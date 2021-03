Johannes Høsflot Klæbo sanoo, että hän yrittää unohtaa tapauksen ja keskittyä tuleviin kisoihin.

MM-hiihtojen dramaattinen päätöskilpailu, 50 kilometriä, on aiheuttanut paljon jälkipuheita ja protesteja. Keskiviikkona tapahtumille saatiin eräänlainen päätepiste, kun Norja ei valitakaan Johannes Høsflot Klæbon hylkäyksestä.

Norjan päätös tuli Klæbon toiveesta. Klæbo totesi medialle lähettämässään viestissä, että ”elämä on liian lyhyt vastoinkäymisistä liikaa murehtimiseen”.

Siten lopputulokset lienevät lopulliset: voittaja on Norjan Emil Iversen, hopeaa Venäjän Aleksandr Bolšunov ja pronssia Norjan Simen Hegstad Krüger.

Keskiviikkoiltana, valituksen perumisen jälkeen, Norjan yleisradioyhtiö NRK tapasi Klæbon, joka ensimmäisen kerran kertoi tapahtumista ja tuntemuksistaan kilpailun jälkeen.

”Olen ollut vihainen ja pettynyt. Se on ollut yhtä vuoristorata. Tämä on ollut erittäin, erittäin raskasta, en sitä kiellä. Mutta minulla on ollut joukkuekaverini ja olemme keksineet kaikenlaista.”

Klæbo kertoo, että hän ei ole katsonut kilpailun loppuratkaisua sen jälkeen, kun hän oli tuomariston huoneessa.

”Omalta osaltani haluan päättää 50 kilometrin kisan ja katsoa eteenpäin. En koskaan uskonut, että joutuisin käyttämään näin paljon energiaa yhteen hiihtokilpailuun”, Klæbo sanoo.

”Otan tästä hyvät tuntemukset, kun ylitin maalilinjan ja yritän unohtaa kaiken muun siitä päivästä.”

Klæbo kuitenkin vielä palasi kisan jälkeisiin tapahtumiin.

”Kamalinta oli odottaa. Ylitin maalilinjan ja kysyin, mitä tapahtui. Sanottiin, että kaikki menee hyvin.”

Näin ei kuitenkaan ollut. Klæbo joutui ensin kertomaan oman versionsa tapahtumien kulusta ja lopuksi hänet kutsuttiin uudelleen tuomariston puheille: hänet hylättiin elämänsä hiihdon jälkeen.

”Se oli rankka viesti. Sen jälkeen yritin pitää itseni hallinnassa ja päästä eroon kaikista ihmisistä.”

Kun Klæbo poistui tuomariston luota, tv-kamerat olivat paikalla ja ilmeestä pystyi tulkitsemaan, että päätös ei ollut hiihtäjälle mieleinen. Nyt Klæbo kertoo, että stadionilta poistuessaan hän oli kaikkein eniten pettynyt ja vihainen.

”Silloin en ajatellut kovinkaan järkevästi. Keskityin siihen, mitä voisin lyödä ja tuhota. Sitten sain hyvää apua Arildilta [Monsen, valmentaja], joka saapui huoneeseeni. Hän osasi sanoa oikeat asiat ja sai minut lähtemään muun joukkueen kanssa juhlimaan loistavasti sujuneita MM-kisoja.”