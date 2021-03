Rovaniemen Jukolan järjestämiseen on mietitty muutamia vaihtoehtoja. Suunnistajat ovat valmiita tinkimään normaaleista järjestelyistä, kunhan pääsevät metsään.

Osallistujamäärältään Suomen suurimpiin vuosittaisiin urheilutapahtumiin lukeutuva suunnistuksen Jukolan viesti siirtyi viime vuonna ensimmäisen kerran yli 70-vuotisen historiansa aikana alkuperäisestä ajankohdastaan.

Rovaniemen Napapiiri-Jukolaa siirrettiin vuodella kesäkuuhun 2021, koronapandemian takia.

Kun juhannusta edeltävään viikonloppuun (19.–20.6) on nyt aikaa kolme kuukautta, koronatilanteen helpottaminen riittävästi siihen on mennessä on muhkean kokoinen kysymysmerkki.

Maailman suurimman suunnistustapahtuman siirtyminen uudelleen vuodella ei kuitenkaan tule toistumaan, sanoo Jukolan viestin johtoryhmän puheenjohtaja Juhani Sihvonen.

”Se ei ole tällä hetkellä vaihtoehto. Uskon, että Jukola järjestetään tänä vuonna, mutta milloin ja millä tavalla, se herättää kysymyksiä”, Sihvonen sanoo HS:lle.

Jukolan viesti on ollut jo pitkään jättitapahtuma. Tuorein Jukola vuonna 2019 Kangasalla oli kaikkien aikojen suurin, kun osanottomaksun maksaneita suunnistajia oli mukana kaikkiaan 20 632.

Jukolaan on kokoontunut viime vuosina kisajärjestäjien arvion mukaan yhdeksi viikonlopuksi 30 000–40 000 ihmistä.

Napapiiri-Jukola tiedotti 5. maaliskuuta, että tapahtuman suunnittelua ja valmistelua jatketaan edelleen normaalisti.

”Tavoitteenamme on järjestää terveysturvallinen tapahtuma”, Napapiiri-Jukolan pääsihteeri Sami Leinonen sanoi tiedotteessa.

Viime vuonna Jukolan siirtopäätös tehtiin maaliskuun viimeisenä päivänä, mutta Sihvosen mukaan nyt aikaa ratkaisujen tekemiseen on enemmän.

”Viime vuonna saimme hyvää kokemusta siitä, että päätöstä ei tarvitse tehdä kovin äkkiä. Voimme jopa sitä venyttää. Olemme puhuneet toukokuusta. Seuraamme tilannetta.”

Sihvosen mukaan kyse on yksinomaan viranomaisten ratkaisuista.

”Jos he sallivat, homma pannaan kyllä pystyyn. Nyt mennään askel kerrallaan.”

Sihvosen mukaa suunnistajilta laidasta laitaan on tullut viestiä, että Jukolan järjestäminen on tärkeää edes jossain muodossa.

”Suunnistajien tahtotila on se, että Jukola pitää yrittää järjestää jollakin tavalla. He haluavat suunnistamaan ja ovat valmiita tinkimään kaikesta muusta sekä noudattamaan kovempiakin rajoituksia. Se on ollut hyvin vahva viesti.”

Sihvosen mukaan Napapiiri-Jukolan järjestämiseen on tällä hetkellä muutama eri vaihtoehto.

”Ensimmäinen on se, että Jukola järjestetään normaalisti. Toisen vaihtoehdon mukaan Jukola järjestetään riisuttuna niin, että vain kilpailijajoukko olisi paikalla. Kolmas on se, että osanottajamäärää rajoitetaan jollakin periaatteella. Neljäs on Jukolan siirtäminen loppukesälle.”

Jo vuoden takaisen siirtoharkinnan yhteydessä keskustelussa oli lykätä Jukola elokuulle. Se tarkoittaisi, että yötön yö ei olisi enää läsnä.

Sihvosen mukaan riisuttu malli Jukolasta voisi pitää sisällään esimerkiksi sen, että lauantaina Venlojen viestiin osallistuneet joutuisivat poistumaan kilpailukeskuksesta oman suorituksen jälkeen.

Vastaavasti joukkueiden määrän rajoittaminen voisi tapahtua käytännössä niin, että Kangasalan Jukolan tuloslistalta poimittaisiin viranomaisten salliman henkilömäärän mukaan parhaiten sijoittuneet joukkueet.

Varsinkin jos osallistujamäärää rajoitetaan, se vaikuttaa oleellisesti tapahtuman taloudelliseen tulokseen.

”Luotan tässä siihen, että valtio tukee näitä tapahtumia. Kärsijänähän tässä olisi Ounasvaaran Hiihtoseura, mutta ei heitä yksin jätetä”, Sihvonen sanoo ja viittaa muun muassa Jukolan niin sanottuun vastuurahastoon.

Sihvonen uskoo siihen, että koronarokotusten etenemisen myötä Suomi on elokuussa jo kohtalaisen avautunut.

”Toivoisin, että Jukola voisi olla kesällä yksi sellainen tapahtuma, jolla avataan tämä maa. Luotan kuitenkin Jukolan kävijäkuntaan, että jos sinne pannaan määräykset hylkäyksen uhalla, niin niitä noudatetaan varmasti”, Sihvonen sanoo.

Sihvonen arvioi, että kaikissa vaihtoehdoissa ulkomaisten joukkueiden osallistuminen Jukolaan jää tavanomaista pienemmäksi.