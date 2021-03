Norjan hiihtoliitto varmistaa: Valitus Klæbon hylkäämisestä 50 kilometrin kisassa on jätetty ”Olemme eri mieltä tuomariston päätöksestä”

Päätöksen on oltava valmis 72 tunnin kuluessa valituksen vastaanottamisesta.

Norjan hiihtoliitto ja hiihtomaajoukkueen päällikkö Espen Bjervig ovat työskennelleet koko maanantain ja tiistain valmistellakseen vetoomusta dramaattisen miesten 50 kilometrin MM-hiihdon jälkeen.

Kisan päätteeksi ensimmäisenä maaliin hiihtänyt Norjan Johannes Høsflot Klæbo hylättiin estämisen takia. Loppusuoralla Klæbo otti kontaktia Venäjän Aleksandr Bolšunovin kanssa ohittaessaan tämän, jonka seurauksena Bolšunovin sauva katkesi.

Myös Norjan Emil Iversen ohitti Bolšunovin tilanteessa, tuli toisena maaliin ja nousi Klæbon hylkäyksen jälkeen ykköseksi.

Norja on tyytymätön tuomarineuvoston tekemään päätökseen ja on tehnyt valituksen. Valituksen oli oltava valmis tiistai-iltapäivällä klo 16.41 mennessä, ja nyt valitus on toimitettu, Norjan hiihtoliitto vahvistaa.

”Mielestämme on oikein valittaa hylkäämisestä, koska olemme eri mieltä tuomariston päätöksestä. Pidämme tapahtunutta kilpailuvahinkona ” Bjervig totesi NRK:n mukaan.

Dagbladetin mukaan Bjervig uskoo kilpailuonnettomuutta puoltaviin argumentteihin, mutta pitää vaikeana arvioida valituksen mahdollisuuksia.

”On vaikea odottaa mitään, mutta meillä on mielestämme hyvät argumentit ja olemme esittäneet näkökulmamme hyvin.”

Valituksen käsittelevä valiokunta koostuu kolmesta puolueettomasta jäsenestä, mikä tarkoittaa, että kukaan jäsenistä ei voi olla Venäjältä tai Norjasta.

Päätöksen on oltava valmis 72 tunnin kuluessa valituksen vastaanottamisesta, elleivät osapuolet ole sopineet toisin. Jos valitusta ei hyväksytä, Norjan hiihtoliitto voi valittaa tapauksesta FIS-tuomioistuimeen.

Vielä ei ole päätetty, tekeekö Norja niin.