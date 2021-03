Koronavirusepidemian takia säädetyillä harrastusrajoituksilla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia nuoriin. Pahimmillaan rajoitukset voivat lopettaa liikuntaharrastuksen kokonaan, jolloin edessä voi olla ”liikkumattomuuspommin” lisäksi ”mielenterveyspommi”.

”Liikuntaharrastus on lapsille ja nuorille paljon muutakin kuin harrastamista ja vapaa-ajan viettoa”, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoistutkija Kaija Appelqvist-Schmidlechner huomauttaa.

Appelqvist-Schmidlechner on THL:n mielenterveystiimin erikoistutkijana perehtynyt lasten ja nuorten hyvinvointiin, syrjäytymiseen ja liikuntaharrastuksen merkitykseen hyvinvoinnin kannalta. Hän on myös valmentanut yleisurheilevia junioreita Tampereen Pyrinnössä.

Liikunnan merkitys lapsille ja nuorille on noussut esille viimeisen vuoden aikana, jolloin harrastustoimintaa on rajoitettu monin tavoin koronavirusepidemian takia.

Tälläkin hetkellä yli 12-vuotiaiden ohjattu ryhmäharrastustoiminta on kielletty valtaosassa maata ainakin seuraavat kolme viikkoa. Teini-ikäiset ovat joutuneet taas omatoimiseen tai videoyhteyden välityksellä ohjattuun harjoitteluun. Sosiaalisuus on kadonnut.

Liikunnalla on merkitystä ihan kaikille, mutta lapsuudessa ja nuoruudessa käydään läpi erilaisia kehitystehtäviä, joissa harrastuksilla on tärkeä rooli.

”Harrastus on paikka, jossa lapset ja nuoret solmivat ja vaalivat sosiaalisia suhteita, voivat harjoitella sosiaalisia taitoja tai sitä, miten otetaan vastaan pettymyksen tai onnistumisen tunteita sekä toimimista erilaisissa tilanteissa, kuten jännityksen tai paineen alla.”

Liikuntaharrastus voi olla ainoa paikka, jossa lapsi tai nuori kokee olevansa hyvä jossakin asiassa ja saa onnistumisia – ja ehkä myös ainoita paikkoja arjessa, jossa vierellä on luotettava aikuinen.

Appelqvist-Schmidlechner on huolissaan koronarajoitusten aiheuttamasta epätasa-arvosta.

Ongelmat yleensä kasautuvat: ne, joilla on valmiiksi vaikeata kärsivät tilanteesta todennäköisesti enemmän.

”Osa pärjää ihan hyvin, on harrastanut jo pitkään aktiivisesti ja kotona kannustetaan liikkumaan. Mutta niille, joilla on enemmän haasteita arjessaan, on kova paikka, kun merkityksellinen asia, elämän ilonaihe ja turvallinen ympäristö viedään pois.”

” ”Nuorille ystävät ovat todella tärkeitä ja tiedetään, että liikuntaharrastuksen yksi iso motivaattori on ystävät, kaverit ja ryhmään kuuluminen.”

Tutkimusten mukaan liikuntaharrastuksella on positiivinen vaikutus psyykkiseen terveyteen ja mielen hyvinvointiin. Myös se tiedetään, että lasten ja nuorten liikunnan määrä on liian matalalla tasolla.

Urheiluseurat taistelevat ilman koronaakin pitääkseen lapset liikunnan parissa. Juuri se ryhmä, joka erityisesti tarvitsisi liikuntaharrastusta hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen tueksi on yleensä vaarassa pudota ensimmäisenä.

Kaija Appelqvist-Schmidlechner

Rajoitukset voivat lopettaa liikuntaharrastuksen kokonaan. Pelkona on, että lapset ja nuoret passivoituvat eikä harrastusta enää aloiteta, kun maailma on taas vähän normaalimpi.

”Tällä voi olla hyvinkin pitkäaikaisia vaikutuksia lasten ja nuorten liikunnan määrän vähenemiseen. Onko meillä odotettavissa mielenterveyspommi ja yhtä lailla liikuntapommi tulevaisuudessa?”

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Uusin eli vuoden 2020 Nuorisobarometri kertoo karua tarinaa. Nuoret ovat tyytymättömämpiä elämäänsä kuin koskaan aiemmin.

Historiallisen alhainen tyytymättömyys ei kyselyssä ole yhteydessä harrastustoiminnan keskeyttämiseen, vaan sosiaalisten kontaktien rajoituksiin. Näitä asioita on kuitenkin vaikea erottaa toisistaan. Aineisto on kerätty vasta rajoitusten alkuvaiheessa.

Lapset ja nuoret voivat ennen koronaviruspandemiaa kouluterveyskyselyn mukaan paremmin kuin koskaan aiemmin. Hyvinvoinnista huolimatta taustalla on kuitenkin ongelma, jonka Appelqvist-Schmidlechner pelkää koronarajoitusten myötä kasvavan.

”Hyvinvointi on polarisoitunut. On iso joukko, joilla on mennyt tosi hyvin, mutta kasvava joukko niitä, joilla menee huonosti. Huoleni on etenkin siellä, missä asiat olivat solmussa jo entuudestaan. ”

Harrastustoiminnan loppumisen ja muiden rajoitusten takia lasten ja nuorten vähätkin suojaavat tekijät voivat poistua ja aiemmin vielä hallittavissa olleet vaikeudet syventyä. Juuri tähän Appelqvist-Schmidlechner viittaa mielenterveyspommilla.

”Kun ongelmat pahenevat ja kasautuvat, olemme tekemisissä sellaisten lasten ja nuorten kanssa, jotka vaativat palvelujärjestelmältämme järeämpiä menetelmiä.”

”Meidän tulisi panostaa entistä enemmän hyvinvointia tukeviin matalan kynnyksen palveluihin, ettei käy niin, että erikoissairaanhoito kuormittuu liikaa avuntarpeesta.”

” ”On helpompi kieltää kaikki, kuin lähteä miettimään, olisiko joitain tapoja harrastaa turvallisesti.”

Jalkapallon harrastajamääriin kevään ja syksyn rajoitukset vaikuttivat eniten.­

Rajoituksia Appelqvist-Schmidlechner pitää tarpeellisina ja perusteltuina, vaikka onkin huolissaan lapsista ja nuorista. Uusimmissa rajoituksissa alakouluikäisten liikuntaharrastusmahdollisuudet on pidetty auki, mikä on tutkijan mukaan erittäin hyvä asia.

”Nämä ovat vaikeita päätöksiä, asiat täytyy punnita tarkkaan ja niin on varmasti tehtykin. Mahdolliset vaikutukset ja riskit pitää tiedostaa, ja niistä on hyvä keskustella. On oltava valmiina ottamaan vastaan kerrannaisvaikutuksia, joita suluista ja rajoituksista mahdollisesti seuraa.”

Appelqvist-Schmidlechner uskoo, että joitain lajeja olisi mahdollista harrastaa turvallisesti, mutta rajanveto voi olla vaikeaa.

”On helpompi kieltää kaikki, kuin lähteä miettimään, olisiko joitain tapoja harrastaa turvallisesti.”

Erikoistilanne on nyt jatkunut vuoden verran ja vaikuttanut harrastajamääriin. Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta kertoo lisenssipelaajista tippuneen noin kahdeksan prosenttia vuodenvaihteessa. Se tarkoittaa noin 4 000 harrastajaa.

”Luultavasti kuluvan kevään aikana on lähtenyt vielä enemmän. Salibandya pelataan myös paljon ilman lisenssiä. Arvio on, että siellä pudotus on vielä suurempi”, Ilmivalta toteaa.

Suurimmassa osassa Suomea lajiharjoittelu on ollut varsin katkonaista eikä pelejä ole pystytty pelaamaan marraskuun lopun jälkeen. Erityisen huolissaan liitossa ollaan niistä, jotka ovat mukana lähinnä liikunnan ja hauskanpidon vuoksi.

”Kova hinku ihmisillä on pelaamaan, mutta kun pelaamaan ei ole päästy, niin aika monessa paikassa tossut on laitettu naulaan. Paikoitellen vaikutukset ovat olleet todella dramaattisia.”

Salibandyliitto teetti kyselyn pelaajille, jotka olivat vielä viime vuonna mukana toiminnassa, mutta eivät enää tällä kaudella. Vastauksia tuli noin 2 000.

Aikuisista pitkälti yli puolet ajatteli voivansa jatkaa lajia joskus myöhemmin, mutta lasten ja nuorten osalta kolme neljäsosaa ilmoitti, että he tuskin palaavat enää lajin pariin. Se on Ilmivallan mukaan ”aika lohdutonta”.

” ”Luulen, että salibandyväki on valmis olemaan kolme viikkoa aika hissukseen, jos sen jälkeen pääsisimme taas vähän normaalimpaan.”

Viimeisimpien rajoitusten kohdalla salibandyliitossa pohdittiin, pitäisikö kausi panna pakettiin ja siirtää katseet kesään ja tulevaan kauteen. Mutta kentältä tuli paljon viestejä, joiden sanoma oli, että yritetään vielä.

”Nyt meidän tavoite on, että pääsiäisen jälkeen pääsisimme pelaamaan. Kautta venytetään huhtikuulta toukokuun lopulle asti. Kesäksi on mietitty paljon toimenpiteitä, että saamme ihmiset takaisin liikkumaan ja lajin pariin.”

Salibandyliitossa ollaan toiveikkaita, että sulkutila auttaisi vallitsevaan tilanteeseen, kunhan se vain otetaan tosissaan.

”Luulen, että salibandyväki on valmis olemaan kolme viikkoa aika hissukseen, jos sen jälkeen pääsisimme taas vähän normaalimpaan.”

” ”On haasteellista, kun 5–12 -vuotiaiden määrä pienenee koko ajan seuraavien vuosien aikana.”

Harrastuksen aloittavien ryhmien vähyys ja pienentyminen näkyy urheilun harrastajamäärissä.­

Suomen Palloliiton jäsenpalvelupäällikkö Taneli Sopanen kertoo, että harrastajamäärät tippuivat viime vuonna 6,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Se tarkoittaa vähän reilua 8 500 harrastajaa, mutta tilanne voisi olla huomattavasti pahempi.

”Tuo 8 500 on tietynlainen torjuntavoitto. Olimme keväällä 2020 yli 30 000 pelaajaa jäljessä edellisvuoden vertailulukua”, Sopanen sanoo.

Keväällä ja syksyllä rajoitukset vaikuttivat eniten. Kesän rauhallinen koronavirustilanne pelasti paljon, kun pelejä pystyttiin pelaamaan.

”Siinä mielessä olemme varmaan kärsineet suhteessa vähemmän kuin sisälajit.”

Huolestuttavaa on kuitenkin se, että melkein koko pudotus tulee 12-vuotiaista ja sitä nuoremmista ikäluokista.

Suurin syy lapsiharrastajien katoon on se, etteivät seurat ole pystyneet toteuttamaan aloittavien harrastajien ryhmiä.

Jalkapallokouluja tai kesäleirejä ei voitu järjestää joko ollenkaan tai jos voitiin, niin niissä on ollut huomattavasti vähemmän pelaajia kuin aiemmin. Vanhemmat eivät todennäköisesti ole uskaltaneet tuoda lapsiaan harrastamaan.

”Kyse ei ole siitä, että vanhat olisivat lopettaneet, vaan siitä ettei uusia harrastajia ole tullut paikkaamaan luonnollista vaihtuvuutta, joka nuorissa ikäluokissa on suhteellisen suurta.”

Torjuntavoitosta huolimatta menetys on Palloliitolle merkittävä. Etenkin, kun nämä ikäluokat ovat muutenkin pienentyneet.

”Se on haasteellista, kun 5–12-vuotiaiden määrä pienenee koko ajan seuraavien vuosien aikana. Meidän pitää vielä paremmin tavoittaa uudet ja pyrkiä pitämään kiinni niistä, jotka tulevat lajiin mukaan.”