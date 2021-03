Sunnuntaina päättyneissä hiihdon MM-kisoissa Oberstdorfissa Suomen huoltoryhmässä oli 11 voitelijaa, neljä testaajaa ja yksi hioja eli yhteensä 16 henkilöä, mutta Sveitsin Engadinin maailmancupissa huollossa on vähemmän väkeä.

Kahdeksan hiihtäjän suksista huolehtii kuuden hengen ryhmä.

”On tässä tietysti pieni ero MM-kisojen ja tavallisen maailmancupin viikonlopun välillä, kun meitä ei ole yhtä paljon täällä”, huoltopäällikkö Martin Norrgård toteaa.

Huoltopäällikkö on päättyneisiin MM-kisoihin tyytyväinen, vaikka miesten 50 kilometrin kisassa Iivo Niskasen vaihtosuksiin päätyi liikaa liisteriä eikä viestintäkään mennyt ihan nappiin.

”Muuten meni ihan hyvin, mutta viimeisessä kisassa oli pieni kommunikaatiohaaste. Oli monta, jotka puhuivat radiopuhelimessa yhtä aikaa.”

Kommunikaatiosuunnitelma oli tehty, ja sen piti olla yksinkertainen. Sitten kävi ilmi, että Niskasen kahdesta vaihtoparista toiseen oli inhimillisen virheen takia päätynyt liikaa liisteriä.

”Keskustelu ei tapahdu ihan sekunnissa, kun pitää ruveta ottamaan selvää, mitä suksissa on. Ja puhutaan samalla muistakin, väliajoista ja juomista.”

Ennen suksien vaihtamista pohdittiin pitkään, kumpi pari Niskasen kannattaisi valita: luistavampi vai vähän liikaa liisteröity?

”Siinä keskustelimme minä ja Iivon henkilökohtainen voitelija, ja valmentajilta otettiin neuvoja, minkälaisella pidolla kannattaa mennä eteenpäin.”

Samaan aikaan hiihtäjä alkoi toden teolla hermostua ladulla. Kommunikaatio oli sen mukaista.

”Sanokaa nyt vittu numero! Ykkönen vai kakkonen?” Niskanen huusi huoltojoukoille.

” ”Voitelija oli vahingossa tehnyt, ei nyt vastaan, mutta ei ihan ohjeiden mukaisesti ne Iivon sukset.”

Iivo Niskanen ja Ruotsin William Poromaa suksien vaihdossa miesten 50 kilometrin MM-matkalla sunnuntaina Oberstdorfissa.­

Suksivalintaan vaikutti vettyvä sää. Pidon merkitys korostuu, kun hiihtäjät väsyvät. Se oli otettava huomioon varsinkin Burgstallin pitkässä ja raskaassa nousussa.

Huoltojoukot päätyivät kakkosvaihtoehtoon eli siihen, jossa oli enemmän pitoa. Tieto tavoitti Niskasen ennen vaihtoa, mutta valinta meni pieleen.

Niskanen ja henkilökohtainen voitelija olivat sopineet etukäteen, että suksiin ei laiteta lisää pitoa, mutta niin kuitenkin kävi. Ei suuria määriä, mutta sen verran, että se vaikutti suoritukseen.

”Voitelija oli vahingossa tehnyt, ei nyt vastaan, mutta ei ihan ohjeiden mukaisesti ne Iivon sukset.”

Sukset vaihdettuaan Niskanen nousi vielä kärkeen mutta hyytyi lopussa.

”Noissa kekkereissä huomaa heti. Siinä on vahvimmat hiihtäjät, joiden mukana yrittää pysyä. Jos muilla on pikkasen parempi luisto, se vaikuttaa tosi paljon.”

Huoltoryhmä on pohtinut sitä, oliko liisteri voinut vettyä, kun se seisoi runsaan tunnin ajan varikolla. Merkitystä on myös sillä, miten hiihtäjä lähtee liikkeelle liisteröidyllä suksella.

”Liisterisukset ovat aina alussa tosi ottavia. Jos liikaa yrittää hiihtää vuorohiihtoa niillä, ne vettyvät helposti. Ja kun ne kerran vettyvät, luisto häviää.”

Vasta kun liisteri on kylmentynyt, syntyy suoritukseen tarkoitettu kova pinta. Sitä edesauttaa se, kun hiihtäjä tekee vähän enemmän tasatyöntöä alussa.

Norrgård huomasi norjalaishiihtäjien toimivan juuri näin.

”Se on tietenkin vähän myös meidän vastuullamme, että olisimme voineet sanoa hiihtäjille, että olkaa varovaisia, kun lähdette liikkeelle, mutta se ei käynyt silloin mielessä.”

Eikä jälkiviisaus auta, varsinkin kun suksen valinta meni lähtökohtaisesti pieleen.

”Toinen pari olisi ollut ehdottomasti parempi, se on fakta.”

” ”Siinä oli selvä syy, miksi ei pärjätty loppuun asti.”

Iivo Niskanen ei iloinnut päästyään maaliin.­

Seitsemäntenä maaliin tullut Niskanen nousi lopputuloksissa yhden sijan kuudenneksi Norjan Johannes Høsflot Klæbon hylkäämisen vuoksi.

Niskanen kirosi ja viskoi maalialueella suksiaan. Kilpailun jälkeisessä haastattelussa hän oli silmin nähden pettynyt ja moitti suksiaan.

Huoltopäällikkö ei ole julkisista syytöksistä pahoillaan vaan ymmärtää pettynyttä urheilijaa. Hän on keskustellut asiasta hiihtäjän kanssa.

”Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että hän näytti pettymyksen, kunhan pystyy hyvään keskusteluun sen jälkeen. Siinä oli selvä syy, miksi ei pärjätty loppuun asti. Sitten voidaan aina jossitella, miten pitkään toinen pari olisi kantanut Iivoa.”

Nyt huoltotiimi pyrkii löytämään sopivat sukset ja optimaaliset aineet niiden pohjiin viimeiseen maailmancupin viikonloppuun.

Haasteita tuo jälleen kerran miesten 50 kilometrin kilpailu, joka hiihdetään sunnuntaina. Lähtö ja maali ovat eri paikassa, eikä reitillä hiihdetä samoja kohtia useaan kertaan.

”Siinä pitää vähän luottaa siihen, että valitsee parin, joka toimii myös siellä alhaalla, missä maali on.”

Norrgårdia työllistää myös kisalogistiikan suunnittelu. Huoltorekassa on noin tuhat paria suksia. Sen lisäksi kaksi isoa huoltoautoa kuljettaa koko ajan hiihtäjien ja testaajien suksia paikasta toiseen.

Paluukin on aikamoinen operaatio.

”Kaksi meistä ajaa huoltoautot ja yksi rekan. On se iso sirkus, joka lähtee koti-Suomeen.”

Lauantaina hiihdetään naisten 10 kilometrin (p) ja miesten 15 kilometrin yhteislähtökisat (p). Sunnuntaina vuorossa ovat vapaalla hiihtotavalla käytävät naisten 30 kilometrin ja miesten 50 kilometrin takaa-ajokisat.

Suomen joukkueessa hiihtävät Johanna Matintalo, Laura Mononen, Vilma Nissinen, Krista Pärmäkoski, Ristomatti Hakola, Perttu Hyvärinen, Lauri Lepistö ja Iivo Niskanen.

Mikä ihmeen tälli?

Suksiin liittyvä erikoinen termi on vilahdellut viime aikoina usein. Esimerkiksi Iivo Niskasen 50 kilometrin MM-hiihtoa koskeneessa keskustelussa on käytetty sanoja tälli, voidetälli tai pitotälli.

Suomen maastohiihtomaajoukkueen huoltopäällikkö Martin Norrgård, mikä on tälli?

”Yleensä puhutaan pitotällistä. Se on pitovoide tai oikeastaan se pitokokonaisuus, joka sukseen on laitettu. Siinä voi siis olla useampi pitovoide seassa. Se on viimeinen versio, jolla sitten kisataan.”