Turvallinen ja terveellinen harrastaminen on voimistelijan oikeus: ”Haluamme varmistaa, että voimistelu tuottaa hyvinvointia”

Voimistelu tavoittelee eettistä, syrjintää vastustavaa ja avointa toimintaa. Liitto sitouttaa eettiseen toimintaan kaikki 370 seuraansa.

Turvallinen ja terveellinen harrastaminen nousee pääosaan, kun Voimisteluliitto ja sen jäsenseurat hiovat toimintaperiaatteitaan eettisiksi, syrjintää vastustaviksi ja avoimiksi. Muutosta on kiihdyttänyt viime vuosien yhteiskunnallinen keskustelu valmentajien asiattomasta käytöksestä joukkuevoimistelussa ja muodostelmaluistelussa.

”Vastuullisuus on arvo kaikelle toiminnalle. Jokaisella voimistelun toimijalla on vastuu siitä, mihin suuntaan mennään”, sanoo Janina Mäkinen, Voimisteluliiton yhteiskuntavaikuttamisen asiantuntija.

Mäkinen korostaa, että voimisteluyhteisö ei voi ummistaa silmiään ongelmilta tai hankalilta tilanteilta. Esimerkiksi kiusaamista, syrjimistä tai syömishäiriöitä ei voi katsoa läpi sormien, vaan niihin pitää puuttua. Jos lapsi tai nuori tulee kertomaan kiusaamisesta seurassa, eikä siihen puututa, kertooko hän asiaa enää uudelleen?

”Seurat ovat merkittävä kasvatuksellinen paikka, ja haluamme varmistaa, että voimistelu tuottaa hyvinvointia. Silloin toiminnan pitää olla kaikilta osin kunnossa”, Mäkinen sanoo.

Mäkinen painottaa esimerkkinä toimimista. Jos kisoissa havaitsee vaikka syrjivää huutelua katsomosta, siihen on puututtava.

”Maailma muuttuu, ja ihmiset ovat tietoisempia kokonaisuudesta. Jos seuran toiminta on vastuullista ohjauksesta hallintoon, se voi tuoda seuralle kilpailuetua”, Mäkinen sanoo.

Voimisteluliittoon kuuluu 370 seuraa. Vastuullisuutta on painotettu Olympiakomitean johdolla muissakin lajiliitoissa, mutta tänä vuonna 125-vuotisjuhlavuotta viettävä voimistelu on kärkikaartia.

Voimisteluliitto on luonut seuroille malliksi vastuullisuusaskelia, joiden avulla seurajohto ja työntekijät voivat edetä. Esimerkiksi Tampereen Voimistelijat päivitti viime syksynä strategiaansa ja arvojaan. Työhön otettiin mukaan koko jäsenistö, lasten vanhemmat ja valmentajat.

”Seurassa halutaan panostaa laadukkaaseen voimistelijan polkuun, osaamiseen ja seuran talouteen”, kertoo seuran toiminnanjohtaja Riitta Taipale.

Voimistelijat ja heidän vanhempansa saivat arvioida myös valmentajien osaamisen. Vastausten perusteella seuran lajivastaava ja valmentaja miettivät, mitä osaamisessa pitää kehittää. Noin 2 000 jäsenen seurassa valmentajat ovat pääsääntöisin palkattuja ja heillä on työsopimukset. Viime syksynä seura tarkisti kaikkien valmentajiensa rikosrekisteriotteet.

”Aina kun teemme työsopimuksen, tarkistamme rikosrekisteriotteen”, Taipale kertoo.

Joukkuevoimistelun MM-kultajoukkueen Minettien valmentajan Titta Heikkilän käytös nousi otsikoihin marraskuussa 2018 Urheilulehden jutussa. Heikkilä toimi aiemmin Tampereen Voimistelijoissa, mutta Minetit siirtyi valmentajineen naapuriseura Sisuun.

”Kohu ei ollut lähtölaukaus seuran vastuullisuustyölle. Halusimme jo aiemmin ottaa perheet mukaan toimintaan ja päätöksentekoon, koska he ovat suunnaton voimavara. Siellä on paljon osaamista, jota voi käyttää lasten hyväksi”, Taipale sanoo.

Vanhempia opastetaan muun muassa pari kertaa vuodessa pidettävissä vanhempainilloissa. Myös kynnystä kysyä pidetään alhaalla.

”Jos vanhemmilla on kysyttävää, mieluummin kysyy useammin ja nopeammin kuin pitää kysymyksiä sisällään”, Taipale sanoo.

Vastuullisuuden edistämisessä koulutus on avainasia. Ohjaajat ja valmentajat on voimisteluseuroissa koulutettu lajiosaamiseen, mutta entistä enemmän myös eettiseen toimintaan.

”Viime vuonna kaikki ohjaajamme kävivät Et ole yksin -koulutuksen”, kertoo Vantaan Voimisteluseuran puheenjohtaja Elina Yrjänheikki.

Et ole yksin on Väestöliiton ja urheilujärjestöjen palvelu, johon voi ilmoittaa epäasiallisesta kohtelusta.

Vantaalaisseurassa on myös oma matalan kynnyksen ja varhaisen puuttumisen malli, jossa ohjeistetaan, keneen otetaan ongelmatilanteissa yhteyttä. Koko jäsenistön tuntoja seurassa kysyttiin viime vuonna.

Yrjänheikin johtama noin 3 000 jäsenen seura painottaa vastuullisuudessa myös hyvää hallintoa, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, kestävää kehitystä ja antidopingtyötä, joka painottuu seuran kilparyhmiin ja heidän vanhempiinsa.

”Hallinnossa olemme tehneet töitä johtokuntatyön ammattimaistamiseksi. Lisäksi seurassa on kahdeksan päätoimista työntekijää, joista osa on osa-aikaisia.”

Yrjänheikin mukaan selvät säännöt ja roolit auttavat ihmisiä sitoutumaan seuratyöhön, vaikka työsarkaa on vastuullisuusasioissakin paljon. Vantaan Voimisteluseuralla on erikseen jopa eettinen toimikunta vaikeiden tilanteiden varalle.

Yhdenvertaisuutta Vantaan Voimisteluseura korostaa järjestämällä toimintaa monenlaisille ryhmille, myös erityisryhmille. Yhdenvertaisuus näkyy myös seuran viestinnässä, jossa kerrotaan seuratoiminnasta monimuotoisesti.

”Saa tulla sellaisena kuin on. Ohjaajille opetetaan syrjimisen vastaisuutta, ja sitä edellytetään heiltä”, Yrjänheikki sanoo.

”Johtokuntaankin haetaan eri-ikäisiä ja erilaisen osaamisen ihmisiä. Diversiteetti on menestyksen avain. Seuratoiminta ei saa olla pienen piirin toimintaa”, vaan monipuolisen osaamisen toimintaa.

Vastuullisuuteen liittyvää kestävää kehitystä Vantaan Voimisteluseura edistää muun muassa voimistelupukuja ja näytösasuja kierrättämällä sekä paperittomuuteen siirtymisellä. Seuran salille Kaivokselaan pääsee julkisilla kulkuneuvoilla.

Voimistelun vastuullisuusaskeleet

Voimisteluliitto on luonut seuroille malliksi vastuullisuusaskeleet, joiden avulla voi parantaa seuran vastuullisuutta. Tässä esimerkkejä:

Perustaso (pienet ja keskisuuret seurat, jotka tarjoavat harrastevoimistelua ja ryhmäliikuntaa):

■ ”Alaikäisten kanssa työskenteleviltä ja vapaaehtoisilta tarkastetaan rikosrekisteriotteet.”

■ ”Johtokunta/hallitus on tutustunut epäasialliseen käytökseen puuttumisen malliin”, sen ohjeet ovat avoimesti saatavilla seuran jäsenille sekä nettisivuilla on linkitykset Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteiseen Et ole yksin -palveluun.

■ ”Johtokunta sitoutuu urheilun yhteisiin reilun pelin periaatteisiin ja voimistelun eettisiin periaatteisiin.”

Tähtitaso (kilpailutoimintaa tarjoavat seurat, suuret harrasteseurat, lasten ja aikuisten tähtiseurat), perustason askelten lisäksi muun muassa:

■ ”Seuran toimijat suorittavat Et ole yksin -koulutuksen.”

■ ”Seuralla on ohjeet epäasialliseen käytökseen puuttumiseen”, ja ohjeet ovat toimijoilla ja jäsenillä tiedossa.

■ ”Seura on kirjannut nettisivuilleen kuvauksen seuran toimintaperiaatteista ja toimintatavoista sekä kertonut eri toimijoiden vastuualueet ja roolit.”

Pro-taso (suuret kilpaseurat, huippuvoimistelun Tähtiseurat), yllä kerrottujen lisäksi muun muassa:

■ ”Valmentajat ovat käyneet Et ole yksin -koulutuksen.”

■ ”Seuralla on eettiset ohjeet”, ja niiden noudattaminen on sisällytetty työsopimuksiin.

■ ”Seuralla on työsuojelun toimintaohjelma ja kriisiviestintäsuunnitelma.”