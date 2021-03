Bolšunov voitti päättyneellä kaudella maailmancupin kokonaiskilpailun ja otti Oberstdorfin MM-kisoista yhden kullan, kaksi hopeaa ja yhden pronssin.

Venäjän Aleksandr Bolšunov oli päättyneen hiihtokauden kirkkaimpia tähtiä, mutta mies ei aio tyytyä nykyvauhtiinsa.

Hän kertoo venäläisen Match.tv-sivuston haastattelussa olevansa valmis ostamaan omilla rahoillaan 120 000 euroa maksavan hiihtomaton hioakseen tekniikkaansa.

”Norjalaiset harjoittelevat sellaisella kerran viikossa. Täydellisen tekniikan saavuttamiseksi pitää nähdä itsensä koko ajan”, Bolšunov selvittää.

”Kun valmentajani käskee tehdä jonkin liikkeen, yritän, mutten aina ole varma, mitä hän haluaa minulta. Kun ei näe itseään koko ajan, on vaikea tehdä liikkeitä täysin oikein.”

Bolšunov voitti maailmancupin kokonaiskilpailun ja palasi lisäksi Oberstdorfin MM-kisoista yhden kullan, kahden hopean ja yhden pronssin kanssa. Hiihtotekniikassa ei siis voi olla kovin suurta ongelmaa, mutta kehittymisen varaa on miehen itsensä mielestä vielä.

”Tuntuu, että tekee asiat oikein, mutta se ei riitä täydellisyyteen. Norjalaisilla on jokaisessa hiihtokeskuksessa hiihtomatto, jonka edessä ja sivulla on peilit. Kuvat näkyvät monitoreissa hiihtäjän edessä, joten kaikki on heti nähtävissä.”

”Norjalaiset voittavat paljon tekniikassa.”

Bolšunov ansaitsi tänä vuonna maailmancupin menestyksestään lähes 200 000 euroa, josta verojen jälkeen käteen jäi juuri uuden maton hinta. Hän on kuitenkin valmis panostamaan kehittyäkseen edelleen.

”Minun on pakko, jotta kehittyisin edelleen.”

Match.tv:n haastattelusta kertoi ensimmäisenä MTV Uutiset.