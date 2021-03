Jalkapallon Englannin naisten superliigassa pelaavan Chelsean tanskalaishyökkääjä Pernille Harder on ehtinyt saavuttaa paljon, mutta todella suuret voitot vielä puuttuvat.

Euroopan jalkapalloliitto (Uefa) valitsi Harderin parhaaksi naisjalkapalloilijaksi viime kaudella. Myös Guardian nosti perinteisessä sadan jalkapalloilijan listauksessaan Harderin vuoden 2020 ykköseksi.

Viime syksynä hänestä tuli pelaaja, jonka siirrosta toiseen seuraan on maksettu enemmän kuin kenestäkään muusta jalkapalloa pelaavasta naisesta: noin 340 000 euroa. Harder siirtyi viime syyskuussa saksalaisesta Wolfsburgista Chelseaan.

”Ainoa vaatimukseni seurasiirrossa oli se, että joukkueella on myös Mestarien liiga -tavoitteita”, Harder totesi siirtonsa jälkeen.

” ”Pikkukaupungissani naisten jalkapallo oli ainoa urheilulaji, jota siellä ei oikeastaan ollut.”

Pernille Harder joutui pettymään ja ohittamaan pokaalin viime elokuussa Mestarien liigan finaalin jälkeen.­

Juuri ennen siirtoa Wolfsburg oli hävinnyt Mestarien liigan loppuottelun ranskalaiselle Lyonille. Joukkueet kohtasivat myös vuoden 2018 finaalissa, ja voittaja oli silloinkin Lyon.

Nyt Harderilla on jälleen mahdollisuus Mestarien liigan pokaalin nostamiseen, sillä Chelsea selviytyi kuluneella viikolla puolivälieriin pudottamalla jatkosta Atlético Madridin. Lisäksi Chelsea johtaa Englannin superliigaa ja pelaa sunnuntaina liigacupin loppuottelussa.

Listaan voi lisätä vielä yhden kirvelevän tappion: vuonna 2017 Tanska selviytyi EM-finaaliin. Hollanti voitti kotikisoissaan loppuottelun 4–2.

Harder, 28, on kenties (ja toivottavasti) viimeistä sukupolvea, joka joutui sukupuolensa takia taistelemaan siitä, että voi pelata jalkapalloa.

”Pikkukaupungissani [Ikast] naisten jalkapallo oli ainoa urheilulaji, jota siellä ei oikeastaan ollut. Siellä oli tyttöjen joukkue, mutta se oli vain huvin vuoksi. Tuli tunne, että naisten jalkapallo ei ollut tärkeää. Jouduin kamppailemaan, että sain harjoitella poikien kanssa, sillä toinen vaihtoehto oli muuttaa muualle”, Harder kertoo Guardianissa.

Harder siirtyi 10-vuotiaana FC Midtjyllandin akatemiaan yhdessä siskonsa Louisen kanssa. Sielläkin he olivat ainoat tytöt. Harder on yhä sitä mieltä, että tyttöjen mahdollisuus kunnon valmennukseen on heikompaa kuin poikien.

”Ero näkyy varhaisessa iässä, jolloin pojilla on hieno mahdollisuus päästä seurojen akatemioihin ja parhaaseen valmennukseen. Tytöillä tätä mahdollisuutta ei ole. Heitä valmentavat usein heidän vanhempansa.”

Harder haluaisi perustaa jalkapalloakatemian Ikastiin, mutta tässäkin kohtaa tulee ero mies- ja naisjalkapallotähtien kohdalla. Miestähtipelaajalle akatemian rahoittaminen ei olisi taloudellisesti kovinkaan vaikeaa.

”Jos minulla olisi rahaa sellaisen aloittamiseen, tekisin sen aivan varmasti. Haluan panostaa siihen, että seurat nopeuttaisivat [akatemia]mahdollisuuksia tytöille”, Harder toteaa.

Harder on vahvasti puolustanut naisten asemaa Tanskan maajoukkueessa. Hän oli yksi näkyvimpiä hahmoja, kun Tanskan maajoukkue meni lakkoon syksyllä 2017, koska heidän saamansa palkkiot olivat pienempiä kuin miesten maajoukkueessa.

Riidalla oli kova urheilullinen hinta: lakon takia Tanskalta jäi pelaamatta MM-karsintaottelu Ruotsia vastaan ja siinä meni mahdollisesti paikka kesän 2019 MM-turnaukseen.

”Seuraukset olivat rankkoja, mutta loppujen lopuksi se oli sen arvoista”, Harder sanoo.

” ”Olemme roolimalleja yksilöllisesti, mutta myös yhdessä.”

Harder on myös roolimallina seksuaalivähemmistöille, sillä hän on seurustellut ruotsalaisen Magdalena Erikssonin kanssa pian kymmenen vuotta. He tapasivat, kun he olivat joukkuetovereina Lindköpingissä 2010-luvun alkupuolella eivätkä ole koskaan piilotelleet suhdettaan. Erikssonkin pelaa Chelseassa ja on joukkueen kapteeni.

”Olemme roolimalleja yksilöllisesti, mutta myös yhdessä. Olemme olleet avoimia. En tajunnut ennen kuin valokuva tuli julki, kuinka suuri innoituksen lähde me olemme monille ihmisille”, Harder kertoo Uefan verkkosivuilla.

Harderin mainitsema valokuva otettiin vuonna 2019, kun Ruotsi oli voittanut Kanadan jalkapallon MM-kisoissa. Kuvassa Eriksson ja Harder suutelevat ottelun jälkeen.

”Se oli hullua. Kuva twiitattiin ympäri maailmaa”, Harder totesi tuolloin.

Ehkä seuraavaksi Harder nousee otsikoihin jalkapallomenestyksen myötä. Chelseassa alkukausi ei sujunut Harderilta vielä erityisen hyvin, mutta nyt hän on noussut vahvaan vireeseen.

Englannin superliigassa Harder on tehnyt seitsemän maalia ja esimerkiksi arvostettu The Athletic nostaa hänet jo sarjan parhaaksi pelaajaksi.

Englannin naisten liigacupin loppuottelu Bristol City–Chelsea sunnuntaina klo 16.30.

Pernille Harder pelaa ensimmäistä kauttaan Chelseassa.­