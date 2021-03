Chicagon Kevin Lankinen torjui 30 laukausta 34:stä, loput kaksi maalia taottiin tyhjään verkkoon.

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthers otti selvän 6–3-voiton Chicago Blackhawksista maanantain kierroksella. Ottelun kirkkaimmaksi tähdeksi nousi Floridan kapteeni Aleksander Barkov, joka takoi yhden maalin ja nappasi sen päälle vielä kaksi syöttöpistettä.

Barkov on ollut viime aikoina hurjassa vireessä. Hän teki jo toisessa peräkkäisessä ottelussa kolme pistettä ja nousi NHL:n pistepörssissä seitsemänneksi. Hän on jäänyt edellisissä kymmenessä ottelussa vain kerran pisteittä.

Yhteensä kauden aikana tehoja on kertynyt 28 ottelussa 12+22.

Floridan ja Chicagon ottelu pysyi erittäin tasaisena jännitysnäytelmänä lähes koko kestonsa ajan, sillä maaleja tehtiin puolin toisin.

Ensimmäisessä erässä Chicago aloitti maalinteon 10. peliminuutilla, mutta Florida tasoitti ennen erän päättymistä. Toisessa erässä tahti vain kiihtyi, kun Chicago takoi itsensä johtoon kahdella maalilla minuuttien sisällä toisistaan.

Florida maksoi kuitenkin potut pottuina kahdella vastaavasti minuuttien sisällä toisistaan tehdyillä maaleilla, joista jälkimmäisestä Barkov nappasi syöttöpisteen.

Ottelun lopullinen suunta ratkesi vasta kolmannen erän 13. minuutilla, jolloin Barkov onnistui murtamaan tasatilanteen alivoimalla

Chicagon maalia vahtinut Kevin Lankinen torjui 30 laukausta 34:stä. Barkovin maalin jälkeen Florida sai pelin viime minuuteilla verkotettua kiekon kahdesti tyhjään maaliin. Näistä maaleista jälkimmäisestä Barkov sai toisen syöttöpisteensä.

Floridan riveissä pelanneilta Eetu Luostariselta ja Juho Lammikolta pisteet jäivät saamatta.

Maanantain muissa NHL-otteluissa toisen suomalaismaalin teki Montreal Canadiensille pelaava Jesperi Kotkaniemi, joka löi kiekon verkkoon heti ottelun alkuminuuteilla Montrealin kohdatessa isäntäjoukkue Winnipeg Jetsin. Joukkuetoveri Joel Armia jäi pisteittä. Montreal voitti maalein 4–2.

New York Rangersin ja Philadelphia Flyersin jatkoajalle venyneessä ottelussa New Yorkin Tarmo Reunanen kerrytti yhden tehopisteen. Joukkuetoveri Kaapo Kakko jäi pisteittä. New York taipui lopulta Philadelphian edessä 4–5.

Pittsburgh Penguinsin ja Boston Bruinsin ottelussa Pittsburghin Kasperi Kapanen hankki niin ikään syöttöpisteen. Ottelu päättyi 4–1 voittoon Kapasen isännöineelle joukkueelle.

Nashville Predatorsin riveissä pelaava suomalaishyökkääjä Eeli Tolvanen puolestaan avasi maalisaldon isäntäjoukkue Tampa Bay Lightningia vastaan toisessa erässä neljännen peliminuutin kynnyksellä.

Tolvasen lisäksi pisteille pääsivät joukkuetoverit Erik Haula ja maalivahti Pekka Rinne, jotka koppasivat tehopisteet Nashvillen toisesta ja kolmannesta maalista toisessa erässä. Rinne torjui ikävuosiensa verran, 38 kertaa Predatorsin maalilla.

Nashville on pelannut Tampa Bayta vastaan tällä kaudella kuusi kertaa ja voitti nyt ensimmäistä kertaa. Nashvillella oli takanaan kolme tappiota.

Pisteittä jäi Nashvillessa niin ikään pelaava Mikael Granlund. Kasimir Kaskisuo, oli vaihtopenkillä varamaalivahtina ja Juuse Saros oli poissa loukkaantumisen vuoksi. Ottelu päättyi Nashvillen hyväksi maalein 4–1.