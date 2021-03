Entinen jalkapalloilija Mikael Forssell täyttää 40 vuotta maanantaina. Avoimessa haastattelussa hän kertoo huippuhetkistään, pitkään jatkuneista kivuista, pettymyksistään, perheestään, uskostaan ja siitä, miltä uuden uran ensiaskeleiden ottaminen tuntuu.

Mitä tekee maaleista elänyt entinen jalkapalloilija, kun ei voi enää itse tehdä maaleja?

Kysymyksen edessä Mikael Forssell oli alkuun neuvoton. Nyt hän tietää, että haluaa saada valmentajana muut tekemään maaleja jalkapallokentällä.

”Rakastan jalkapalloa. 4–5-vuotiaana pikkupoikana innostuin jalkapallosta. Nyt olen samalla kohdalla valmennusurallani. Minulla on hirveä halu kehittyä. Toivottavasti edessä on vielä pitkä ura jalkapallon parissa”, Mikael Forssell sanoo.

Forssell aloitti joulukuussa Uefa Pro -valmennuskurssin, jonka suorittamisessa menee pari vuotta. Kurssin aikana hän voisi jo toimia esimerkiksi päävalmentajana Veikkausliigassa tai millä tahansa muualla korkeimmalla sarjatasolla. Päävalmentajan töihin lienee tosin vielä jonkin verran matkaa.

Entisen huippupelaajan on ensin ansaittava kannuksensa myös valmentajana.

Forssell on nyt toista vuotta vastuuvalmentajana HJK:n A-junioreiden joukkueessa. HJK:n seurahierarkiassa A-junioripoikien joukkue on tärkeimpien joukkueiden alapuolella. Siellä Forssell saa aika lailla rauhassa opetella valmentamista, muttei täysin vailla paineita. Hänelle on asetettu samat vaatimukset kuin muillekin valmentajille HJK:ssa.

Forssell sanoo joutuneensa aloittamaan valmentajana pelin opiskelun alusta ja pohjalta.

”Meillä on erittäin päteviä valmentajia seurassa. Kun tulin siihen maailmaan, minulle tuli sellainen olo, että en ymmärrä jalkapallosta mitään. Ajattelin, että he ovat miljoonia kilometrejä edelläni.”

Mikael Forssell pyrkii kasvamaan valmentajaksi, jollaisen olisi itselleen halunnut.­

Forssellille on sittemmin piirtynyt selkeä kuva siitä, miten hän haluaa oman joukkueensa pelaavan. Joukkue prässää vastustajaa ylhäältä erittäin aggressiivisesti ja yrittää pallonriiston jälkeen tehdä maalin mahdollisimman nopeasti.

Joukkueen pelityyli ei vastaa aivan yksi yhteen HJK:n valmennusfilosofiaa, mutta toistaiseksi Forssell on saanut vapaat kädet toteuttaa itseään valmentajana.

”Olen puhunut pomojen kanssa siitä, että tämä on se tyyli, miten haluaisimme pelata. Kukaan ei ole sanonut, että älä tee noin. Olen saanut tukea. Joka tapauksessa pallonhallintaa tulee paljon. Pelissä on paljon hitaita hyökkäyksiä. Yritämme tunnistaa tilanteet, jolloin vastustaja voisi olla heikoimmillaan.”

Forssellin mukaan pelityyli juontaa juurensa hänen omaan peliuraansa.

”Kun joukkue voitti pallon, olin yleensä vapaana. Toivoin tietenkin, että hyökkääjä löydetään nopeasti, kun vastustaja ei ole vielä organisoitunut.”

” ”Kilpailu on ollut kovaa.”

Chelsea-hyökkääjä Mikael Forssell pääsi fanien syleiltäväksi tehtyään maalin Englannin cupin ottelussa Oxford Unitedia vastaan helmikuussa 1999. Forssell teki 17-vuotiaana kaksi maalia tuossa ottelussa.­

Evertonin Phil Jagielka (oik.) pysäyttämässä Mikael Forssellia Valioliigan ottelussa Birmingham City–Everton Birminghamin St Andrews -stadionilla huhtikuussa 2008.­

On kulunut 17 vuotta siitä, kun Mikael Forssell keikkui Englannin Valioliigan maalipörssin kärkipaikoilla uransa huippukaudella Birmingham Cityssä. Huhtikuussa 2004 hänet valittiin kuukauden pelaajaksi Valioliigassa, ja maaleja oli kasassa silloin kuusitoista.

Forssell teki sen jälkeen vielä yhden maalin lisää kaudella ja oli lopulta Valioliigan maalipörssissä viides. Hänen taakseen jäivät muun muassa Valioliigan legendat Michael Owen ja Andy Cole.

Kaksikymmentä vuotta kestäneellä ammattilaisurallaan Forssell pelasi seurajoukkueissa ja maajoukkueessa lähes 500 ottelua ja teki 134 maalia.

Millaista etua olet saanut urasi jälkeen siitä, kuka olet?

”Luulen, että en ole saanut etua kursseille pääsemisessä. Koen, että olen ansainnut paikkani hakemalla niihin. Se on totta, että olen saanut erittäin hyvän paikan oppia organisaatiossa”, Forssell sanoo.

Hän tuskin olisi päässyt pari vuotta sitten apuvalmentajaksi HJK:n B-junioreihin, jos hänen nimensä ei olisi Forssell tai hänen hyvä ystävänsä Aki Riihilahti ei olisi HJK:n toimitusjohtaja.

”Jouduin tekemään valmennuspäällikölle selvityksen siitä, miksi haluan olla valmentaja, mikä on pelityylini ja valmennusfilosofiani ja miten tulen ihmisten kanssa toimeen. Jouduin tekemään ison esityksen, jonka he hyväksyivät ja antoivat mahdollisuuden”, Forssell kertoo.

Maine ei kuitenkaan kanna pitkälle ja Forssell tietää sen.

”Tämä on niin raaka maailma, jos sössin mahdollisuuteni.”

Miksi haluat valmentaa?

”Maalit olivat minulle peliuran aikana kaikki kaikessa. Uran kymmenen viimeisen vuoden aikana katsoin paljon valmentajia ja heidän toimintaansa ja sitä, mitä mieltä pelaajat olivat valmentamisesta. Rupesin imemään tietoa johtamisesta ja pelistä. Minulle piirtyi kuva siitä, millaisen valmentajan toivoisin saavani pelaajana, ja sellaiseksi yritän kehittyä”, Forssell vastaa.

Hän kertoo tarinan siitä, miten viime kaudella hänen joukkueensa nousi tappioasemasta viime hetkillä voittoon.

”Fiilis oli melkein kovempi kuin silloin, kun tein peliuralla maalin. Se tuntui mielettömältä. Tuuletin ja juoksin sivurajalla.”

” ”En ikinä halunnut myöntää peliuran aikana, että jouduin pelaamaan järkyttävien kipujen kanssa monta vuotta.”

Mikael Forssell teki Veikkausliiga-uransa ensimmäisen maalin elokuussa 1998 RoPSia vastaan.­

Mikael Forssell ohittamassa Kazakstanin maalivahtia Daid Loriyaa EM-karsintaottelussa 2006. Taustalla Jari Litmanen.­

Forssellin tuntevista ihmisistä moni sanoo, että hän on tunneihminen, joka innostuu helposti ja luo energiaa ympäristöönsä. Hän on huomaavainen ja kohtaa ihmiset aina aidosti läsnäolevalla tavalla.

”Olen syntynyt maahan, jossa on turvallista kasvaa ja minulla on ollut rakastava perhe, joka on tukenut minua valinnoissani.”

”Olen tehnyt hirveän määrän työtunteja, että pääsin pelaamaan ammattilaisena. Olen ollut onnekas, mutta tiedän, miksi olen ollut onnekas. Työntekoa on ollut paljon.”

”Uskon, että minulla on hyvä kontakti ihmisiin. Minulla on sosiaaliset kyvyt siihen, tunneälyä ja kykyä lukea ihmisiä. Pystyn olemaan vaivattomasti ihmisten kanssa, ja se tulee luonnostaan.”

”Olen pelannut monessa paikassa erilaisten ihmisten kanssa. Olen saanut lahjan, jota kannan nyt mukanani. Haluan väittää, että olen aidosti kiinnostunut ihmisistä.”

Forssell palaa muistikuvissaan hetkeksi aikaan, jolloin hänellä oli parikymppisenä koko maailma edessään ja hän oli ”hyvällä tavalla” valmis tappelemaan paikastaan jalkapallossa. Kaikki näytti mahdolliselta, mutta kaikkea ei voinut saavuttaa. Sen faktan edessä nuori Forssell joutui nöyrtymään.

”Toisaalta päivääkään ei mene, ettenkö olisi kiitollinen kaikista kokemuksistani fudiksessa. Huonotkin kokemukset ovat kasvattaneet henkisesti paljon.”

Hieno pelaajaura olisi voinut olla vielä hienompi ilman loukkaantumisia.

”Ei ura varmasti ollut niin hyvä kuin se olisi voinut olla. En ikinä halunnut myöntää peliuran aikana, että jouduin pelaamaan järkyttävien kipujen kanssa monta vuotta. Eihän niistä puhuta.”

”Totta kai myös kilpailu on ollut kovaa. Chelseassa olisi ollut vaikeata mennä kyselemään peliaikaa sen jälkeen, kun Didier Drogba on tehnyt hattutempun.”

” ”Olihan se pettymys. Sain todella vähän peliaikaa.”

Mikael Forssell juhli Suomen mestaruutta HJK:ssa kaudella 2013, jolloin hän teki 14 maalia ja antoi viisi maalisyöttöä, jotka olivat kaikki kantapääsyöttöjä.­

Urheilu-uran aikana Forssellille oli kaikki kaikessa saavuttaa asetetut tavoitteet. Matkan varrella oli vaikeita leikkauksia ja pitkiä kuntoutusjaksoja. Oli myös valtava määrä surua ja pelkoa, saisiko hän tehdä rakastamaansa asiaa.

Peliuransa lopussa Forssell joutui pettymään, kun ei enää mahtunut HJK:ssa Mika Lehkosuon valmentaman joukkueen avauskokoonpanoon.

Forssell lähti kakkosbundesliigaan juuri ennen kuin HJK pääsi Eurooppa-liigaan. Sieltä hän palasi vielä kaudelle 2016 HJK:hon mutta joutui pettymään uudestaan.

”Olihan se pettymys. Sain todella vähän peliaikaa. Jos olisin ollut valmentajana siinä tilanteessa, niin ehkä olisin voinut antaa minulle vaikka parikymmentä minuuttia lopusta ja sanonut, että käypä tekemässä maali.”

Forssellin pelaaminen ei soveltunut Lehkosuon pelitapaan.

”Se piti vain hyväksyä, että se on jonkun ihmisen näkemys minusta. Se on todella ok. Hän oli valmentaja, ja minä pelaaja.”

Ura sai vielä iloisen lopun, kun Forssell pääsi Antti Muurisen valmentamaan HIFK:hon kaudeksi 2017. Hän sanoo, että olisi voinut lopettaa viimeiseen HJK-kauteen peliuransa, mutta se jäi kalvamaan liikaa, että hän ei saanut toteuttaa itseään kentällä.

HIFK:ssa hän aloitti kuudessatoista ottelussa ja teki kahdeksan maalia. Muurisen harjoituksissa tunnetusti pelaillaan paljon, ja siitä Forssell nautti.

”Oli pelaajana mukava mennä treeneihin, kun tiesi, että luvassa on kivat treenit.”

Huippuvuosinaan Forssell pystyi keskittymään vain itseensä. Nyt elämässä on jalkapallon lisäksi myös perhe, jota Forssell on esitellytvarsin avoimesti sosiaalisessa mediassa. Hän sanoo miettineensä vaimonsa Metin kanssa aikanaan perusteluja sille, miksi he tekisivät niin.

”Mietimme sitä, millainen fiilis tulee, kun katsoo vaikkapa videoita toisten lapsista. Itselläni tuli siitä iloinen fiilis. Seuraan tosi paljon muiden ihmisten perhe-elämää. Se tuo paljon iloa.”

”Onko meillä oikeus nostaa lapsiamme sosiaaliseen mediaan? Ymmärtäisin täysin, jos he sanoisivat, että älä kuvaa. Toistaiseksi olemme olleet yhteisymmärryksessä, toki he ovat vasta 4- ja 6-vuotiaita.”

” ”Haluan uskoa, että olen juuri nyt se oikea minä, joka minun kuuluu olla.”

Mikael Forssell sanoo, ettei olisi sellainen kuin nyt on, jos hän olisi katunut jotain.­

Uskostaan Forssell kertoo avoimesti. Hän sanoo olevansa jumalalle kiitollinen perheestään, joka on hänelle kaikki kaikessa.

”Olen aina uskonut. Olen aina tiennyt, että minulla on turva ja yhteys jonnekin. Olen saanut siitä tukea ja apua, kun on ollut rankempaa. Kun asiat ovat menneet hyvin, olen kiittänyt yläkertaa.”

Usko ei tullut kotikasvatuksesta, pikemminkin jalkapallokentältä. Pikkupoikana Forssell harjoitteli Etelä-Helsingissä Johanneksenkirkon ja Mikael Agricolan kirkon viereisillä hiekkakentillä. Kirkko oli läsnä koko ajan.

”Olen mieltänyt sen Jumalaksi, jolle olen kertonut toiveita ja tavoitteita ja unelmia. Hän on auttanut minua niiden toteuttamisessa. Minulla on aina ollut yhteys Jumalaan ja olen halunnut kertoa asioistani Jumalalle. Joskus kun asiat eivät ole menneet hyvin, olen pyytänyt apua.”

”En olisi tämä henkilö, jos olisin katunut jotain. Haluan uskoa, että olen juuri nyt se oikea minä, joka minun kuuluu olla.”