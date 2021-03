Kilpailua johtava Tanskan Jeff Winther on kaksi lyöntiä Samoojaa edellä.

Suomalaisgolffari Kalle Samooja on kahden kierroksen jälkeen jaetulla toisella sijalla Qatarissa pelattavassa miesten Euroopan-kiertueen kilpailussa, kun muutama kilpailija on vielä viheriöllä. Samooja käytti päivän kierrokseensa 71 lyöntiä ja on yhteistuloksessa 136 lyöntiä (kuusi alle parin).

Kilpailua johtava Tanskan Jeff Winther on kaksi lyöntiä suomalaisen edellä.

Toinen suomalainen Tapio Pulkkanen karsiutui viikonlopun kierroksilta, kun hänen yhteistulokseksi jäi 148 lyöntiä (kuusi yli parin). Perjantaina hän joutui lyömään 73 kertaa.