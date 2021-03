Jan Vapaavuori huolissaan urheilun rahoituksesta, kun Veikkauksen tulot pienenevät: ”Tilanne on vakava”

Veikkauksen edunsaajien rahoitus voi siirtyä budjettiin, Olympiakomitea yrittää kirkastaa liikunnan merkitystä päättäjille.

Helsingin pormestarina Vapaavuori (kok) on ollut napit vastakkain maan hallituksen kanssa muun muassa koronasäännöksistä.­

Yli vuoden kestänyt koronakriisi leimaa liikunnan ja urheilun arkea, koska harrastustilat ovat pääosin kiinni ja kilpaurheilu joutuu tulemaan toimeen ilman maksavaa yleisöä.

Koronavirus väistynee joskus, mutta liikuntarahoituksen perinteisen tukipylvään Veikkauksen heikentynyt tilanne tuo isoja ongelmia suomalaiseen urheiluelämään. Veikkauksen tulot ovat vähentyneet muun muassa pelihaittojen suitsimisen takia.

”Rahoitus on kevään isoimpia kysymyksiä. Veikkaus on taannut liikunnalle ja urheilulle kasvavan rahoituksen, mutta nyt kolmannes rahoituksesta uhkaa vähentyä. Tilanne on vakava”, sanoi Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori järjestön etäinfossa keskiviikkona.

Valtioneuvosto linjannee Veikkauksen edunsaajien tilannetta kevään budjettiriihessä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) hiljattain julkaiseman raportin mukaan Veikkauksen nykyisten edunsaajien rahoitus tulisi siirtää valtion budjettiin. Vapaavuoren mukaan mahdollista on myös, että osa rahoituksesta siirtyy budjettiin, mutta osa pysyy Veikkauksen tulouttamana.

”On malli sitten kumpi tahansa, liikunnan rahoitus pitäisi pystyä pitämään ennallaan”, Vapaavuori sanoi.

Helsingin pormestarina Vapaavuori (kok) on ollut napit vastakkain maan hallituksen kanssa muun muassa koronasäännöksistä. Liikunnan rahoitusneuvotteluissa hänen johtamansa Olympiakomitean on vakuutettava päättäjät liikunnan ja urheilun merkityksestä niin, ettei rahoitus vähene.

”Liikunta ja urheilu ovat syyttömiä siihen, missä tilanteessa Veikkaus on”, Vapaavuori painotti.

Vapaavuori uskoo, että yhteiskunnassa ymmärretään koronan takia entistä paremmin liikunnan ja urheilun merkitys. Liikunnan terveyshyödyt ovat urheilupiireissä itsestäänselvyys, mutta onko siitä iloa rahoitusneuvotteluissa?

”Meidän pitää kirkastaa viestiämme ja ottaa myös liikkumattomuushaasteesta isompi koppi”, Vapaavuori painotti Olympiakomitean roolia muussakin kuin huippu-urheilussa.