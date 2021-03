Coloradon Donskoille osuma pitkän maalittoman kauden jälkeen.

New Jersey Devilsin suomalaishyökkääjä Janne Kuokkanen (kuvassa keskellä) onnistui maalinteossa New York Islandersia vastaan.­

Jääkiekon NHL:ssä suomalaishyökkääjä Janne Kuokkanen onnistui jälleen maalinteossa New Jersey Devilsin riveissä. Kuokkanen on nyt tehnyt maalin neljässä peräkkäisessä pelissä. Yhteensä kauden maalisaldo on viisi.

Kuokkasen onnistumisesta huolimatta New Jersey hävisi jälleen New York Islandersille, joka voitti jo yhdeksännen pelinsä putkeen.

Voittolaukauskisassa tullut 3–2-tappio oli Devilsille erityisen katkera, sillä joukkue ehti jo juhlia jatkoajalla P. K. Subbanin maalia ja sen tuomaa voittoa. Maali tuomittiin kuitenkin myöhemmin paitsioksi.

”Sitä luulee, että peli on ohi. Sitten sitä katsottiin lähemmin ja videotyyppimme sanoivat, että tässä on melko varmasti paitsio. Sehän muuttaa koko tilanteen”, Islandersin hyökkääjä Brock Nelson kertasi oman joukkueensa näkökulmaa NHL.comin mukaan.

Islanders on voittanut Devilsin tällä kaudella viidessä ottelussa kuudesta.

Suomalaishyökkääjä Joonas Donskoi laukoi osuman seitsemän maalittoman pelin jälkeen, kun Colorado Avalanche otti kolmannen peräkkäisen voittonsa kukistaessaan Los Angleles Kingsin 4–1. Maali oli Donskoille kauden seitsemäs.

Donskoin toisen erän maalin jälkeen Colorado oli 3–0-johdossa. Kurtis MacDermid sai tehtyä Los Angelesille kavennuksen kolmannessa erässä, mutta Colorado kasvatti jälleen etumatkaansa, kun Nathan MacKinnon osui Mikko Rantasen syötöstä.

Tasaisen varmaan tahtiin pisteitä nakuttanut Rantanen on tehnyt tällä kaudella tehot 13+14=28. Otteluita on takana 26.

Avalanche on voittanut Kingsin nyt kolmessa pelissä neljästä.

NHL:n suomalaisista pistesaldoaan kartutti myös Carolina Hurricanesin Sebastian Aho, joka syötti joukkueensa toisen maalin Detroit Red Wingsiä vastaan. Maali sinetöi Carolinan 2–1-voiton, sillä Detroit sai kyllä aikaan kavennuksen, mutta ei enempää. Ahon tehot kauden 27 ottelusta ovat 10+15=25.

Voitto oli Hurricanesille jo kahdeksas putkeen.

Dallas Stars otti revanssivoiton Columbus Blue Jacketsista vähämaalisessa pelissä, joka ratkesi vasta voittolaukauskilpailussa. Joukkueiden edeltävä ottelu kääntyi täpärästi Columbukselle.

Dallas teki varsinaisen peliajan ainoan maalinsa ensimmäisessä erässä, kun Joel Kiviranta avitti Joe Pavelskin osumaa. Columbuksen tasoitusta saatiin odottaa kolmanteen erään asti. Pelin vei Dallasille Alexander Radulovin 2–1-maali voittolaukauskisassa.

Yritystä maalintekoon oli kuitenkin molemmilla joukkueilla. Suomalaisvahti Joonas Korpisalo torjui Columbuksen maalilla 34 kertaa, Dallasin kollega Jake Oettinger puolestaan 29 kertaa.

Columbuksen suomalaishyökkääjä Patrik Laine oli jäällä yli 20 minuuttia, mutta jäi jälleen pisteittä.

Dallasin riveistä viime pelissä loukkaantumisen vuoksi poissa ollut Roope Hintz teki paluun kaukaloon, mutta ei yltänyt pisteille.