Finaalissa vastaan tulee korkeammalle sijoitettu hollantilaispari.

Harri Heliövaara ja Lloyd Glasspool etenivät tenniksen ATP250-turnauksen miesten nelinpelin loppuotteluun Ranskan Marseillessa lauantaina. Suomalais-brittiläinen kaksikko kukisti välierässä sijoittamattomat australialaiset Matthew Ebdenin ja Matt Reidin erin 6–2, 6–3.

”Ebden ei ollut fyysisesti ihan täydessä iskussa kaksinpelissä tulleen vammansa takia. Mutta ei voitto ikinä ottamatta tule, pelattiin kliinisellä suorituksella aussien usko voittoon tarpeeksi alas ja hoidettiin oma tontti kunnialla”, Heliövaara kertoi tiedotteessa.

Heliövaaralle, 31, loppuottelupaikka on ensimmäinen ATP-tason nelinpeleissä. Sunnuntaina vastaan asettuvat David Pel ja Sander Arends.

”Hollantilaispari on tuttu useamman vuoden takaa, mutta finaali on aina erityinen matsi. Hollantilaiset osaavat nelinpelitaktiikat ja erikoistilanteet tosi hyvin, mutta me olemme toivottavasti vahvempia syöttö- ja palautuspelissä”, suomalainen suunnitteli.

Finaaliparien nelinpelin maailmanlistasijoitukset ovat seuraavat: Heliövaara 100., Glasspool 129., Pel 83. ja Arends 89.