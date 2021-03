Ronaldo pelasi Real Madridissa vuoteen 2018 asti.

Ranskalainen jalkapallovalmentaja Zinedine Zidane avasi maanantaina oven Cristiano Ronaldon paluulle Real Madridiin. Zidane kommentoi Sky Italialle huhuja, joiden mukaan portugalilaistähti Ronaldo voisi palata ex-seuraansa tämän kauden jälkeen.

”Se on mahdollista. Me tunnemme hänet ja sen, mitä kaikkea hän on tehnyt Realissa. Hän on kuitenkin yhä Juventuksen pelaaja, ja meidän on kunnioitettava sekä häntä että seuraa”, Zidane sanoi.

”Katsotaan”, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

Espanjalaistietojen mukaan Ronaldo olisi itse halukas palaamaan Realiin, jossa hän pelasi vuodet 2009–2018. Realissa Ronaldo voitti muun muassa neljästi Mestarien liigan ja kahdesti Espanjan mestaruuden.

Ronaldo siirtyi Realista Italian Serie A:ssa pelaavaan Juventukseen 100 miljoonalla eurolla.