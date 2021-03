Suomenhevosori Parvelan Retu on voittanut kilpaurallaan lähes kaiken. Nyt poikkeuksellisesta orista halutaan paljon varsoja suljettuun suomenhevospopulaatioon.

”Urheilullinen. Erittäin lennokas, rytmikäs ravi, jäntevä ponnistus. Erittäin kuuliainen ja herkkä ajaa. Ollut poikkeuksellisen voitokas. Ollut 3-, 4- ja 5-vuotiaana ikäluokan paras nopeuden ja voittosumman perusteella.”

Muun muassa näin kirjattiin 6-vuotiaan suomenhevosorin Parvelan Retun jalostusarvioon. Ori palkittiin parhaalla ykköspalkinnolla jalostuspäivillä, joiden aikana arvioidaan Suomessa siitosluvan saavat ravuriorit. Arvio ja palkinto eivät kuitenkaan kerro, kuinka harvinainen suomenhevonen Parvelan Retu on.

”Kyseessä on aivan poikkeuksellinen ikäluokkahuippu. Vaikka suomenhevosten ikäluokat ovat koko ajan laadukkaampia, on harvinaista, että yksi hevonen vie koko potin”, Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää arvioi.

Parvelan Retun kilpailu-ura on tyrmäävä. Ori on voittanut yhtä lähtöä lukuun ottamatta kaikki kilpailunsa ja ansainnut ravikilpailuista yli 280 000 euroa. Se on ollut 3-, 4- ja 5-vuotiaana sekä nopeudellaan että voittosummallaan ikäluokkansa paras suomenhevonen.

Orin valmentaja ja osaomistaja Petri Laine vastaa puhelimeen hevostilallaan Orivedellä.

”On ihan uskomatonta, että kohdalleni on sattunut tällainen hevonen. Jotkut tekevät hevoshommaa vuosikymmeniä eivätkä koskaan kohtaa tällaista hevosta. Ehkä Retun hienouden ymmärtää todella vasta vuosien päästä”, Laine arvioi.

” ”Ja vähän kun imaisi, aina tuli vauhtia lisää.”

Parvelan Retun kohdalla kehut uhkaavat kulua loppuun.­

Parvelan Retu sai alkunsa, kun sen emä Maiskaus, kova kilpatamma itsekin, tuli hoitoon Laineen tilalle. Tamman omistaja Marjo Vanninen ehdotti, että Laine teettäisi tammasta varsan. Laine valitsi varsan isäksi hyväksi tunnetun Liisingin, joka on muun muassa ravikuningas Köppisen isä. Retu syntyi kesällä 2015.

”Se oli ihan tavallinen varsa, ei se poikennut muista varsoista mitenkään”, Laine kertoo.

Parvelan Retulle oli helppo opettaa kaikki hevosen perustaidot. Mutta kun se ensimmäisen kerran sai kärryt peräänsä, se pysähtyi niille sijoilleen eikä suostunut liikkumaan mihinkään.

”Kun Retu hoksasi, että kärryjä pitää vetää, sen jälkeen ei ollut mitään ongelmia”, Laine kertoo.

Kun Retu oli 1,5-vuotias, Laineesta tuntui ensimmäisen kerran, että varsassa oli jotain poikkeuksellista.

”Tunsin sen, vaikka en ole kuin kolme hevosta opettanut ajolle.”

Kun Laine alkoi ajaa 2-vuotiasta Retua vähän lujempaa, ilmeni, että ravi on helppoa ja tasapainoista.

”Ja vähän kun imaisi, aina tuli vauhtia lisää.”

Kolmevuotiaana alkoi voittoputki, jolle ei ole loppua näkynyt.

” ”Hyvässä kilpahevosessa on pakko olla vähän luonnetta.”

Petri Laine ja Retu.­

”Erittäin levoton tarkastaa ja vastustelee.”

Jalostuslautakunta kirjasi Retun luonteesta kielteisen arvion. Sen taustalla oli jalostuspäivän eläinlääkärintarkastus. Petri Laine kertoo, että tarkastus meni hyvin, kunnes päästiin hampaisiin.

Retu hermostui hammastarkastuksesta niin paljon, ettei sitä voitu tehdä. Tulos toimitettiin hevosklinikalta jälkikäteen.

”Hyvässä kilpahevosessa on pakko olla vähän luonnetta. Ei se voi olla ihan lepsu”, Laine toteaa.

Kaikki ajajat sen sijaan kiittelivät, miten hieno ori on ajaa. Laine allekirjoittaa tämän.

”Retu on kuin auto. Voi ajaa mitä nopeutta vain, ori hyväksyy kaiken. Se menee kuin juna raiteillaan.”

Vaikka jalostusarviossa Retu näytti kovaa kilpaluonnettaan, kotona sen käytösnumero on 10. Orin hoitaja on Laineen 13-vuotias Emmi-tytär, joka voi taluttaa hevosen tarhaan ilman ongelmia. Monen orin kohdalla se ei tulisi kysymykseenkään.

Vain kuljetus hermostutti alkuun nuorta Retua. Ongelma ratkesi, kun Retulle ostettiin matkakaveriksi Lennu-poni. Nykyisin vain traktorit ovat ongelma.

”Niitä se jostain syystä pelkää. Onneksi ohjastaja Hannu Torvinen tietää sen eikä mene ravien lämmittelyssä lähelle koneita.”

” ”Toki toivomme, etteivät astutukset kasaudu kovin paljon yhdelle orille.”

Parvelan Retu poseeraa, kun valmentaja ja osaomistaja Petri Laine siivoaa.­

Kilpailutulokset saivat tammanomistajat kiinnostumaan orista jo sen ollessa 4-vuotias. Viime vuonna Retu astui ensimmäisen kerran. Heti ensimmäisenä vuonna se oli suosituin suomenhevonen 101 tammalla. Matkat läheiselle siitosasemalle kuitenkin kuluttivat oria. Täksi vuodeksi Laine toivoo saavansa luvat ja tilat valmiiksi omalle oriasemalle.

Hippoksen Minna Mäenpää arvioi, että koska Retu on poikkeuksellisen hyvä kilpahevonen, se on arvokas lisä suljetulle ja pienelle suomenhevospopulaatiolle.

Orin sukusiitosprosentti on pieni eli sen isä ja emä eivät ole läheistä sukua keskenään. Se ei kärsi suomenhevosten yleisimmistä perinnöllisistä sairauksista, kuten irtopaloista eli jalkojen luuston kehityshäiriöstä ja kesäihottumasta.

”Toki toivomme, etteivät astutukset kasaudu kovin paljon yhdelle orille. Populaation kannalta tärkeintä kuitenkin on, että suosituimmat orit eivät ole läheistä sukua keskenään”, Mäenpää sanoo.

” ”Haluamme pitää sen hyvällä mielellä.”

Retu astui jo viime vuonna yli 101 tammaa.­

Parvelan Retulle maalaillaan suurta tulevaisuutta. Sitä verrataan jo kaikkien aikojen ravikuninkaaseen Vieskeriin. Petri Laine haluaa kuitenkin ottaa päivän kerrallaan.

”Hevonen on jo antanut meille niin paljon enemmän kuin olisimme koskaan voineet toivoa.”

Jokaisen hyvän suomenhevosravurin kohdalla siintää toive Kuninkuusraveista. Laineen mukaan kilpailun aika ei ehkä ole vielä tänä vuonna. Hän ei halua laittaa nuorta hevosta liian aikaisin liian vaikeaan paikkaan.

”Teemme kaikki päätökset hevosen hyvinvointi edellä. Haluamme pitää sen hyvällä mielellä.”

Tuli Kuninkuusraveja tai ei, valmentaja on kiitollinen jokaisesta päivästä Retun kanssa.

”Ei ole ikinä lenkkiä, että se menisi huonosti. Tulen niin hyvälle tuulelle joka kerta, kun pääsen sitä ajamaan. Ei tällaista osannut koskaan toivoa.”

Parvelan Retu on kaikkien aikojen eniten 4- ja 5-vuotiaana ansainnut suomenhevonen. Sitä hoitaa Emmi Laine ja valmentaa Petri Laine. Kissan nimi on Vilkas.­