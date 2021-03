Jalkapallo

Italian liiga Serie A:

Torino–Sassuolo 3–2.

Miesten Mestarien liiga tiistaina:

Neljännesvälierien 2. ottelut:

Budapest: Manchester City, Englanti–Mönchengladbach, Saksa 2–0 (2–0)

Manchester City puolivälieriin yhteismaalein 4–0.

Madrid: Real Madrid, Espanja–Atalanta, Italia 3–1 (1–0)

Real Madrid puolivälieriin yhteismaalein 4–1.

Jääkiekko

Liiga:

Ässät–Tappara 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)

Ilves–JYP ja. 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

Lukko–Pelicans 3–2 (0–0, 2–2, 1–0)

TPS–Kärpät 2–7 (0–2, 1–2, 1–3)

Sarjajärjestys määräytyy pistekeskiarvon perusteella.

Seuraavat ottelut: 19.3. KalPa–Kärpät, Jukurit–Sport, Lukko–Ässät, TPS–Pelicans, Tappara–Ilves, 20.3. Pelicans–Jukurit, Ässät–TPS, Ilves–Lukko, JYP–Tappara, HPK–Sport.

Naisten liiga:

Välierien 5/5 ottelu

(3 voitolla finaaleihin):

KalPa–HIFK 3–1 (0–0, 2–0, 1–1)

KalPa selviytyi finaaleihin voitoin 3–2. KalPa kohtaa finaaleissa Kiekko-Espoon, HIFK pronssiottelussa Ilveksen.

NHL: New Jersey–Buffalo 3–2, N: Sami Vatanen 1+0, Janne Kuokkanen 0+1. Washington–NY Islanders 3–1. Pittsburgh–Boston 1–2, P: Kasperi Kapanen 0+1. Detroit–Carolina 4–2, C: Sebastian Aho 1+0. Minnesota–Arizona 3–0, M: Kaapo Kähkönen 31/31 torjuntaa. Dallas–Tampa Bay vl. 3–4, D: Miro Heiskanen 1+1. Colorado–Anaheim 8–4, C: Mikko Rantanen 1+1, Joonas Donskoi 0+2.

KHL: Pudotusplien 2. kierrosta

(4 voitolla jatkoon):

Itälohko: Ak Bars–Salavat 4–1, AKB: Harri Pesonen 0+1, SJU: Juha Metsola 17/21 torjuntaa. Ak Bars johtaa 1–0.

Länsilohko: TsSKA Moskova–Lokomotiv 0–2. Lokomotiv johtaa 1–0.

Koripallo

Naisten Korisliiga:

EBT–PeKa 85–87

(23–20, 20–11, 17–37, 25–19)

Pyrintö–Catz 65–94

(10–24, 12–21, 22–22, 21–27)

Honka–ViVe 100–77

(28–16, 27–22, 24–19, 21–20)

ToPo–Kouvottaret 67–82

(19–20, 17–23, 20–23, 11–16)

NBA: Boston–Utah 109–117, Miami–Cleveland 113–98, Philadelphia–New York 99–96, Chicago–Oklahoma 123–102 (C: Lauri Markkanen 22 pistettä, 5 levypalloa, 1 syöttö), Houston–Atlanta 107–119, Portland–New Orleans 125–124, LA Lakers–Minnesota 137–121.

Lentopallo

Miesten Mestaruusliiga, välierien 1/3 ottelut (2 voitolla finaaleihin):

Tiikerit–VaLePa 2–3

(25–20, 18–25, 19–25, 25–23, 4–15)

VaLePa johtaa voitoin 1–0.

Vantaa Ducks–Savo Volley 3–1

(21–25, 25–21, 25–19, 25–22)

Ducks johtaa voitoin 1–0.

Seuraavat ottelut: 20.3. VaLePa–Tiikerit, Savo Volley–Vantaa Ducks.

Salibandy

Miesten F-liiga:

Puolivälierät (neljällä voitolla jatkoon): Nokian KrP–Happee 8–3. Nokian KrP välieriin voitoin 4–3.

Välieräparit Classic–Nokian KrP ja Oilers–TPS. Välieristä etenee neljällä voitolla jatkoon, ja välierien 1. ottelut ovat 19.3. (Oilers–TPS) ja 20.3. (Classic–Nokian KrP).

Liigakarsintojen 3/5 ottelu: Steelers–Jymy 3–8. Jymy johtaa voitoin 2–1.

Rahapelejä

TOTO65, Vermo:

1. lähtö: 4 Arctic Lover, poissa: –

2. lähtö: 8 Hyvännäköinen, poissa: 4, 5

3. lähtö: 2 Rahart, poissa: 1, 6, 11

4. lähtö: 1 Usvattava, poissa: 8

5. lähtö: 8 Newport Brodde, poissa: 4

6. lähtö: 4 Federal Death, poissa: –

Voitonjako: 5 oikein voitto-osuus 457,29 e.

Vikinglotto 11/21

Päänumerot: 2, 9, 10, 20, 24, 28. Viking­numero: 5. Plusnumero: 19.

Voitonjako: 6+1 oikein –, 6 oikein 235 989,00 e, 5+1 oikein 16 936,54 e, 5 oikein 710,62 e, 4+1 oikein 34,87 e, 4 oikein 18,36 e, 3+1 oikein 6,19 e, 3 oikein 3,38 e.

Keskiviikko-Jokeri 11/21

7 0 1 6 6 1 5

Voitonjako: 7 oikein –, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.

Keno 11/21

Ilta-arvonta (17.3.): 1, 4, 5, 11, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 44, 46, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 64, 65. Kunkkunumero: 5.

Päiväarvonta (17.3.): 2, 3, 7, 9, 13, 14, 17, 19, 22, 27, 28, 32, 35, 38, 39, 41, 43, 48, 59, 63. Kunkkunumero: 7.

Myöhäisillan arvonta (16.3.): 8, 11, 15, 16, 17, 19, 24, 26, 32, 37, 47, 48, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 66, 70. Kunkkunumero: 66.

Tv-urheilua

Yle TV2

10.25 Alppihiihdon mc: N super-g, Lenzerheide. 11.55 Alppihiihdon mc:M super-g, Lenzerheide.

Yle Areena

10.25 Alppihiihdon mc: N super-g, Lenzerheide. 11.55 Alppihiihdon mc:M super-g, Lenzerheide.

C More Max

18.55 SHL: Leksand–Oskarshamn.21.20 PGA TOUR: The Honda Classic.

C More Sport 1

18.30 Ravit: Toto5, Seinäjoki ja Toto64, Bergsåker. Huom! Klo 19.45 ravit jatkuvat CMore.fi-palvelussa.19.45 UEFA Europa League: Arsenal–Olympia­kos. 21.55 UEFA Europa League: AC Milan–Manchester United. 02.00 WTA Tennis: Abierto GNP Seguros Monterrey.

C More Sport 2

12.00 WTA Tennis: St. Petersburg Ladies Trophy. 19.45 UEFA Europa League. 21.55 UEFA Europa League.

Eurosport 1

04.00, 06.00, 07.00 Tennis: ATP500 Acapulco. 13.00, 15.00 Tennis: ATP500 Dubai. 15.00 Tennis: ATP500 Dubai.

Eurosport 2

19.45 Tennis: ATP500 Dubai.

Ruutu

18.15 Naisten lentopallon Mestaruus­liiga: Hämeenlinna–LP Viesti. 18.20 Naisten Korisliiga: HBA-Märsky–Forssan Alku. 18.20 Miesten Korisliiga: Helsinki Seagulls–Kobrat. 18.20 Korisliiga: Salon Vilpas–Lahti Basketball. 18.30 Ravit: Toto5, Seinäjoki ja Toto64, Bergsåker. 04.30 NBA: Los Angeles Lakers–Charlotte Hornets.

V Sport Urheilu

21.55 Koripallon Euroliiga: RealMadrid–TsSKA. 01.05 NHL: Florida Panthers–Nashville Predators.

V Sport 1

21.50 Euroliiga: Real Madrid–TsSKA Moskova. 01.05 NHL: New YorkIslanders–Philadelphia Flyers.

V Sport Jääkiekko

18.25 KHL: SKA–Dynamo Moskova. 01.05 NHL: Carolina Hurricanes–Columbus Blue Jackets.04.05 Anaheim Ducks–ArizonaCoyotes.

V Sport Hockey

01.05 NHL: Tampa Bay Lightning–Chicago Blackhawks.

V Sport Golf

12.00 European Tour: Magical Kenya Open, 1. kierros.