Kaksikon jääminen kulisseihin on vielä kaukana, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Jalkapallon Mestarien liigassa on erikoinen tilanne. Puolivälierissä ei nähdä Crstiano Ronaldoa eikä Lionel Messiä. Kaksikosta vähintään toinen on ollut puolivälierissä kauden 2004–2005 jälkeen.

Nyt kysytään, onko Ronaldon ja Messin aika ohi ja alkaako etenkin Kylian Mbappén ja Erling Braut Haalandin aika? Ronaldolle ja Messille vieläpä sattui dramaattinen epäonnistuminen.

Jos katsoo pelkästään kuluneen viikon neljännesvälieriä, Ronaldon tilanne näyttää huonommalta kuin Messin. Juventuksessa pelaava Ronaldo oli molemmissa osaotteluissa FC Portoa vastaan näkymätön. Jos hän sai syötön, pallon menetys oli todennäköisempi kuin oivallinen ratkaisu.

Jos kyseessä olisi ollut joku muu kuin Ronaldo, Juventuksen päävalmentaja Andrea Pirlo olisi ottanut hänet vaihtoon toisella puoliajalla molemmissa osaotteluissa. Tai näin ainakin olisi pitänyt tehdä.

Loppuhuipennus tuli jatkoajalla (tai virallisemmin jatko-ottelussa), jossa Ronaldon johdolla tehtiin käytännön pila maalivahti Wojciech Szczęsnylle. Ronaldo hyppäsi muurissa ilmaan, käänsi selkänsä ja vapaapotku viuhui jalkojen välistä maaliin. Kaksi muuta muurissa ollutta Juventuksen pelaajaa säestivät maestroa omilla ponnistuksillaan.

Oliko Ronaldo täydessä pelikunnossa, jää toistaiseksi arvailujen varaan, mutta muurikäyttäytymiseen se tuskin vaikutti.

Ronaldo on 36-vuotias ja ilmeisesti lähtökuopissa Juventuksesta, vaikka sopimus on voimassa kesään 2022 asti. Korona-aika on kurittanut torinolaisseuraa eikä tähtipelaajan kovaan palkkaan ole varaa. Ongelmaksi voi tulla se, mistä löytyy joukkue, joka ottaa riskin. Paris Saint-Germain on aina yksi vaihtoehto.

Cristiano Ronaldolla oli vaikeaa tiistaina Mestarien liigan neljännesvälierässä.­

Entäpä Messi, joka oli kesällä lähtökuopissa FC Barcelonasta mutta ei saanut purettua sopimustaan. Nöyryytyksiä on etenkin seuratasolla tullut: toissa kaudella Liverpool kyykytti ja viime kaudella Bayern München iski taululle 8–2-voittolukemat.

Syksyllä Messi oli varjojen mailla, mutta viime aikoina otteet ovat parantuneet sekä Messillä että Barcelonalla. Se näkyi myös keskiviikkona. Messi hääri siellä ja täällä, jopa taklasi. Hetken näytti jopa siltä, että Messi kantaa taas kerran Barçaa yksin selässään taiottuaan yläkulmamaalin, kun hetkeä aiemmin PSG oli ollut jo sammuttamassa valoja.

Valot sitten sammuivat ensimmäisen puoliajan lopussa, kun Messi poikkeuksellisesti epäonnistui rangaistuspotkussa eikä Barcelona enää saanut uutta kirivaihdetta.

Messi on 33-vuotias ja selkeästi hyviä pelivuosia on jäljellä, mutta välttämättä takavuosien ylivoimaa ei enää ole tarjolla. Vastustajien puolustus on jo havahtunut siihen, että Messi kannattaa ottaa erityisen tarkkaan vartiointiin.

Jatkaako Messi sittenkin FC Barcelonassa, kun puheenjohtajaksi valittiin Messille hyvin kelpaava Joan Laporta? Jättimäisen velkataakan seurassa on nyt paljon pohdittavaa. Sitä on myös Messillä, joka hamuaa paluuta Mestarien liigan menestykseen.

Nyt on helppo sanoa, että molempien, Ronaldon ja Messin, suuri valtakausi on ohi, mutta kaksikon jääminen kulisseihin on vielä kaukana. Ja yllättäviä ”vanhemman iän” paluita voi tapahtua. Sen on Zlatan Ibrahimovićkin todistanut.