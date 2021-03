Tasan vuosi sitten koronakriisi iski toden teolla suomalaisiin, kun hallitus kehotti siirtymään etätöihin, isot tapahtumat peruttiin ja wc-paperi uhkasi loppua kaupoista. Nyt HS kertoo, miten suomalaiset ovat totutelleet uudenlaiseen arkeen ja millaisena tulevaisuus näyttäytyy.

Talousvaikeuksia, harrastajakatoa, yt-neuvotteluita, suljettuja saleja, tyhjiä katsomoita.

Suomalaisen urheilun ja liikunnan koronavuosi on ollut täynnä vaikeuksia ja muutoksia. Tähän asti urheilusektori on selvinnyt poikkeusajasta kuitenkin varsin hyvin, kun muistaa, että viime keväänä kaikki palloilusarjat jäivät kesken ja kilpailut peruttiin, eikä yleisöä pääse katsomoihin tälläkään hetkellä.

Tero Hakola­

Korona iski urheiluun täydellä teholla torstaina 12. maaliskuuta. Hallitus antoi sinä päivänä suosituksen, että yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia ei pidä järjestää. Seuraukset olivat välittömiä.

Esimerkiksi jääkiekon SM-liiga päätti, että runkosarjan toiseksi viimeinen ottelukierros pelataan samana iltana tyhjille katsomoille. Helsingin IFK:n piti kohdata runkosarjan viimeisessä kotiottelussaan JYP täyden katsomon edessä, sillä otteluun oli myyty jo päivää aiemmin yli 7 000 lippua.

Pelkästään tämä yksi ottelu tiesi IFK:lle parinsadantuhannen euron tulonmenetystä, kun yleisö joutui jäämään kotiin.

Tapahtumat etenivät vauhdilla. JYPin joukkue sai tiedon Helsingin tyhjästä hallista bussiin muutama tunti ennen ottelun alkua Hartolassa. Seuraavana päivänä Liiga ilmoitti, että koko kausi on ohi.

Runkosarjan viimeistä kierrosta ja pudotuspelejä ei koskaan pelattu, eikä keväällä 2020 juhlittu mestaruutta.

”Liiga kiittää kaikkia menneestä kaudesta ja toivottaa voimia arkeen ja valoa kevääseen. Suomessa terveydenhuolto on maailman kärkiluokkaa. Näille ammattilaisille toivomme erityisesti voimia tässä poikkeuksellisessa tilanteessa”, SM-liiga päätti 13. maaliskuuta julkaisemansa tiedotteen.

Viimeistään tässä vaiheessa oli selvää, että myös kaikkien aikojen urheilukesä menisi uusiksi, sillä koronaepidemia eteni ympäri maailmaa vauhdilla. Ikuisuudelta tuntuneen parin viikon vitkuttelun jälkeen Tokion kisaorganisaatio myöntyi tosiasioiden edessä ja päätti siirtää olympialaisia vuodella.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa oli olympialiikettä hiukan nopeampi ja teki saman päätöksen 2020 EM-turnauksen osalta viikkoa aiemmin. Näin Suomen miesten maajoukkueen historiallinen EM-kisamatka siirtyi vuodella eteenpäin.

Tietenkin myös jääkiekon eurooppalainen kevätrieha MM-kisat peruttiin kuten myös kaikki muut urheilutapahtumat. Suomikin meni sulkutilaan.

Suomalaisessa urheilussa koronavirus on kurittanut pahiten talvikauden lajeja. Niiltä epidemia tuhoaa tavalla tai toisella kaksi kautta.

Jääkiekon lisäksi muun muassa koripalloilun, lentopallon, salibandyn ja käsipalloilun mestaruudet jäivät vuosi sitten ratkaisematta. Tällä kaudella otteluita on pelattu tiukoin rajoituksia tai kokonaan ilman katsojia.

Eikä yleisöä ole päässyt ulkotapahtumiinkaan. Esimerkiksi Rukan ja Lahden maailmancupit, SM-hiihdot ja Suomen cupit kilpailtiin ilman yleisöä. Oleellista on kuitenkin se, että kisat on kyetty järjestämään. Siihen on omat syynsä.

Kesälajit ovat päässeet vähemmällä, joskin nekin ovat kokeneet kovia kolhuja. Kesällä koronatilanne oli helpompi, ja sarjat voitiin pelata läpi, joskin typistettyinä. Katsomoihin pääsi yleisöä, ja ennen kaikkea mestaruudet saatiin ratkaistua.

Helsingin IFK pelasi vuosi sitten 12. maaliskuuta kauden viimeisen ottelunsa tyhjän kotikatsomon edessä JYPiä vastaan. Sitten alkoi kevään kestänyt koronasulku.­

Jalkapalloa auttoi myös nappiin sujunut maajoukkuevuosi. Naiset etenivät EM-kisoihin, ja miehet jatkoivat huimia esityksiä Kansojen liigassa. Ja ensi kesällä epidemian pitäisi taas helpottaa, kun rokottaminen etenee.

Jo nyt on selvää, että suomalainen kilpa- ja junioriurheilu selvisivät koronaepidemiasta. Kaikki lajit ovat kärsineet kuitenkin kovia iskuja, joiden vaikutukset jatkuvat pitkään.

Vielä ei tiedetä, palaako yleisö katsomoihin tai harrastuksensa lopettaneet nuoret takaisin urheilun pariin, vaikka terveysturvallisuus paranee.

Kulttuuriin verrattuna urheilu on päässyt kuitenkin vähällä. Kilpaurheilu on pystynyt jatkamaan viime kevään katkon jälkeen toimintaansa, vaikka ilman yleisöä. Lisäksi liikunnan ja urheilun merkitys fyysiselle ja henkiselle terveydelle on epidemia-aikana korostunut.

Kilpaurheilu ei ole maailman tärkein asia, mutta on hyvä, että se on jatkunut. Tämä on urheilun oman sopeutuvaisuuden, urheiluun kuuluvan kilpailullisuuden sekä viime kädessä rahakkaiden media- ja sponsorisopimusten ansiota.

Liitoilla, liigoilla ja seuroilla on niin paljon taloudellisia sitoumuksia ja menetettävää, että kisat ja sarjat on ollut järkevintä järjestää tavalla tai toisella. Esimerkiksi Liigan tv-oikeuksia hallinnoiva Telia arvio viime huhtikuussa, että kauden 2019–2020 päättyminen kesken kaiken aiheutti viiden miljoonan euron kokonaisvaikutuksen sen tulokseen.

Tuolloin Telia ilmoitti myös odottavansa menetysten korvaamista, joten tänä vuonna Liigalla ei ole varaa jättää pelejä pelaamatta.

Tietenkin urheilijat haluavat urheilla ja ansaita oman toimeentulonsa. Urheilijan ura on lopulta lyhyt ja vuoden kilpailutauko siihen nähden valtavan pitkä aika. Eikä yksikään urheilulaji halua jäädä toisten lajien jalkoihin. Pitää olla toimintaa, muuten häviää.

Nämä voimat ovat puskeneet urheilua eteenpäin vaikeina aikoina, ja koronan kanssa kärvistelevien ihmisten kannalta se on ollut hyvä asia. Urheilu tarjoaa elämyksiä ja jatkuvuutta, muistutuksen normaaliajasta. On jotain mitä odottaa, kun liigat, kilpailut ja arvokisat ovat pyörineet poikkeusaikanakin.

Tästä on paljon esimerkkejä. Syksy ja talvi olisivat olleet paljon tylsempiä ilman Amanda Rantasen nenämaalia, Huuhkajien voittoja ja venäläishiihtäjä Aleksandr Bolšunovin lätkätaklausta Salpausselällä. Omien suosikkijoukkueiden menestystä on voinut seurata tv:stä ja netin kautta.

Pelkästään Krista Pärmäkosken huimaa loppukiriä MM-hiihtojen viestissä katsoi tv:stä noin miljoona suomalaista. Hiihtäjän villistä voittohuudosta riitti virtaa monelle.