F1-kausi käynnistyy vajaan kahden viikon kuluttua.

Mercedeksen Valtteri Bottas aloittaa viidennen kautensa saksalaistallissa, ja tavoite on sama kuin aiemminkin: tallikaveri Lewis Hamiltonin syökseminen valtaistuimelta ja ensimmäisen maailmamestaruuden ottaminen.

Vaikka tavoite on vanha, kausi on uusi niin on myös kypärä, jota Bottas esitteli Bahrainin testien aikana kuvatulla videolla. Kypärän ulkoasun on suunnitellut Bottaksen tyttöystävä Tiffany Cromwell.

”Hän on suunnitellut minulle jo useamman kypärän, mutta tämä on tuorein”, Bottas kertoo Instagramissa julkaisemallaan videolla.

”Pidän sinisestä väristä, joten tässä on sitä melko paljon.”

Bottas esittelee omaa logoaan, numeroa, Suomen lippua ja lopuksi kypärän takaosassa olevaa tärkeintä yksityiskohtaa.

”Siperian susi. Se on tämän vuoden henki. Olen yksinäinen susi. Jos googletatte ja luette sudesta, ymmärrätte.”

Bottas ei ollut täysin tyytyväinen autoon sunnuntaina päättyneissä Bahrainin F1-testeissä.

”Pystyimme käymään koko suunnitellun ohjelman läpi ja keskittymään pitkiin vetoihin. Vertailimme vähän erilaisia asetuksia. Saimme paljon dataa, ja mielestäni otimme askeleita eteenpäin. En ole vieläkään sataprosenttisen tyytyväinen autoon, mutta niin ei ole koskaan tässä vaiheessa kautta”, Bottas kommentoi STT:lle.

F1-kauden ensimmäinen osakilpailu ajetaan 28. maaliskuuta Bahrainissa.