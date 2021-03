Päävalmentaja Kanervan mukaan joukkueen kokoamisessa oli mutkia matkassa.

Suomen A-maajoukkueen ykkösmaalivahti Lukas Hradecky on sivussa maaliskuun ensimmäistä MM-karsintaotteluista.­

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueessa on kosolti loukkaantumishuolia juuri nyt ennen ensi viikolla alkavia MM-karsintaotteluita.

Ykkösmaalivahti Lukas Hradecky ja kolmosmaalivahti Anssi Jaakkola ovat kumpikin akillesjännevaivojen takia poissa maaliskuun maaotteluista. Vasen laitapakki Jere Uronen on saanut koronavirustartunnan. Veljekset Sauli ja Leo Väisänen eivät ole vielä riittävässä pelikunnossa vaivojensa jäljiltä. Lassi Lappalainen on palaamassa pelikuntoon. Fredrik Jensen on myös poissa loukkaantumisen takia.

Poissaolojen takia päävalmentaja Markku Kanerva kutsui mukaan ryhmäänsä jälleen maalivahti Niki Mäenpään ja uutena maalivahtina Carljohan Erikssonin. Puolassa pelaava Robert Ivanov täydentää toppariosastoa ja vasemmaksi laitapakiksi on kutsuttu Juha Pirinen.

Suomi kohtaa MM-karsintojen avauksessa Olympiastadionilla Bosnia ja Hertsegovinan ensi keskiviikkona 24. maaliskuuta. Yleisöä otteluun ei oteta.

Karsinta-avauksen jälkeen joukkueella on yksi ylimääräinen päivä aikaa valmistautua seuraavaan karsintaotteluun. Seuraava ottelu on MM-karsintaottelu Ukrainaa vastaan ensi viikon sunnuntaina. Ottelu on siirretty Ukrainan epidemiatilanteen takia Lvivistä Kiovaan. Seuraavan viikon keskiviikkona Huuhkajat pelaa St. Gallenissa maaottelun Sveitsiä vastaan.

Kanervalla päänvaivaa aiheuttaa se, että karsinta-avaukseen on poikkeuksellisen vähän valmistautumis- ja lepoaikaa, kun osa pelaajista pelaa vielä sunnuntaina sarjaotteluitaan.

”Joukkueen kokoamisen aikaan on puhelin käynyt kuumana. Valitettavasti on ollut mutkia matkassa, mutta saamme hyvän joukkueen kasaan”, Markku Kanerva kertoi keskiviikon etätiedotustilaisuudessa.

A-maajoukkue maaliskuun otteluihin

Maalivahdit: Jesse Joronen (Brescia Calcio), Niki Mäenpää (Venezia FC), Carljohan Eriksson (Mjällby AIF) .

Puolustajat: Joona Toivio (BK Häcken), Paulus Arajuuri (Pafos FC), Juhani Ojala (Vejle BK), Daniel O’Shaughnessy (HJK), Robert Ivanov (Warta Poznan), Nikolai Alho (MTK Budapest), Albin Granlund (Stal Mielec), Jukka Raitala (Montreal Impact), Nicholas Hämäläinen (Queen’s Park Rangers FC), Juha Pirinen (AS Trencin).

Keskikenttäpelaajat: Tim Sparv (AEL Larissa), Glen Kamara (Rangers FC), Rasmus Schüller (Djurgårdens IF), Joni Kauko (Esbjerg fB), Onni Valakari (Pafos FC), Robin Lod (Minnesota United FC), Pyry Soiri (Esbjerg fB), Robert Taylor (SK Brann).

Hyökkääjät: Teemu Pukki (Norwich City FC), Rasmus Karjalainen (Örebro SK), Joel Pohjanpalo (Bayer 04 Leverkusen), Marcus Forss (Brentford FC).

Juttu täydentyy.