Suomen pöytätennistähdellä alkavat olympiakarsinnat sunnuntaina.

Joidenkin arvioiden mukaan jopa 300 miljoonaa pelaajaa. Heistä paras suomalainen maailmanrankingissa 90 parhaan joukossa.

Benedek ”Pentti” Oláh on pöytätenniksen sinivalkoinen lipunkantaja, ja sunnuntaina hän aloittaa paikanhaun Tokion pingissaleihin Qatarin Dohassa oteltavissa olympiakarsinnoissa.

Turnauksessa on jaossa neljä paikkaa Tokioon. Muut mahdollisuudet olympiapaikan hankkimiseen ovat huhtikuun lopun Euroopan maanosakarsinta Portugalissa (4 paikkaa) sekä kesäkuun sijoitus kansainvälisen pöytätennisliiton ITTF:n rankingissa (1–13 paikkaa).

Oláh haluaa varmistaa paikan mahdollisimman nopeasti, joten satsausta piisaa Dohassa. Hän on valmistautunut turnaukseen jo muutaman viikon paikan päällä ja pelasi kahdessa turnauksessa hakien tuntumaa.

”Olisi todellakin hyvä varmistaa paikka jo nyt, ei tarvitsisi enää miettiä menisikö noihin muihinkin kisoihin. Nuo Euroopan karsinnat toisivat karanteenia, kun samalla pitää sarjaakin (Ranskan liigaa) pelata. Olisi iso helpotus ja mielelle rauhaa, jos saisin nyt jo paikan”, Oláh kertoo.

Olah nappasi karsintoja ennen maukkaan voiton maailmanrankingissa lähes parikymmentä sijaa ylempänä majailevasta taiwanilaisesta Chien-An Chenistä. Mietittävää kuitenkin jäi.

”Yksi hyvä voitto, mutta peli ei kylläkään oikein lähtenyt rullaamaan. Vähän pettynyt olen”, Oláh kuvailee.

Oma haasteensa karsintoja ennen tuli myös uudistuksista pöydällä vilistävään, pingispelaajan pieneen, valkoiseen päähänpinttymään.

”Kisojen jälkeen yritin saada tuntumaa uuteen palloon, joka on vähän pehmeämpi kuin aiemmin. Pomput vähän lyhyempiä ja epäsäännöllisempiä, vähän vaikea tietää mihin pallo oikeastaan menee”, Oláh kertoo vaikean lajinsa kiemuroista.

Rion olympialaisissa kesällä 2016 lajihistoriaa ensimmäisenä suomalaisena pöytätenniksen olympiapelaajana tehnyt Oláh suuntasi seuraavana vuonna Ranskan liigaan, joka on lajin kärkisarjoja. Unkarissa asuva ja sen myötä paljon reissaamaan joutuva Oláh, 29, on viihtynyt sarjassa ja joukkueessaan Jura Morezissa, joka on liigan kärkiporukoita.

”Ranskan liiga on todella hyvä sarja. Tarjousta tuli myös Saksan liigaan, joka on vielä kovempi, mutta Ranskassa kaikki on ollut varmaa ja huoletonta. Sitä myöten stressiä on paljon vähemmän (kuin Saksan liigassa)”, Olah miettii.

”Kausi alkoi vähän kehnommin, mutta sen jälkeen natsahti ja nyt itseluottamus on jäätävä”, mies myhäilee vielä.

Itseluottoa pitää löytyä kovatasoiseen olympiakarsintaankin.

”Voin voittaa kenet tahansa, milloin tahansa. Huipputasoni on tosi korkea, kukaan ei lähde (ajattelemaan) että Benedek Oláh antaa pelin helpolla. Rysty on maailmanluokkaa, ja palautukset pitäisi olla nyt parempia”, Oláh arvioi itseään.

Henkiselläkin puolella on menty viime vuosina eteenpäin.

”Tiukat pelit oli ennen ongelma. Mutta olen voittanut 4–3-pelejä”, ja päässyt apinasta (selässä) eroon.

Kaikkien pallomme miljoonien ja taas miljoonien pingistelijöiden joukossa Oláh on lähellä huippua. Liki neljännesvuosisadan matka seinäjokisesta autotallista ja siellä olleen pingispöydän äärestä on ollut hieno.

Tuntuuko Oláhista, että Suomessa komea ura jää kovinkin huomiotta?

”Onhan se joskus ärsyttänyt, kun on haukuttu että ”pelaa pingistä, autotallilajia...”. En kiinnitä siihen enää huomiota. Saan kannustusta, olen nostanut lajin arvoa ja yritän parhaani. Tai oikeastaan ylitän parhaani!”