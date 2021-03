Sjöberg sairastaa keuhkokuumetta.

Ruotsalainen korkeushyppylegenda Patrik Sjöberg, 56, on joutunut sairaalahoitoon, kertoo Expressen verkkosivuillaan.

Asiasta Expressenille kertoneen Sjöbergin tyttären mukaan hänen isäänsä hoidetaan sairaalassa keuhkokuumeen takia.

Sjöbergin ystävä ja entinen agentti Daniel Wessfeld vahvisti asian Expressenille.

”En tiedä enempää kuin sen, että hän on tällä hetkellä sairaalassa. Patrik on vahva ja toivomme, että hän on pian taas kunnossa.”

Sjöberg on Ruotsin yleisurheilun kaikkien aikojen parhaita urheilijoita. Hänen ennätyksensä on 242. Hän on voittanut olympiamitalin kolmissa eri kisoissa.

Uransa jälkeen Sjöberg on ollut julkisuudessa kerrottuaan vuonna 2011 valmentajansa ja isäpuolensa Viljo Nousiaisen käyttäneen häntä säännöllisesti seksuaalisesti hyväkseen.

Vuonna 2019 Sjöberg kertoi alkoholismistaan. Hän muutti keskelle metsää katkaistakseen juomiskierteensä. Toukokuussa 2020 Sjöberg kertoi olleensa seitsemän kuukautta juomatta, mutta koronaviruksen vieneen työt.