on.”

Oberstdorfin rataa Kolu pitää aika tavanomaisena, ei poikkeuksellisen lyhyenä muttei erityisen pitkänäkään. Tapausta itsessään hän pitää kaikkien osapuolien kannalta valitettavana.

”Kaiken kaikkiaan harmillinen juttu, kaikille kolmelle ikävä asia. Aina sitä toivoo, ettei tällaista tulisi, että voittajat pitää jälkikäteen päättää.”