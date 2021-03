Viroa kuohuttava skandaali on herättänyt keskustelua suojaikärajan nostamisesta.

Viroa kuohuttava seksuaalisen häirinnän skandaali on paisumassa. Viron yleisradioyhtiö ERR kertoo verkkosivuillaan, että myös poliisi on aloittanut tutkinnan tapauksessa, jossa jalkapallovalmentaja on myöntänyt suhteen 14-vuotiaan valmennettavaansa.

Lisäksi maan jalkapalloliitto kertoo tapausten yhteydessä tulleen ilmi epäilyjä, että seura on tiennyt asiasta.

Nykyisin nimeä Mia Belle Trisna käyttävä entinen jalkapalloilija syytti viime viikolla Getulio Aurelio Fredoa seksuaalisesta häirinnästä, joka alkoi hänen ottaessaan yksityisharjoittelutunteja Fredolta. Häirintä alkoi Trisnan mukaan vuonna 2007 hänen ollessaan 14-vuotias ja jatkui 21-vuotiaaksi asti. Trisna on nykyisin 27-vuotias ja Fredo 66-vuotias.

Fredo on myöntänyt suhteen, mutta kiistänyt hyväksikäytön. Hän sanoo kaiken tapahtuneen yhteisymmärryksessä. Virossa suojaikäraja on 14 vuotta. Hän on työskennellyt tallinnalaisen Nõmme Kaljun valmentajana, asian tullessa julki naisten joukkueen valmentajana.

Nõmme Kaljun naisten joukkue on puolustanut valmentajaansa. Heidän mukaansa Fredo on joutunut solvauskampanjan uhriksi.

Tapauksen toimitti poliisin tutkittavaksi Viron jalkapalloliitto, jonka pääsihteeri Anne Rei perusteli asiaa mahdollisesti tapahtuneella rikoksella.

”Jos saamamme tiedon perusteella on mahdollisesti tapahtunut rikos, on velvollisuutemme toimittaa materiaali poliisille mahdollisimman pian. Sen olemme nyt tehneet”, Rei sanoi.

”Mahdolliset kurinpitotoimet ja poliisitutkinta ovat kaksi eri asiaa. Toinen perustuu lakiin, toinen jalkapallon sääntöihin ja periaatteisiin.”

Trisnan lisäksi myös toinen pelaaja Birgit Tikk syytti Fredoa seksuaalisesta häirinnästä. Hän sanoi Fredon kosketelleen häntä epäasiallisesti hieronnan aikana.

Viron jalkapalloliiton viestintäpäällikkö Mihkel Uiboleht puolestaan sanoo, että epäiltyjä tapauksia on löytynyt enemmän kuin aiemmin julki tulleet kaksi. Hän ei kertonut ERR:lle tarkkaa määrää. Uiboleht sanoi ERR:n mukaan myös, että tapauksista kahdessa useampi kuin yksi ihminen väittää, että seura on tiennyt asiasta.

Tapaus on herättänyt Virossa keskustelua suojaikärajan nostamisen tarpeesta. Sosiaaliministeri Signe Riisalo on jo luvannut tehdä esityksen ikärajan nostamisesta.

Getulio Aurelio Fredo on valmentanut myös Suomessa ennen Viroon siirtymistään.