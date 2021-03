Nana Olavuo on matkalla amerikkalaisen jalkapallon ammattilaiseksi. Pelaamisen hän aloitti jo kuusivuotiaana 13-vuotiaiden poikien joukkueessa. Kuva Espoon Matinkylän tekonurmelta aurinkoisena talvipäivänä.­

Pelivideot avasivat Elli Metsolalle ja Nana Olavuolle tien ammattilaisiksi amerikkalaisen jalkapallon naisten liigaan Yhdysvaltoihin. Olavuo aloitti jenkkifutiksen jo kuusivuotiaana, mutta Metsola vasta aikuisiällä. Olavuosta kiinnostui newyorkilaisen seuran omistaja räppäri Ja Rule ja Metsolasta San Diego Tridents.

Lohjalainen Elli Metsola istui tammikuussa kotonaan tietokoneen vieressä seuraamassa amerikkalaisen Women's Football Alliance -liigan varaustilaisuutta. WFLA on vasta perustettu naisten amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliiga.

Varaustilaisuus pidettiin koronaepidemian vuoksi verkossa. Pelaajat olivat lähettäneet joukkueiden nähtäväksi liigan ohjeiden mukaan tehdyt harjoitusvideot.

Lohja Lionesses -joukkueen puolustuksen tukipelaaja ja joukkueenjohtaja Metsola oli itsekin lähettänyt liigalle oman videonsa ja koosteita aikaisemmista otteluista.

”Olin utelias. Olin kuullut liigasta jo pari vuotta aiemmin, ja olin seurannut sivusta, että mitä he tekevät. Lähetin videon, kun halusin nähdä, että miten liiga toimii.”

Neljältä aamuyöllä Metsola ei enää jaksanut sinnitellä hereillä, vaan meni nukkumaan. Aamulla hän huomasi Facebookin kautta tulleen viestin, jossa San Diego Tridents -joukkueen päävalmentaja Duncan McCallum kertoi, että Metsola oltiin varattu joukkueeseen kolmannella kierroksella.

”En odottanut, että minut varattaisiin. Päävalmentaja sanoi, että hän uskoo minun voivan olla hyödyksi joukkueelle”, Metsola kertoo.

Elli Metsola Lohja Lionesses -joukkueen harjoituksissa Muijalan kuplahallissa.­

Nana Olavuo on allekirjoittanut esisopimuksen New York Stars -seuran kanssa. Seuran omistaa räppäritähti Ja Rule.­

Suomalaisia pelaajia on WFLA-joukkueiden listoilla kaksi. Maajoukkueen takapuolustaja, viimeksi Ruotsissa pelannut Nana Olavuo allekirjoitti tammikuussa 2020 esisopimuksen New York Stars -joukkueen kanssa.

Olavuo ei osallistunut liigan ensimmäiseen varaustilaisuuteen. Hän arvelee, että New Yorkissa oltiin nähty hänen otteluvideoitaan sosiaalisen median kautta.

Puhelinsoitto tuli New Yorkista reilu vuosi sitten, kun Olavuo oli ajamassa harjoituksiin. Toisessa päässä oli Stars-joukkueen omistaja, useamman platinalevyn myynyt miljonääriräppäri Ja Rule (ristimänimeltään Jeffrey Atkins).

”En tiennyt, kuka omistaja oli ennen kuin Ja Rule esitteli itsensä. Hän kertoi nähneensä minun pelivideoita ja sanoi haluavansa tuoda minut joukkueeseensa New Yorkiin.”

Se ei ole ihme, että suomalaisia naispelaajia kysellään Yhdysvaltain sarjoihin. Suomi on naisten amerikkalaisessa jalkapallossa Euroopan ykkösmaa. Naiset ovat pelanneet Euroopan mestaruudesta kahdesti vuosina 2015 ja 2019, ja Suomi on voittanut molemmat turnaukset.

Nana Olavuo­

WFLA-liigassa ei ole pelattu vielä ainuttakaan ottelua. Elokuussa 2019 WFLA ilmoitti, että ensimmäinen kausi päästäisiin aloittamaan elokuussa 2020.

Vielä ei ole varmuutta, koska liiga pääsee alkamaan. Nana Olavuo kertoo saaneensa New Yorkin joukkueen omistajalta Ja Rulelta tiedon, jonka mukaan WFLA olisi nyt ilmoittanut pelien alkavan vuonna 2022.

Aikaisemminkin Yhdysvalloissa on yritetty saada naisten ammattilaisliigaa käyntiin, mutta yritykset eivät ole olleet pitkäikäisiä. Ensimmäinen liiga aloitti vuonna 1999, jolloin WPFL-sarjassa pelattiin ensimmäinen ottelu. Liiga lopetti vuonna 2007.

WFLA pääsi otsikoihin, kun entinen yleisurheilija ja lippupallon sekä rugbyn pelaaja, sosiaalisessa mediassa suosittu fitnesstähti Santia Deck teki liigan kanssa useamman miljoonan dollarin sopimuksen. Deckin joukkue on Los Angeles Fame.

Elli Metsolan (vas.) otteet tekivät vaikutuksen San Diego Tridentsin päävalmentajaan ja seura varasi hänet naisten WFLA-liigaan kolmannella varauskierroksella.­

Varaustilaisuuden jälkeen Elli Metsola on odotellut ilmoitusta San Diego Tridents -joukkueen harjoitusleirin alkamisesta. Siitä hänellä ei ole tietoa, että mitä leirin jälkeen tapahtuu. Joukkue on kuitenkin jo pitänyt verkkotapaamisia, joissa on opeteltu pelikirjaa. Metsolan mukaan kaikki leirille osallistuvat ovat mukana joukkueessa.

Metsolalla on kaksi kouluikäistä lasta. Aluksi hän lähtee San Diegoon yksin, muu perhe voisi tulla myöhemmin perässä, kun koulut loppuvat.

”Palkkakin tulee olemaan sellainen, että sillä elää hyvin.”

New Yorkin joukkueen kanssa ei viime aikoina ole paljon tapahtunut. Viime vuoden helmikuussa Olavuo kutsuttiin Miamiin Super Bowlin oheistapahtumaan pelaamaan lippupalloa julkkisten kanssa, ja siellä hän tapasi muita New York Stars -joukkueen pelaajia.

Jos New York Starsin harjoitusleiri joskus pääsee alkamaan, niin se on Olavuon tiedon mukaan pudotusleiri, eli kaikki leirille osallistuvat eivät pääse mukaan varsinaiseen joukkueeseen.

Elli Metsola­

Metsolan ja Olavuon pelaajapolut ovat hyvin erilaiset. Metsola aloitti pelaamisen vasta nelisen vuotta sitten 34-vuotiaana, eikä hänellä ollut aikaisempaa kilpaurheilutaustaa.

Metsola on pelannut Lohjan divisioonajoukkueen lisäksi liigapelejä Roostersissa. Maajoukkueessa hän ei ole pelannut. Metsola on myös pelannut New York Sharks -joukkueessa puoli kautta Yhdysvalloissa WFA-amatööriliigaa. Joulukuussa 2019 hän oli mukana WFA-liigan Itä vastaan Länti -ottelussa Las Vegasissa.

Olavuo aloitti isoveljensä perässä amerikkalaisen jalkapallon jo kuusivuotiaana alle 13-vuotiaiden poikien joukkueessa. Vanhemmat antoivat luvan sillä ehdolla, että harjoitella saa, mutta ei vielä pelata. Ensimmäinen vuosi vakuutti vanhemmatkin sen verran, että jo seitsemänvuotiaana Olavuo pelasi alle 13-vuotiaiden poikien sarjassa.

Nana Olavuo­

”Otin ensimmäisessä ottelussani syötönkatkon ja seuraavalla yrityksellä meidän keskushyökkääjä juoksi pallon maaliin. Se on ainoa asia, jonka oikeastaan muistan viideltä ensimmäiseltä vuodelta.”

Olavuo oli mukana maajoukkueessa, joka voitti Euroopan mestaruuden vuonna 2019.

”2015 turnauksen aikaan olin 14-vuotias, eivätkä alle 16-vuotiaat saa pelata aikuisten maaotteluita”, hän kertoo.

Olavuo on myös Ruotsin mestari vuodelta 2019.

Leirin alkamista odotellessa Elli Metsola harjoittelee Lohjalla.

”Peli tulee olemaan nopeaa ja voimaa on enemmän kuin Suomessa. Oman valmentajan kanssa olemme harjoitelleet nyt pelin lukemista, sijoittumista ja reagointia.”

Nana Olavuo sanoo, että hän ei odota liikoja WFLA-liigalta. Jos pelit joskus pääsevät käyntiin, niin hänelle riittää, että taloudellisesti ei ainakaan jää tappiolle.