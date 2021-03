Lentopallon Mestaruusliigan ensimmäinen yllätys tuli, kun Juho Rajalan luotsaama Vantaan Ducks eteni neljän parhaan joukkoon 17 vuoden tauon jälkeen. Joukkueen tavoite keväälle on selkeä: ”Pannaan metallia kaulaan”

Lentopallokevään toistaiseksi kovin paukku jysähti viime viikonvaihteessa, kun Vantaa Ducks eteni monien yllätykseksi miesten Mestaruusliigan välieriin.

Useana vuotena totuttiin esimerkiksi siihen, että ensin kierrettiin tiuhaan eri puolilla Suomea ja lopulta loppuottelusarjassa kohtasivat Vammalan Lentopallo ja Hurrikaani-Loimaa.

Sekin on ollut tuttua, että liigassa pääkaupunkiseudun mainetta puolustava Ducks kamppailee keväällä joko sarjapaikastaan tai pullahtaa ulos mitalipeleistä puolivälierissä.

Nyt nämä tapahtumat eivät toistu. Liigan kestomenestyjiin kuuluva Hurrikaani-Loimaa keskittyy jo kevätloman viettoon, sillä se hävisi puolivälieräsarjassa juuri Ducksille. Mestaruutta puolustava VaLePa on taas mitalipeleissä ja vankka suosikki liigan ykköseksi.

Päävalmentaja Juho Rajalan komennossa pelaava Ducks kukisti Hurrikaani-Loimaan otteluvoitoin 2–1. Ducks hävisi avausottelunsa mutta voitti sen jälkeen kotonaan ja ratkaisevan kerran vieraissa.

Koronapandemian runtelemalla kaudella kaikki pudotuspelit pelataan paras kolmesta -systeemillä. Yllätysmahdollisuus kasvaa, kun jatkopaikka irtoaa kahdella voitolla.

Ducksilta ei kuitenkaan kannata ottaa mitään pois: se nousi sillasta suurta suosikkia vastaan ja näytti, että kova ja tunnollinen harjoittelu heijastuvat otteluihin ja vievät yksittäisiä pelaajia ja joukkuetta eteenpäin.

Rajala, 35, valmentaa Ducksia toista kauttaan. Hän on kierrättänyt pelaajiaan, jakanut vastuuta ja nostanut vaatimustasoa.

”Laadun kanssa on oltava huolellisia. Myös harjoitusaikaa pitää pystyä kunnioittamaan, koska me emme voi kilpailla määrällä.”

Ducksin Marko Määttänen (vas.) iski ja Hurrikaanin Santeri Välimaa yritti torjua lentopallon miesten Mestaruusliigan puolivälieräottelussa Vantaalla 12. maaliskuuta.­

Ducksissa harjoittelun määrä on rajallista. Päävalmentaja Rajala painaa pitkää päivää myös digitaalisen mainonnan parissa, ja joukkueen moni pelaaja käy päivätöissä tai opiskelee.

”Perusasioita on saatu hyvin kuntoon. Olen tehnyt selväksi sen, että aina kun tullaan harjoituksiin, sinne tullaan kehittymään yksilönä ja joukkueen kanssa.”

Viime kaudella Ducksilla oli kokeneempi miehistö kuin nyt. Vuosi sitten osaaminen jäi kuitenkin loppuhuipennusta vaille, koska kausi keskeytettiin monen muun palloilulajin tavoin.

Kuluvalla kaudella Rajala on huomannut monta seikkaa, jotka ovat tuoneet iloa arkeen.

”Oman alueen kasvatit ovat olleet valmiita tekemään töitä ja menneet eteenpäin”, Rajala toteaa. Hän viittaa esimerkiksi yleispelaajiin Kalle ja Ville Kattelukseen ja Marko Määttäseen sekä passari Joona Väänäseen.

Menestyäkseen jokainen joukkue tarvitsee myös rautaisia ratkaisijoita. Ducksia onnisti, kun se sai riveihinsä Joonas Jokelan. Nyt 22-vuotias huippuhakkuri on tehnyt vakuuttavaa jälkeä.

Ehdottomiin tukipilareihin kuuluvat myös kokenut yleispelaaja Atte Kyrölä ja keskitorjuja Tommy Carmody.

Juho Rajala valmentaa Vantaan Ducksia toista kauttaan.­

Pallontappajien eliittiin kuuluva Jokela on innoissaan, kun välierät alkavat keskiviikkoiltana Vantaan Energia-areenalla.

”Kausi on todellakin ollut erilainen. Meille tuli pitkä tauko joulukuun alusta tammikuun loppuun. Sitä ennen saimme pelimme hyvään malliin. Kun tuli taukoa, harjoittelimme joulukuun kovaa, ja tämä vei peliämme eteenpäin.”

Jokelan mielestä monet joukkuetoverit ovat nousseet uusiksi vastuunkantajiksi.

”Joona Väänänen ja Esko Vuorinen ovat ottaneet huikeita steppejä”, hän luonnehtii joukkueen passaria ja liberoa.

Jokelan mielestä puolivälieräsarja Hurrikaani-Loimaata vastaan oli ”kovaa vääntöä, myös henkisesti”.

”Savo Volley on astetta kovempi vastustaja. Meillä ei kuitenkaan ole mitään hävittävää. Voimme lähteä nauttimaan. Mitä pidempään pidämme pelin tasaisena, sitä enemmän se sataa meidän laariimme.”

Jokela muistuttaa, että Ducksin vahvuus on torjunta- ja puolustustyöskentely.

”On ryömittävä hakemaan palloja kentän pinnassa. Savo Volleyta vastaan on ihan turha lähteä hyökkäämään kilpaa.”

Jokelalla on ennestään kotimaan liigakentiltä SM-hopeaa.

”Matka on yhä kesken. Nyt lähdetään tappelemaan siitä, että pannaan metallia kaulaan kauden päätteeksi.”

Vantaan Ducksin Esko Vuorinen juhli voittoa Hurrikaani-Loimaasta Lumon liikuntahallissa Vantaalla 12. maaliskuuta.­

Ducks välierissä 17 vuoden jälkeen: ”Tämä on parasta, mitä seuratyössä on tapahtunut”

Vantaan Ducks on ottanut paikkansa lentopallon miesten Mestaruusliigassa, mutta suuressa menestyksessä se ei ole päässyt juhlimaan. Korson Vedon edustusjoukkueen toistaiseksi ainoa liigamitali on keväältä 2004, ja silloin tuli SM-pronssia.

Nyt joukkue on pitkän jakson jälkeen taas mitalipeleissä, ja siitä seuran puheenjohtaja Ari Koskenoja on mielissään.

”Tämä on parasta, mitä on seuratyössä tällä kaudella tapahtunut. Harmi vain, että tulevatkin ottelut on pelattava tyhjille katsomoille.”

Koronapandemia on kurittanut rajusti myös lentopalloa. Kaikki Mestaruusliigan seurat (10 miehissä ja 10 naisissa) saivat avustuksia yhteensä runsaat 418 000 euroa, kun kotiottelutulot jäivät saamatta. Koskenojan mukaan Ducksin osuus oli tästä noin 17 000 euroa.

”Kun katsomoon sai ottaa väkeä rajoitetusti, me olisimme voineet ottaa noin 250 katsojaa. Ihmiset jäivät kuitenkin nopeasti tulematta.”

Koskenojan mukaan kauden aikana ottelutapahtumista saatavia tuloja on menetetty noin 50 000–60 000 euroa.

”Pelaajille on maksettu palkkaa sopimusten mukaisesti. Lomautuksia ei ole tehty, mutta bonusjärjestelyitä muutettiin, koska kausi lyheni. Runkosarja pelattiin vain kaksinkertaisena.”

Pahentuneen pandemiatilanteen lisäksi taloussyyt vaikuttivat merkittävästi siihen, että kaikki pudotuspelit pelataan paras kolmella -systeemillä. Matkustelua vältetään, ja kausi halutaan saada pelattua loppuun.

Ducksin lisäksi mitaleista pelaavat tänä keväänä mestaruutta puolustava Vammalan Lentopallo, Savo Volley ja Kokkolan Tiikerit. Keskiviikkona Ducks kohtaa Savo Volleyn, ja VaLePa matkaa ensin Tiikerien vieraaksi.

VaLePa ja Savo Volley ovat suurimmat suosikit loppuotteluun.

Tiikerien pääsy neljän parhaan joukkoon ei ollut lopulta suuri yllätys. Se sai merkittävän avun, kun jalkavaivoistaan toipunut Antti Ropponen liittyi joukkueeseen. Pian nähdään, mitä sähäkkä hakkuri saa nyt aikaan.

Ettan Aleksi Muukkosen isku pysähtyi Vantaan Ducksin torjuntaan 20. helmikuuta pelatussa ottelussa.­