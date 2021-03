HIFK:n voittolukemat olivat 4–1.

Helsingin jäähallissa vietettiin perjantaina komeiden maalien iltaa. HIFK voitti Kookoon Kouvolasta 4–1 ja helsinkiläisten osumista etenkin kahta toisessa erässä tehtyä kelpaa kelailla jälkeenpäin.

Ensin Rasmus Heljanko laukoi tulisen rannelaukauksen maalin yläkulmaan ajassa 22.09. Veto oli tarkka ja osui Kookoon maalivahdin Joona Voutilaisen juomapulloon. Korkki irtosi ja juomat ryöpsähtivät pullosta hallin jäälle. Maalilla HIFK siirtyi 2-1-johtoon, avauserässä olivat aiemmin onnistuneet HIFK:n Jere Sallinen ja Kookoon Aleksi Ainali.

Vielä paremmaksi pisti Henrik Borgström. Sentteri pääsi luistelemaan Voutilaisen maalin editse ja käytti klassista kiekkokikkaa: maila omien jalkojen väliin ja kiekko varmasti verkkoon.

”Nuorempana ja vieläkin olen treenannut vähän erikoisempia juttuja, mitä voi kokeilla pelissä, jos tulee mahdollisuus. Mietin ensin pitkää rystyä, mutta sitten jostain tuli mieleen, että kokeillaan, jos menisi sisään”, Borgström sanoi.

Borgström sanoo nähneensä videolta Lennart Petrellin vastaavan maalin parinkymmenen vuoden takaa Petrellin junioriajoilta. Samaten Borgströmin muistissa on Teemu Ramstedtin samalla tyylillä tekemä osuma HIFK:n paidassa vuoden 2016 pudotuspeleissä Jypiä vastaan.

Borgströmin osuman jälkeen ottelun viimeinen maali tuli vasta tyhjään maaliin, kun Juha Jääskä viimeisteli loppulukemat ajassa 59.56.

Borgström arvioi ottelun olleen laadukas kamppailu.

”Kookoosta tiedettiin, että voittamisen kanssa heillä on ollut vaikeaa, mutta peli on silti kulkenut. Tänään molemmilla oli omat hyvät jaksot”, Borgström sanoi.

HIFK on sarjassa edelleen toisella paikalla. Koossa on 87 pistettä, kun Liigan runkosarjaa on jäljellä yksi neljännes. Sarjakärki Lukko on 12 pistettä HIFK:ta edellä.

Päätösneljänneksen ensimmäisen ottelun HIFK pelaa lauantaina Lappeenrannassa. Runkosarja päättyy lauantaista tasan kuukauden kuluttua, sillä viimeinen runkosarjan kierros pelataan 13. huhtikuuta.

Tahti on tuima, kun kuukauteen tahkotaan 15 ottelua. HIFK:n päävalmentaja Jarno Pikkarainen ei lähtenyt asettamaan runkosarjan voittoa tai kakkossijaa tavoitteeksi, vaikka joukkueen nousujohteisuus ja pelin kehittyminen valmentajaa miellyttääkin. Hän muistutti erojen olevan yhä pieniä.

”Huominen Lappeenranta on meidän määränpää. Kaikki ajatukset ovat siinä. Ei tässä tahdissa ole tarvetta ja energiaa kovin pitkälle katsella.”