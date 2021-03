Huippukalliiden veneiden America’s Cupissa on tarjolla yllätys: voittaja ei olekaan selvillä heti alkuunsa

Finaaliveneet uusiseelantilainen Emirates Team ja italialainen haastaja Luna Rossa ovat kumpikin voittaneet yhden lähdön. Brittiläinen Ineos Team ja yhdysvaltalainen American Magic putosivat karsinnoissa.

Kamppailu purjehduksen America’s Cupin voitosta jatkuu tiukkana Uuden-Seelannin vesillä.

Kahden osapurjehduksen jälkeen kotivesillään kisaava Emirates Team ja italialainen haastaja Luna Rossa ovat tasatilanteessa. Molemmat venekunnat ovat voittaneet yhden purjehduksen.

Monivaiheisen karsinnan jälkeen pelistä ovat pudonneet brittiläinen Ineos Team ja yhdysvaltalainen American Magic.

Pokaalista kisataan nyt 36. kerran. Mukana olleet neljä venettä ovat sijoittaneet kilpailuun ja aluksiinsa satoja miljoonia euroa.

Pokaalia puolustaa uusiseelantilainen Emirates Team New Zealand, jota kipparoi Peter Burling.

Voittoa puolustavat ”Kiiwit” olivat niskan päällä ensimmäisessä osakilpailussa, mutta toisessa italialaiset välttivät kipparinsa Max Sirenan johdolla virheiltä. Maalissa italialaisten johto oli seitsemän sekuntia.

”Voitto latasi meihin paljon energiaa. Jos purjehdimme hyvin, voimme tehdä jotain erikoista”, Sirena sanoi viittasi siihen, että hallitsevaa mestaria on yleensä vaikea päihittää.

Veneissä on paljon tietotekniikkaa ja antureita, joiden välittämän datan mukaan veneitä voidaan koko ajan kehittää – myös kesken kilpailun.

America’s Cupin luonteeseen on kuulunut, että hyvin usein jo ensimmäisen lähdön tai ensimmäisen päivän jälkeen on ollut selvää, että jompikumpi veneistä on ylivoimainen eikä varsinaista kilpailua synny.

Tällä kertaa voittokamppailu vaikuttaa herkulliselta. Kaksi seuraavaa lähtöä purjehditaan perjantaina.

Viimeinen kisapäivä on ensi viikon keskiviikkona. Hopeapokaaliin tarvitaan seitsemän voittoa

Vuonna 1851 alkaneen America’s Cupin voitosta saatava 70-senttinen hopeapokaali on vanhin kansainvälinen urheilun palkintopokaali. Siitä kisataan neljän vuoden välein, vaikkei mitään sääntöä asiasta ole.

Kilpailurata on 1,3–2,2 merimailia eli 2,4–4 kilometriä. Veneiden huippunopeus nousee 50 solmuun eli yli 90 kilometriin tunnissa.