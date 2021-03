Georgian Nikoloz Basilashvili hihkui onnesta voittonsa jälkeen.

Roger Federer palasi tenniskentille Dohassa Qatarissa 405 päivän tauon jälkeen. ATP 250 -turnauksen ensimmäisellä kierroksella irtosi niukka voitto, mutta Federerin paluuyritys päättyi toiseen kierrokseen.

Federer, 39, hävisi Georgian Nikoloz Basilashvilille 6–3, 1–6, 5–7 ja pääsi jo kiinni ottelupalloon johtaessaan kolmatta erää 5–4.

Basilashvilille lähtökohta turnaukseen oli hankala. Hän oli hävinnyt viisi edeltävää otteluaan, mutta nyt tarttui iso kala koukkuun. Viime syksystä lähtien georgialaisen saldo oli niinkin murheellinen kuin kaksi voittoa ja 13 tappiota.

”Uskomatonta. Hän on yksi lajin kaikkien aikojen suurista”, Basilashvili, 29, sanoi ATP:n verkkosivuilla.

”Pelkästään häntä vastaan pelaaminen merkitsee minulle paljon. Olen erittäin onnellinen, että hän on tehnyt paluun ja pelaa taas. Voitto hänestä on toiveiden täyttymys”, Basilashvili sanoi ja kertoi, että Federer on ollut hänen idolinsa.

”Olen uskomattoman onnellinen.”

Federerin pitkä kilpailutako alkoi viime vuoden Australian mestaruusturnauksen jälkeen. Federer hävisi Melbournessa välierän Novak Djokovićille. Yksi syy pitkittyneeseen paussiin olivat kaksi polvileikkausta ja toinen urheilumaailman pysäyttänyt koronavirus.