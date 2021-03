”Kiitos kuuluu näille urheilijoille ja heidän valmentajilleen. Heidän työnsä on tehty hyvin”, sanoo Suomen urheiluliiton valmennuspäällikkö Tuomo Salonen.

Paluu arkeen oli nopea sen jälkeen, kun Suomen yleisurheilujoukkue juhli sunnuntai-iltana Lotta Kemppisen ja Ella Junnilan EM-mitaleita Puolan Torunissa.

Bussi odotti hotellilla aamuyöllä neljältä. Siitä joukkue suuntasi kolmen tunnin ajomatkalle Varsovan lentokentälle, josta paluulento lähti puoli kymmeneltä Puolan aikaa.

Hieman ennen yhtä laskeutuneen lennon jälkeen joukkue suuntasi koteihinsa, jossa urheilijoita odottaa karanteeni.

Tuomo Salonen kiittelee urheilijoiden ja henkilökohtaisten valmentajien tekemää työtä.­

Suomen urheiluliiton huippu-urheilun valmennuspäällikkö Tuomo Salonen kertoo, että mitalijuhlatkin menivät koronarajoitusten takia maltillisella kaavalla.

”Oltiin hotellilla 20 yli yhdeksän illalla. Pidettiin hyvin lyhyt joukkuepalaveri, puheet ja palkitsemiset. Mitalistit olivat iltaruokailussa ja saivat jälkiruuaksi Digestive-keksejä ja suklaalevyn”, Salonen kertoo.

Aiemmin illalla Salonen ja muu suomalaisryhmä pääsi kokemaan tunteita laidasta laitaan.

Ensin Nooralotta Neziri jäi sadasosan päähän pronssista, mutta myöhemmin Kemppinen ja Junnila tekivät mitalit ratkaisseet suorituksensa peräjälkeen.

”Oli mieleenpainuva ilta. Suoritukset menivät tolppa ulos, tolppa sisään -tyylisesti”, Salonen kuvasi.

Suurimmat kiitokset mitaleista Salonen lähettää urheilijoille ja heidän henkilökohtaisille valmentajilleen. Suomen kolmesta mitalistista Ella Junnilaa valmentaa Jouko Kilpi, Lotta Kemppistä Mervi Brandenburg ja jo perjantaina pituusmitalin ottanutta Kristian Pullia Seppo Pulli.

Erityisesti valmennusjohtajan mieltä lämmitti se, että kaikki mitalistit onnistuivat tiukassa paikassa. Pulli nousi mitalille viimeisellä hypyllään, Junnila putosi hetkeksi neljänneksi ennen omaa suoritustaan ja 60 metrillä Kemppinen pystyi juoksemaan päivän parhaan aikansa finaalissa.

”Kiitos kuuluu näille urheilijoille ja heidän valmentajilleen. Heidän työnsä on tehty hyvin”, Salonen sanoo.

Osa osaamista on myös se, että urheilijoiden terveys säilyy harjoittelun ja kilpailun vaatimalla tasolla.

”Tällä tasolla menestyvien täytyy harjoitella terveenä. He ovat äärimmäisiä huippu-urheilijoita, joiden pitää päästä äärirajoilla. Jossain määrin se on aina taiteilua veitsenterällä. Jos haluaa mennä eteenpäin, pitää löytää tasapaino levon ja kuorman välille. Huippu-urheilussa on aina jonkin verran loukkaantumisia ja vaivoja. Terveys on ensiarvoista, että voi toteuttaa harjoittelua.”

Torunin EM-hallikisat päättivät yleisurheilun hallikauden. Seuraavaksi katseet alkavat siirtyä ulkoradoille. Kohokohtana odottavat Tokion olympialaiset, jonne vaadittavan rajan Pulli ja Junnila onnistuivat Torunissa rikkomaan.

Kotimaassa luvassa on gp-sarjan kisoja ja parhaille suomalaisille on tarjolla myös Paavo Nurmi Games Turussa, toki jo tutuksi tulleilla sivulauseilla mahdollisista koronaviruksen aiheuttamista muutoksista ohjelmaan.

Salonen sanoo, että viikonlopun jälkeen odotukset yleisurheilukesästä ovat positiiviset. EM-kisamenestyksen lisäksi huomionarvoiseksi suoritukseksi nousi Silja Kososen Suomen ennätys ja nuorten Euroopan ennätys moukarinheitossa lumen keskellä.

”Käsitykseni on, että kotimaassa on hyvin positiivinen henki nyt yleisurheilun ympärillä. Varmasti menneen viikonlopun tulokset tekevät hyvää ja kantavat kohti kevättä ja kesää.”