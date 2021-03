Juventus voitti Ronaldon hattutempun ansiosta Cagliarin maalein 3–1.

Juventuksen Cristiano Ronaldo vastasi kriitikoilleen parhaalla mahdollisella tavalla, kun joukkue kaatoi Italian Serie A:n vierasottelussa Cagliarin maalein 3–1.

Ronaldo pani pallon verkkoon kolmesti ensimmäisten 32 minuutin aikana ja varmisti joukkueelleen pisteet.

Tilastopalvelu Optan mukaan hattutemppu oli 36-vuotiaan hyökkääjän uran toiseksi nopein. Vuonna 2015 hän onnistui Real Madridin paidassa tekemään hattutempun Espanyolia vastaan 20 minuutissa.

Kolmannen maalinsa jälkeen Ronaldo lähetti televisiokameran välityksellä terveiset kriitikoilleen. Hän laittoi käden korvalleen viestien, että nyt kritiikkiä ei taida kuulua.

Ele liittyi Mestarien liigan ottelussa Portoa vastaan nähtyyn tapaukseen. Vapaapotkumuurissa seissyt Ronaldo käänsi selkänsä, ja pallo meni hänen jalkojensa välistä maalin alanurkkaan.

Osuman ansiosta Juventus putosi jatkosta, ja Ronaldo sai ”pelkurimaisen virheen” vuoksi valtavasti kritiikkiä.

Hattutemppu auttoi varmasti hieman tuskan käsittelyssä, mutta kautta se ei pelasta. Voitosta huolimatta mestaruus on todennäköisesti karannut, sillä ottelun enemmän pelannut Inter on jo kymmenen pisteen päässä. Juventuksella on pelaamatta 12 ottelua.