Jääkiekkoliigan jumbojoukkue Mikkelin Jukurit on antanut potkut päävalmentajalleen Marko Kauppiselle. Jukurit tiedotti Kauppisen potkuista perjantaina iltapäivällä.

Loppukauden päävalmentajan tehtäviä hoitaa apuvalmentajana toiminut Jari Kauppila. Kauppisen ja Kauppilan sopimukset päättyvät tähän kauteen. Ensi kaudesta alkaen Kauppinen toimii 16-vuotiaiden poikien maajoukkueen päävalmentajana.

Jukurien kehityspäällikön Mikko Hakkaraisen mukaan syynä Kauppisen potkuihin oli joukkueen kehno menestys

”Viimeiset viikot ovat olleet tulosmielessä sekä seuralle että kannattajille sanalla sanoen tuskaisia. Vaikka kautta ei ole enää jäljellä kuin 13 peliä, emme halua antaa periksi vaan yritämme kaikkemme, jotta suunta kääntyisi, ja saisimme kaudelle kelvollisen päätöksen”, Hakkarainen sanoo tiedotteessa.

”Muutokset valmennusjohdossa tässä vaiheessa kautta ovat ehkä epätavallisia, mutta kaikki varmasti ymmärtävät, että keinot suunnan kääntämiseksi nopealla aikataululla ovat rajoitetut.”

Jukurit on koonnut 47 ottelusta vain 40 pistettä, ja joukkue on hävinnyt 13 viimeistä otteluaan. Lauantaina Jukurit kohtaa kotikaukalossaan JYPin, joka on sitä kaksi pistettä edellä.

Jukurien edellinen voitto on juuri JYPIstä 5. helmikuuta. Torstain kierroksella mikkeliläiset hävisivät vierasottelussa Vaasan Sportille maalein 0–6.

Kuukausi sitten Jukurit tiedotti palkanneensa ensi kauden päävalmentajakseen entisen NHL-tähden Olli Jokisen.