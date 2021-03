Kalervo Kummola ja koko muu hallitus istuu kokouksissa viikko viikon jälkeen.

Jääkiekon MM-turnaus Latviassa alkaa vähän yli kahden kuukauden kuluttua ja kisojen ympärillä leijuu epämääräinen joukko avoimia kysymyksiä.

Se tiedetään, että isäntämaa Latvian pitäisi aloittaa turnaus Kanadaa vastaan. Sekin tiedetään, että turnauksen loppuottelu pelataan 6. kesäkuuta eli myöhemmin kuin aikaisemmin.

Kalervo Kummola istui keskiviikkona taas kerran Kansainvälisen jääkiekkoliiton hallituksen kokouksessa, joita järjestetään lähes viikoittain. Varapuheenjohtaja Kummola sanoi, ettei ole tällä hetkellä oikea henkilö vastaamaan moniin avoimiin kysymyksiin.

”Soita Adam Steissille. Hän osaa kertoa tarkemmin”, Kummola sanoi.

Steiss vastasi puhelimeen, ja totisesti paljon on edelleen avoinna.

Suurta jääkiekkoyleisöä kiinnostaa, pääseekö turnaukseen katsojia.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton viestintäpäällikkö Adam Steiss joutui tuottamaan pettymyksen.

”Yleisön pääsemistä emme tiedä mitään. On liian aikaista puhua siitä”, Steiss sanoi HS:lle.

”IIHF:n lääketieteellinen komissio keskustelee edelleen tapahtuman säännöistä. On paljon ratkaistavia kysymyksiä, kuten matkustaminen Latviaan ja siihen liittyvät testaukset. Niitä varmaan on, mutta emme tiedä tässä vaiheessa kuinka paljon.”

Sen verran Steiss uskaltaa sanoa, että turnaukseen pääsee mediaa paikan päälle, mutta lukumääristä on liian aikaista kertoa yhtään tarkemmin.

Pelaajien ja joukkueidenkaan tilanne ei ole vielä varmistunut. Se tiedetään, kuinka monta maata osallistuu, mutta kaikki muu onkin levällään.

”Jonkinlaiset kuplat tulevat pelaajille, mutta emme tiedä, onko se täyskupla kuten nuorten MM-kisoissa”, Steiss sanoi.

”Meidän pitäisi olla viisaampia parin kolmen viikon päästä. Kun lääketieteellinen komitea on päässyt ratkaisuun säännöistä ja rajoituksista, lähtee tieto joukkueille.”

Kevään 2021 kiekkokisat piti järjestää kahdessa maassa. IIHF valitsi Latvian toiseksi isäntämaaksi ja Valko-Venäjä sai päävastuun ja finaaliviikonlopun.

Valko-Venäjällä kansa lähti viime kesän lopulla kaduille vastustamaan epärehellisinä pidettyjä presidentinvaaleja ja diktatuuri vastasi hyökkäämällä kansalaisiaan vastaan.

Rauhanomaiset mielenosoitukset tukahdutettiin väkivalloin, jolloin alkoi käydä selväksi, ettei Valko-Venäjä ole oikea paikka MM-turnaukselle.

Latvia ilmoitti vahain, ettei suostu jakamaan näissä olosuhteissa turnausta Minskin kanssa ja sai lopulta kisat yksin hoidettavaksi.

Onko tämä kenties kaikkien aikojen vaikein turnaus järjestettäväksi?

”Onneksi meillä on kokemuksia nuorten MM-turnauksen järjestämisestä. Nyt on tietenkin enemmän joukkueita, henkilökuntaa ja mediaa, joten on paljon enemmän asioita, joita täytyy ottaa huomioon.”

”On onni, että ottelut pelataan kahdessa hallissa, jotka ovat melko lähellä toisiaan. Se tekee kaikesta tästä helpompaa.”

Avoimien kysymysten keskellä Steiss on vakuuttunut yhdestä asiasta.

”Tämä on mielenkiintoinen tilanne ja mielenkiintoinen vuosi.”

Hallitseva maailmanmestari Suomi pelaa samassa lohkossa Yhdysvaltojen, Kazakstanin, Norjan, Italian, Saksan, Latvian ja Kanadan kanssa.

MM-turnaus pelataan Latvian Riiassa 21.5.-6.6. 2021.