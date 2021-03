Westend Indians kyseenalaistaa salibandyn kurinpidon rajun taklauksen jälkeen. Esport Oilersin Ilari Talvitie ei saanut rangaistusta tilanteesta, jossa Indiansin Niko Laiti loukkaantui.

Salibandyn F-liigan eli lajin pääsarjan ympärillä käydään kovaa keskustelua Westend Indiansin Niko Laitin loukkaantumiseen johtaneesta tilanteesta.

Laiti kuljetti keskiviikkona pelatussa neljännessä puolivälieräottelussa palloa kohti Esport Oilersin maalia, kun hän menetti tasapainonsa takaa tulleesta kontaktista.

Oilersin Tuomas Iiskola horjutti Laitin tasapainoa, ja tämä törmäsi katse alhaalla päin Oilersin järkälemäistä puolustajaa Ilari Talvitietä.

Talvitien olkapää osui tilanteessa Laitin päähän. Kentän pintaan tuupertunut Laiti jouduttiin lopulta taluttamaan pois kaukalosta.

Talvitie ei saanut tilanteesta jäähyä. F-liiga julkaisi tilanteesta videon Youtube-kanavallaan. Mikäli video ei näy selaimellasi, voit katsoa sen tästä.

F-liigan kurinpito käsitteli kohutilanteen torstaina eikä antanut Talvitielle rangaistusta.

”Tapaus on ikävä, mutta luonnollisestikaan en roolissani ota kantaa yksittäisiin ratkaisuihin”, Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta kertoi perjantaina HS:lle.

”Sen voin kuitenkin yleisesti todeta, että lajista riippumatta kurinpitäjän rooli on kaikkea muuta kuin helppo. Käytännössä varmaa on, että kuraa tulee, on ratkaisu mikä tahansa.”

Selkä seinää vasten pelannut Indians voitti Oilersin maalein 5–3 ja kavensi puolivälieräsarjan tilanteeseen 1–3. Sitä, miten kauan Laiti on sivussa tositoimista, ei Indians-leiristä paljastettu perjantaina aamupäivällä.

”En pysty vielä kertomaan, kun ei ole ihan varma asian suhteen, eli siihen ei ole sen enempää kommentoitavaa”, päävalmentaja Petri Timonen kertoi HS:lle.

Indians julkaisi perjantaina kannanottonsa liigan kurinpidollisiin päätöksiin liittyen.

Kurinpitopäätöksen epäoikeudenmukaisena kokeva seura kyseenalaistaa esimerkkien avulla F-liigan kurinpidon päähän kohdistuneiden kontaktitapausten päätöslinjaukset ja järjestelmän toiminnan.

Toiminnanjohtaja Mika Leiposen allekirjoittamassa kannanotossa vaaditaan kurinpitolinjaan välitöntä muutosta.

”Siinä [kannanotossa] on oikeastaan se, mitä mieltä olemme eli minulla ei ole siihen lisättävää”, Timonen sanoi.

Jos keskiviikkona nähty tilanne ei ole nykysääntöjen mukaan rangaistava, pitäisikö sääntöjä muuttaa?

”Kyllä meillä ilman muuta on syytä tarkastella sekä sääntöjä että niiden tulkintoja”, Salibandyliiton Ilmivalta puolestaan vastasi.

Ilmivallan mukaan jokaisella lajissa mukana olevalla pitää olla mahdollisimman yhtenäinen käsitys siitä, mitä kentällä saa ja mitä ei saa tehdä.

”Tähän liittyen voinkin luvata, että pelien tauottua vielä ennen kesää kutsun koolle laaja-alaisen ryhmän näitä asioita pohtimaan. Sen pohjalta päästään myös linjaamaan, mihin suuntaan Suomi haluaa salibandya viedä”, hän lupasi.

F-liigan kurinpitäjä Jussi Wahe katsoi päätöksessään, ettei Talvitie aiheuttanut tahallisesti kontaktia Laitin päähän. Tilanne tuli hänen mukaansa yllättäen molemmille.

”Talvitie ei ole tehnyt sellaista selkeää aktiivista, sääntöjen vastaista tekoa, mikä olisi aiheuttanut kontaktin tai koventanut kontaktia”, Wahe perusteli.

Kurinpitäjä piti juuri ennen törmäystä tapahtunutta Talvitien vähäistä liikettä kohti Laitia luonnollisena.

”Ei tarkoituksellinen vastaliike, jolla haluttaisiin koventaa kontaktia.”

Päävammat ovat salibandyssä vielä harvinaisia. Ilmivalta sanoi HS:n haastattelussa lokakuun alussa, että liiallisen fyysisyyden raja ylittyy silloin, kun aletaan keskustella suojavarusteiden tarpeellisuudesta.

Perjantaina toiminnanjohtaja korosti turvallisuuden tärkeyttä kaiken tasoisessa salibandyssä.

”Minusta esimerkiksi takaapäin tapahtuvat taklaukset tai työntämiset pitää saada karsittua pois. Myös vastuu pelaajan mailasta on niiden asioiden joukossa, joista haluan keskustella”, hän sanoi.

”Mutta aina on tietysti hyvä muistaa, ettei millään säännöillä pystytä poistamaan sitä mahdollisuutta, että nopeassa lajissa voi tapahtua myös ikäviä vahinkoja.”

Ruotsin maajoukkueessakin vaikuttanut TPS Salibandyn urheilujohtaja Perttu Kytöhonka kommentoi Twitter-tilillään tapausta yleisellä tasolla.

Kytöhonka toivoi, että pelaajat ja valmentajat pohtisivat, olisivatko vastaavat tilanteet, tahattomat ja tahalliset, vältettävissä tulevaisuudessa.

”Selästä työntäminen tuollaisessa kovassa juoksussa pitäis kyllä saada aika automaattiseksi isohkoksi penaltiksi. Ei tarvi olla iso tuuppaus ja tulee vaaratilanteita”, hän kirjoitti.

”Olen erittäin huolissani lajin nykytilasta. Vuonna 2021 ollaan siinä pisteessä, että tuossa tilanteessa ei ollut edes vaparin arvoista rikettä”, Indiansin valmennuspäällikkö Juha Seppä kirjoitti Twitterissä.

Salibandymedia Pääkallo.fi:n päätoimittaja Joel Siltanen kirjoitti Twitter-tililleen linjausten ja rangaistusten olevan epäloogisia.

”Lajin sisällä on suurta epätietoisuutta (kokeneemmilla ja viisaammillakin) mihin suuntaan lajin säännöstö ja linjaukset ovat menossa.”